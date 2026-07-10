Zuchwały napad w Galerii Mokotów. Jeden z podejrzanych w rękach policji

Do napadu w Galerii Mokotów doszło 30 grudnia 2024 r. Tego dnia przed godziną 11 policja dostała informację o kradzieży z włamaniem do mieszczącego się tam salonu jubilerskiego. Do butiku wbiegło trzech zamaskowanych sprawców. Użyli gazu łzawiącego wobec pracownika ochrony. Potem przedmiotem przypominającym broń sterroryzowali sprzedawczynie.

Następnie ciężkimi przedmiotami rozbili gabloty i ukradli biżuterię, której wartość została potem oszacowana na ok. 1,5 mln zł. Nikomu z pracowników i klientów galerii handlowej nic się nie stało.

Sukces policji i prokuratury

„Przez kolejne miesiące policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Stołecznej Policji, we współpracy z Prokuraturą Okręgową w Warszawie, prowadzili żmudne i niezwykle wymagające śledztwo" - przekazała w piątek na platformie X stołeczna policja.

Poinformowała, że po analizie materiału dowodowego i setkach godzin pracy ustalono tożsamość sprawców. „Dzięki intensywnej współpracy międzynarodowej jeden z podejrzanych został zatrzymany, gdy chciał przekroczyć granicę chorwacko-serbską. To mężczyzna w wieku 46 lat" - podała policja.