W czwartek przy okazji prezentacji rozbudowanego z funduszy Krajowego Planu Odbudowy żłobku w Krokowej w woj. pomorskim odbyła się konferencja prasowa minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz.

Kryzys w ochronie zdrowia. Minister mówi o koniecznej reformie systemu

Pełczyńska-Nałęcz pytana o kryzys związany z sytuacją w służbie zdrowia stwierdziła, że wynika on z tego, że żaden rząd nie uczestniczył w systemowej reformie ochrony zdrowia.

- Dlaczego nikt się za to nie wziął? Dlatego, że wszyscy politycy mówili i byli przekonani, że systemowa ochrony zdrowia, to jest tzw. polityczne sepuku - stwierdziła Pełczyńska-Nałęcz i dodała, że „wjechaliśmy w ścianę” i zmiana jest absolutnie konieczna. Zaznaczyła, że zmiana likwidująca kominy zarobkowe, to pierwszy krok.

Minister dodała, że zmian i reformy nie da zrobić się w tydzień, a takie zmiany robi się wiele lat.

20 mld zł z UE na reformę zdrowia. Pełczyńska-Nałęcz wskazuje plan

Pełczyńska-Nałęcz przyznała, że spotkała się z minister zdrowia i że „jesteśmy w stanie z przyszłego unijnego budżetu przynależnego Polsce przekazać 20 mld złotych na głęboką, systemową reformę systemu ochrony zdrowia”.

- My zabezpieczymy te 20 mld zł, natomiast ten rząd, czy jakiekolwiek będzie kolejny rząd, musi tę reformę zrobić - dodała minister i zaznaczyła, że zmiana systemowa kosztuje bardzo duże pieniądze. Dodała również, że reforma byłaby wykonana przez najbliższe 4-5 lat. (PAP)

kszy/ drag/ kcz/