Gazeta Prawna
Kraj

Minister zapowiada miliardy na zdrowie. „Jesteśmy w stanie przekazać 20 mld zł”

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Pełczyńska-Nałęcz: 20 mld zł na reformę ochrony zdrowia z przyszłego unijnego budżetuPAP / Adam Warżawa
Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
dzisiaj, 20:07

Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz poinformowała w Krokowej, że Polska mogłaby przeznaczyć 20 mld zł z przyszłego budżetu Unii Europejskiej na kompleksową, systemową reformę ochrony zdrowia.

Skrót artykułu

W czwartek przy okazji prezentacji rozbudowanego z funduszy Krajowego Planu Odbudowy żłobku w Krokowej w woj. pomorskim odbyła się konferencja prasowa minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz.

Kryzys w ochronie zdrowia. Minister mówi o koniecznej reformie systemu

Pełczyńska-Nałęcz pytana o kryzys związany z sytuacją w służbie zdrowia stwierdziła, że wynika on z tego, że żaden rząd nie uczestniczył w systemowej reformie ochrony zdrowia.

- Dlaczego nikt się za to nie wziął? Dlatego, że wszyscy politycy mówili i byli przekonani, że systemowa ochrony zdrowia, to jest tzw. polityczne sepuku - stwierdziła Pełczyńska-Nałęcz i dodała, że „wjechaliśmy w ścianę” i zmiana jest absolutnie konieczna. Zaznaczyła, że zmiana likwidująca kominy zarobkowe, to pierwszy krok.

Minister dodała, że zmian i reformy nie da zrobić się w tydzień, a takie zmiany robi się wiele lat.

20 mld zł z UE na reformę zdrowia. Pełczyńska-Nałęcz wskazuje plan

Pełczyńska-Nałęcz przyznała, że spotkała się z minister zdrowia i że „jesteśmy w stanie z przyszłego unijnego budżetu przynależnego Polsce przekazać 20 mld złotych na głęboką, systemową reformę systemu ochrony zdrowia”.

- My zabezpieczymy te 20 mld zł, natomiast ten rząd, czy jakiekolwiek będzie kolejny rząd, musi tę reformę zrobić - dodała minister i zaznaczyła, że zmiana systemowa kosztuje bardzo duże pieniądze. Dodała również, że reforma byłaby wykonana przez najbliższe 4-5 lat. (PAP)

kszy/ drag/ kcz/

Źródło: PAP

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.

Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.

ochrona zdrowiareformaKatarzyna Pełczyńska-Nałęcz

Powiązane

Kury
FirmaLex rolnik. Ochrona wsi czy przemysłowych ferm drobiu?
Jolanta Sobierańska-Grenda
ZdrowieNie tylko maksymalna stawka dla lekarzy. Minister zdrowia zapowiedziała rewolucję. Co jeszcze ma się zmienić?
Rząd pogorszy chaos w ochronie zdrowia? [MIĘDZY NAMI POL I TYKA]
POL i tyka„Pacjenci zapłacą najwyższą cenę”. Czy rząd pogorszy chaos w ochronie zdrowia? [MIĘDZY NAMI POL I TYKA]

Najważniejsze

sąd najwyższy warszawa
PrawnikPrezydent Nawrocki powołał nową prezes Izby Odpowiedzialności Zawodowej SN
emerytury pieniądze ZUS gotówka
Emerytury i rentyChcesz mieć 4000 zł emerytury? ZUS nie pozostawia złudzeń. Wiemy, ile musisz zarabiać już dziś
Albert Gryszczuk - prezes Innovation AG i Adaptive Motors Poland
TechnologiePrezes AMP: "Rząd lubi skupiać się na państwowych spółkach – tak, jakby to od nich zależał polski przemysł i PKB. A tak nie jest"
Cezary Tomczyk
KrajŻołnierze USA wrócą do Polski. Cezary Tomczyk podał termin
CBA
Prawo karneCBA weszło do warszawskiego ratusza. Agenci zabezpieczają dokumenty w sprawie Szpitala Południowego
Niemcy przejmą pałeczkę w NATO od USA? [BLISKI ŚWIAT]
Bliski światNiemcy przejmą pałeczkę w NATO od USA? [BLISKI ŚWIAT]
Lekarze ze specjalizacją, ochroniarze, sprzedawcy na targowiskach - zawody, gdzie średnia wieku przekracza 50 lat
ZdrowieTo nie jest na rękę NFZ. Ujawnił bolesną prawdę o pracy lekarzy i bolączkach całego systemu
Pielęgniarka stoi obok lekarza
KrajBurza w szpitalach. Związek pielęgniarek chce zablokować podwyżki dla części personelu?
Autopromocja
381536mega.png
381439mega.png
381499mega.png