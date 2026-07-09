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Kosiniak-Kamysz komentuje konflikt z Ukrainą. „Powinniśmy przejść do pragmatycznej polityki”

Władysław Kosiniak-Kamysz, Radosław Sikorski
Szef MON: czas na deeskalację w relacjach z UkrainąPAP / Piotr Nowak
Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
22 minut temu

Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz ocenił w czwartek, że w stosunkach Polski z Ukrainą potrzebne jest złagodzenie napięć i przejście do bardziej pragmatycznego podejścia. Jak zaznaczył, szczególne znaczenie powinny mieć współpraca gospodarcza oraz dalsze wsparcie Ukrainy w jej obronie przed Rosją.

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Kosiniak-Kamysz w czwartek w TVN24 odniósł się do sprawy trwających obecnie napięć polsko-ukraińskich, rozpoczętych od nadania przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego jednej z jednostek wojskowych imienia „bohaterów UPA”; w reakcji prezydent Karol Nawrocki podjął decyzję o odebraniu Zełenskiemu Orderu Orła Białego.

Kosiniak-Kamysz: spór historyczny nie może przesłonić współpracy z Ukrainą

Szef MON podkreślił, że ruch Zełenskiego buduje w Polsce skrajne, antyukraińskie siły. Jak ocenił, ukraiński prezydent w imię wewnętrznych rozgrywek „składa na ołtarzu własnej popularności sprawę Ukrainy i relacji polsko-ukraińskich, sprawę budowania bezpiecznej przyszłości”. Jednocześnie minister zauważył, że ruch Nawrockiego przyniósł polskiemu prezydentowi wzrost poparcia. - W ten sposób prezydent szukał wyrażenia opinii większości Polaków - ocenił Kosiniak-Kamysz.

- Teraz powinno dojść do deeskalacji. Powinno dojść do tego, że przechodzimy do bardzo pragmatycznej polityki. Ona powinna być szczególnie oparta o gospodarkę; pomoc dla Ukrainy nie powinna być tematem sporu politycznego - podkreślił Kosiniak-Kamysz.

Na uwagę, że kwestia wsparcia dla Ukrainy już jest przedmiotem sporu, szef MON stwierdził, że to „oddanie palmy pierwszeństwa Grzegorzowi Braunowi” przez resztę opozycji. - On dzisiaj wyznaczył całej polskiej opozycji kierunek działania - stwierdził Kosiniak-Kamysz.

Relacje Polska-Ukraina. Spór o UPA i kwestie historyczne

Kwestia działalności UPA pozostaje jednym z najbardziej spornych tematów w relacjach polsko-ukraińskich. W ostatnich miesiącach doszło do napięć w relacjach polsko-ukraińskich w związku ze sporem o kwestie historyczne, w tym o upamiętnianie Ukraińskiej Powstańczej Armii i związanych z nią postaci. Spór wywołała podjęta pod koniec maja decyzja prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednostce nazwy Bohaterów UPA.

Decyzja ta spotkała się z krytyką w Polsce. Negatywnie ocenili ją m.in. premier Donald Tusk, szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, resort dyplomacji, a prezydent Karol Nawrocki 19 czerwca poinformował, że zdecydował o odebraniu Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Dzień później Zełenski odesłał order do Warszawy za pośrednictwem firmy kurierskiej.

Odznaczenia i rozmowy przywódców. Polska i Ukraina szukają porozumienia

Orderu Orła Białego zrzekli się także byli prezydenci Ukrainy: Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko oraz Petro Poroszenko, a inne polskie odznaczenia państwowe zwrócili: szef MSZ Ukrainy Andrij Sybiha, Budanow, jego zastępca Ihor Żowkwa oraz ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar. Prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział, że zwróci przyznany mu w 2022 r. ukraiński Order Księcia Jarosława Mądrego. Zwrot przyznanych im ukraińskich odznaczeń zapowiedzieli też inni politycy PiS: były szef MON Mariusz Błaszczak, były szef MSZ Zbigniew Rau, europoseł Adam Bielan i poseł Marek Kuchciński.

W środę na marginesie Szczytu NATO w Ankarze prezydent Karol Nawrocki rozmawiał z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Nawrocki powiedział po spotkaniu, że zarówno Polska, jak i Ukraina, patrzą w tym samym kierunku, jeśli chodzi o zagrożenia dla niepodległości - dla obu państw Rosja „pozostaje głównym zagrożeniem”. Dodał jednocześnie, że podczas rozmowy nie udało się „rozwiązać kwestii historycznych”. - Też nie przystępowaliśmy z taką nadzieją, że uda się wszystkie kwestie rozwiązać - zaznaczył. (PAP)

mml/ par/

Źródło: PAP

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Władysław Kosiniak-KamyszUkrainaUPA

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