KPRP poinformowała, że postanowienie prezydenta z 9 lipca zostało wydane na podstawie art. 15a § 1 ustawy o Sądzie Najwyższym. Jak wskazano, według tych przepisów prezes Sądu Najwyższego kierujący pracą Izby Odpowiedzialności Zawodowej jest powoływany przez prezydenta, po zasięgnięciu opinii Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, spośród 3 kandydatów wybranych przez zgromadzenie sędziów „wyznaczonych do orzekania w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej albo zgromadzenie sędziów orzekających w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej”.

Maria Szczepaniec nową prezes Izby Odpowiedzialności Zawodowej SN. Jest decyzja prezydenta

W komunikacie Kancelaria przekazała ponadto, że akt powołania sędzi Szczepaniec został wręczony na uroczystości w czwartek, w której udział wzięli m.in. pierwszy prezes SN Zbigniew Kapiński, prezes TK Bogdan Święczkowski, a także prezesi pozostałych Izb SN.

Sędzia Szczepaniec została powołana na urząd sędziego SN przez prezydenta Andrzeja Dudę w 2018 roku; w 2022 roku została wskazana do orzekania w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej. Pod koniec ub. roku wraz z sędziami Barbarą Skoczowską i Tomaszem Demendeckim została przedstawiona prezydentowi Nawrockiemu jako jedna z kandydatek na urząd prezesa Izby.

Powołanie prezesa Izby SN wywołało spory. W tle status sędziów

Sprawa wyboru nowego prezesa kierującego pracami Izby spotkała się z kontrowersjami: w październiku, gdy swoje przejście w stan spoczynku zapowiedział poprzedni prezes Wiesław Kozielewicz, Rada Ławnicza SN zaapelowała do prezydenta, by nie powoływał „neosędziego” - tzn. powołanego przez KRS po 2017 roku - na prezesa Izby Odpowiedzialności Zawodowej SN.

W tym samym czasie Prokurator Generalny Waldemar Żurek zwrócił się do ówczesnego prezesa Izby Kozielewicza o wykluczenie sześciorga sędziów - w tym sędzi Szczepaniec - od podejmowania w tej Izbie „czynności zastrzeżonych dla sądu”. Wskazana w apelu Żurka szóstka sędziów została powołana do SN po 2017 r., gdy rządzące ówcześnie PiS na nowo ukształtowało Krajową Radę Sądownictwa.

Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN i spór o jej legalność

Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN jest bowiem kwestionowana przez część prawników. Na przykład w 2025 r. Izba Karna SN w składzie trzech sędziów uznała na kanwie jednego z zagadnień prawnych, że skład Izby Odpowiedzialności Zawodowej powoduje, że nie mamy do czynienia z Sądem Najwyższym. Skład trzech sędziów powołał się wtedy m.in. na orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE, a także zapadłą jeszcze w 2020 r. uchwałę trzech Izb SN, wedle której nienależyta obsada sądu występuje wtedy, gdy w składzie sądu znajduje się osoba wyłoniona na sędziego przez Krajową Radę Sądownictwa w składzie ustalonym w 2018 r.

Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN powstała w połowie lipca 2022 r., po wejściu w życie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym z czerwca 2022 r., w miejsce Izby Dyscyplinarnej. Jest ona kwestionowana przez część prawników - np. w ub. roku Izba Karna SN w składzie trzech sędziów uznała na kanwie jednego z zagadnień prawnych, że skład Izby Odpowiedzialności Zawodowej powoduje, że nie mamy do czynienia z Sądem Najwyższym.(PAP)