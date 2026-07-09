Urlop wypoczynkowy powinien być czasem odpoczynku, ale w praktyce podczas wolnego mogą wydarzyć się sytuacje, które zmienią plany. Choroba, wezwanie do służby wojskowej czy rozpoczęcie urlopu macierzyńskiego mogą spowodować przerwanie urlopu. Nie oznacza to jednak, że pracownik może w dowolnym momencie zrezygnować z urlopu i wrócić do pracy.

Czy pracownik może przerwać urlop i wcześniej wrócić do pracy?

Pracownik, który rozpoczął urlop wypoczynkowy, co do zasady powinien wykorzystać go w ustalonym terminie. Przepisy Kodeksu pracy nie przewidują możliwości jednostronnego skrócenia urlopu tylko dlatego, że pracownik chce wcześniej wrócić do wykonywania obowiązków. Wcześniejszy powrót do pracy jest możliwy, ale wymaga zgody pracodawcy. Sam fakt, że pracownik zmienił zdanie, ma ważne sprawy albo chce zrezygnować z części wypoczynku, nie powoduje automatycznego zakończenia urlopu.

Choroba podczas urlopu. Zwolnienie lekarskie przerywa wypoczynek

Jedną z najczęstszych sytuacji, która powoduje przerwanie urlopu, jest choroba pracownika. Jeżeli w czasie urlopu wypoczynkowego pracownik stanie się niezdolny do pracy i otrzyma zwolnienie lekarskie, urlop zostaje przerwany. Dni, które przypadły na okres choroby, nie są traktowane jako wykorzystany urlop wypoczynkowy. Po zakończeniu zwolnienia pracownik może wrócić do pracy albo ustalić z pracodawcą nowy termin wykorzystania niewykorzystanych dni urlopu. Nawet jednodniowa niezdolność do pracy potwierdzona L4 powoduje przerwanie urlopu.

Pracodawca może odwołać pracownika z urlopu. Musi jednak spełnić warunki

Urlop może zostać przerwany również z inicjatywy pracodawcy. Pracodawca może odwołać pracownika z urlopu tylko wtedy, gdy jego obecność w firmie jest konieczna, a okoliczności wymagające powrotu nie były możliwe do przewidzenia w chwili rozpoczynania urlopu. W takiej sytuacji pracodawca powinien pokryć koszty poniesione przez pracownika w związku z odwołaniem z urlopu. Mogą to być np. wydatki za niewykorzystany pobyt wakacyjny czy zakupione bilety.

Choroba dziecka w czasie urlopu. Czy urlop zostanie przerwany?

Choroba dziecka w czasie urlopu nie przerywa wypoczynku pracownika. Oznacza to, że dni urlopu nie zostaną zwrócone, a za okres opieki nad chorym dzieckiem nie przysługuje zasiłek opiekuńczy. Pracownik przebywa bowiem na urlopie wypoczynkowym i w tym czasie otrzymuje wynagrodzenie za urlop.

Inaczej jest wtedy, gdy dziecko zachoruje jeszcze przed rozpoczęciem zaplanowanego urlopu. Jeśli w dniu, od którego miał rozpocząć się wypoczynek, pracownik nadal korzysta ze zwolnienia na opiekę nad chorym dzieckiem, urlop nie rozpocznie się zgodnie z planem. Zgodnie z art. 165 Kodeksu pracy pracodawca ma obowiązek przesunąć go na późniejszy termin, ponieważ pracownik jest usprawiedliwienie nieobecny w pracy.

Trzeba jednak pamiętać, że nowy termin urlopu wymaga uzgodnienia z pracodawcą. Choć pracownik składa wniosek o urlop, ostateczną decyzję o terminie jego udzielenia podejmuje pracodawca, uwzględniając organizację pracy i plan urlopów.

Ślub albo pogrzeb podczas urlopu. Czy urlop zostanie oddany?

Nie każda ważna sytuacja życiowa przerywa urlop. Ślub pracownika, ślub dziecka czy pogrzeb członka rodziny nie powodują automatycznego przerwania urlopu wypoczynkowego. Zwolnienie od pracy z powodu takich wydarzeń przysługuje wtedy, gdy pracownik miał w tym czasie wykonywać pracę. Jeżeli dana osoba przebywa już na urlopie, dni wolne z tego tytułu nie są dodatkowo doliczane.

Kiedy urlop wypoczynkowy zostaje przerwany z mocy prawa?

Kodeks pracy wskazuje zamknięty katalog sytuacji, w których rozpoczęty urlop wypoczynkowy ulega przerwaniu. Są to:

czasowa niezdolność do pracy z powodu choroby,

odosobnienie w związku z chorobą zakaźną,

odbywanie ćwiczeń wojskowych lub określonej służby wojskowej,

rozpoczęcie urlopu macierzyńskiego.

W tych przypadkach niewykorzystana część urlopu nie przepada. Pracownik wykorzysta ją w innym terminie ustalonym z pracodawcą.

Co dzieje się z niewykorzystanym urlopem po jego przerwaniu?

Przerwanie urlopu nie oznacza, że pracownik automatycznie przedłuża sobie wakacje o niewykorzystane dni. Po ustaniu przyczyny przerwania urlopu trzeba ustalić kolejny termin jego wykorzystania. Decyzja w tej sprawie wymaga uzgodnienia między pracownikiem a pracodawcą.