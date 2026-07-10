Gazeta Prawna
Kraj

Polacy ocenili prezydenturę Karola Nawrockiego. Badanie pokazuje wyraźny trend

Karol Nawrocki
Prezydent Karol Nawrocki ma powody do radości. Tak Polacy ocenili jego prezydenturęX.com
oprac. Aleksandra Gruszczyńska
dzisiaj, 08:11

Karol Nawrocki może otwierać korek od szampana. Najnowszy sondaż zaufania jasno wskazuje, że więcej Polaków ocenia działalność prezydenta pozytywnie niż negatywnie - wynika z badania SW Research przeprowadzonego na zlecenie Onetu.

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Prezydent Karol Nawrocki zyskuje w oczach Polaków. Wskazują na to wyniki najnowszego sondażu zaufania przeprowadzonego przez pracownię SW Research dla Onetu.

Działalność prezydenta pozytywnie ocenia 40,02 proc. ankietowanych. Kiepska wiadomość dla prezydenta jest taka, że grupa jego przeciwników jest całkiem spora. Negatywnie pracę Nawrockiego oceniło bowiem 38,2 proc. respondentów.

Co ciekawe, spora grupa ankietowanych nie ma zdania w tej sprawie i nie wie, czy prezydentura Nawrockiego im się podoba, czy nie. Takiej odpowiedzi udzieliło aż 21,6 proc. badanych.

Nawrocki trzyma się mocno w sondażach

To nie pierwsze badanie, które pokazuje, że pozycja prezydenta na polskiej scenie politycznej się umacnia.

W sondażu IBRiS przeprowadzonym pod koniec czerwca również dla Onetu, Nawrocki odnotował ogromny wzrost zaufania. Wówczas aż 54,8 proc. ankietowanych wskazało, że ma zaufanie do działalności prezydenta. W porównaniu do analogicznego badania z maja, w czerwcu Nawrocki odnotował aż 8,4 pkt proc. wzrost pozytywnych ocen.

* Badanie SW Research zostało przeprowadzone na zlecenie Onetu w dniu 8 lipca 2026 r. wspomaganych komputerowo wywiadów internetowych (CAWI) w SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 809 ankiet z ogólnopolską próbą dorosłych. Zastosowano dobór kwotowych - próba była reprezentatywna ze względu na łączny rozkład płci, wieku i klasy wielkości miejscowości zamieszkania.

Źródło: gazetaprawna.pl

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politykasondażKarol Nawrocki

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