Dodatkowe 400 zł dla seniorów. Czas na złożenie wniosku mija za chwilę

Rosnące koszty życia i codzienne rachunki potrafią mocno nadszarpnąć domowy budżet, zwłaszcza w przypadku emerytów. W odpowiedzi na te wyzwania jeden z polskich samorządów uruchomił specjalny program wsparcia dla seniorów. Osoby spełniające kryteria mogą otrzymać jednorazowe świadczenie w wysokości 400 zł.

Czasu na dopełnienie formalności zostało jednak niewiele – ostateczny termin na złożenie wniosku upływa już 29 maja 2026 roku. Kto może liczyć na te pieniądze i jak je zdobyć?

Wyższa kwota w 2026 roku. Czym jest Bon Wyspiarza Seniora?

Program to autorska inicjatywa Świnoujścia, finansowana w całości z lokalnego budżetu. Co ważne, w tym roku świadczenie zostało zwaloryzowane. Seniorzy otrzymają o 50 zł więcej niż dotychczas. Świadczenie wzrosło z 350 zł do 400 zł. Pieniądze mają pomóc w pokryciu bieżących wydatków, takich jak leki, żywność czy opłaty za media. Ostateczna decyzja, na co zostaną przeznaczone środki, należy do seniorów.

Kto otrzyma pieniądze? Trzy kluczowe warunki

Żeby otrzymać 400 zł, należy spełnić łącznie trzy kryteria. Jakie?

Wiek: Ukończone minimum 65 lat.

Ukończone minimum 65 lat. Lokalizacja: Faktyczne zamieszkiwanie na terenie Świnoujścia.

Faktyczne zamieszkiwanie na terenie Świnoujścia. Stałość pobytu: Udokumentowany, nieprzerwany pobyt w mieście przez co najmniej 5 lat przed złożeniem wniosku.

Ważne: Urzędnicy nie wymagają oficjalnego zameldowania. Liczy się to, gdzie senior realnie mieszka, co musi jednak odpowiednio udowodnić i poświadczyć w dokumentach.

Jak i kiedy nastąpi wypłata?

Proces przyjmowania wniosków ruszył na początku marca i zbliża się do końca. Seniorzy mają czas do 29 maja 2026 roku. Jeśli nie dopełnią formalności w tym czasie, szansa na tegoroczną wypłatę świadczenia przepadnie.

Forma wypłaty: Wyłącznie przelew elektroniczny na wskazany rachunek bankowy.

Wyłącznie przelew elektroniczny na wskazany rachunek bankowy. Termin: Środki zostaną przelane w ciągu maksymalnie 3 miesięcy od momentu pozytywnej weryfikacji wniosku.

Nowy program „Aktywni Seniorzy – ASY” z lukami. Samorządy mają wątpliwości