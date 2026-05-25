Skromna oferta dla tracących pracę 50+. Do 2403 zł brutto miesięcznie tylko dla niektórych pracodawców

Najcenniejsze produkty wsparcia dla osób bezrobotnych w wieku 50+

dłuższy okres wypłacania zasiłku dla bezrobotnych – 365 dni w przypadku bezrobotnych w wieku powyżej 50 lat oraz posiadających co najmniej 20-letni okres uprawniający do zasiłku; pierwszeństwo w skierowaniu do udziału w formach pomocy; zwolnienie pracodawców z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przez 12 miesięcy, począwszy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę, za osoby zatrudnione, które ukończyły 50. rok życia i w okresie 30 dni przed zatrudnieniem pozostawały w ewidencji bezrobotnych. Pracodawcy zatrudniający osoby w wieku powyżej 55 lat (kobiety) i 60 lat (mężczyźni) są całkowicie zwolnieni z obowiązku odprowadzania za nie składek na te fundusze. dofinansowanie dla pracodawcy za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50. rok życia, przez okres 12 miesięcy (jeżeli bezrobotny ukończył 50 lat, a nie ukończył 60 lat) - dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy wynosi maksymalnie 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie;

Pracodawcy cenią tą ostatnią formę wsparcia - w 2026 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 4806 zł brutto miesięcznie, więc 50% tej kwoty to 2403 zł brutto miesięcznie. Niestety jest na nią za mało dostępnych środków finansowych.

Skromna oferta dla tracących pracę w wieku 50+. Niestety przede wszystkim szkolenia

Ustawa o rynku pracy i służbach zatrudnienia oferuje osobom 50+ przekwalifikowanie się. Dotyczy to nie tylko osób oficjalnie bezrobotnych, ale też zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy jako poszukujące pracy (w tym osoby pracujące oraz emeryci). Potrzebny jest tylko wniosek o sfinansowanie:

szkolenia – do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia;

potwierdzenia nabycia wiedzy i umiejętności (np. egzaminu) lub uzyskania dokumentu potwierdzającego nabycie wiedzy i umiejętności – do wysokości 100% przeciętnego wynagrodzenia;

bonu na kształcenie ustawiczne – w ramach którego finansowane mogą być koszty szkolenia, studiów podyplomowych, potwierdzenia nabycia wiedzy i umiejętności lub uzyskania dokumentów potwierdzających nabycie wiedzy i umiejętności – w wysokości do 100% przeciętnego wynagrodzenia;

pożyczki edukacyjnej na sfinansowanie form kształcenia lub szkolenia, potwierdzenia nabycia wiedzy i umiejętności lub uzyskania dokumentu potwierdzającego nabycie wiedzy i umiejętności – do wysokości 400% przeciętnego wynagrodzenia; jeśli uczestnik ukończy kształcenie lub szkolenie objęte pożyczką, umarzane jest 20% kwoty do zwrotu;

opłaty za postępowanie nostryfikacyjne albo postępowanie, o którym mowa w art. 327 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

opłaty za przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego albo do podejmowania lub wykonywania działalności regulowanej, o której mowa w art. 14 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

