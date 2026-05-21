Przeciętny emeryt oszczędza, oni dostają fortunę. Duży kontrast w świadczeniach Polaków

Statystyki z początku roku pokazują smutną rzeczywistość: przeciętne świadczenie w Polsce ledwo przekraczało 4500 zł brutto. Okazuje się jednak, że jesień życia nie musi kojarzyć się z zaciskaniem pasa. Jak wynika z zestawienia przygotowanego przez Business Insider Polska, na konta grupy seniorów co miesiąc wpływają kwoty, o których przeciętny, dobrze zarabiający menedżer może jedynie pomarzyć.

Rekordzista mieszka na Śląsku. ZUS przelewa mu fortunę

Gdzie mieszka emeryt pobierający najwyższą emeryturę? Okazuje się, że na terenie województwa śląskiego. Numerem jeden w skali kraju pozostaje senior obsługiwany przez ZUS w Zabrzu. Jego miesięczne świadczenie wynosi ok. 54 tys. zł.

Co ciekawe, to nie jedyny przypadek wysokich wypłat emerytur w województwie śląskim. Inne miasta w tym regionie również windują poprzeczkę niezwykle wysoko:

Chorzów : maksymalne świadczenie sięga 34,3 tys. zł ,

: maksymalne świadczenie sięga , Częstochowa : rekordzista dostaje co miesiąc 33,7 tys. zł ,

: rekordzista dostaje co miesiąc , Sosnowiec i Rybnik : wypłaty na poziomie odpowiednio 30 tys. zł oraz 28,3 tys. zł ,

: wypłaty na poziomie odpowiednio oraz , Bielsko-Biała: zestawienie zamyka kwota 25,3 tys. zł.

Ponad 40 000 zł co miesiąc na koncie? Niektórzy seniorzy w Polsce nie muszą martwić się o finanse.

Warszawski rekord pobity. ZUS wysyła co miesiąc prawdziwą fortunę

Najwyższa emerytura wypłacana w Warszawie trafia na konto mężczyzny. Rekordzista otrzymuje co miesiąc świadczenie w imponującej kwocie 43 045,03 zł. To obecnie najwyższy wynik w stolicy, pokazujący, jak wysokie mogą być emerytury w Polsce.

Wielkie zaskoczenie w rankingu. Bydgoszcz na podium

Największym zaskoczeniem zestawienia jest jednak trzecia pozycja na mapie. Zajmuje ją seniorka z województwa kujawsko-pomorskiego, wyprzedzając regiony o teoretycznie znacznie wyższych średnich zarobkach. W Bydgoszczy jedna z emerytek otrzymuje co miesiąc 42 075,35 zł.

Jak to możliwe? Kobieta zrezygnowała z przejścia na spoczynek w ustawowym terminie i pracowała aż do 81. roku życia. Łącznie uzbierała 61 lat stażu składkowego, a bez odprowadzania składek spędziła jedynie dwa miesiące.

Podobną strategią wykazała się emerytka z Torunia. Choć jej świadczenie jest nieco niższe (34 847,26 zł), to wynik ten osiągnęła pracując przez ponad 55 lat i odchodząc z rynku pracy w wieku blisko 81 lat. Gdyby nie sześcioletni okres nieskładkowy, jej konto zasilałaby jeszcze większa kwota.

Klucz do finansowego eldorado. Sama wysoka pensja nie wystarczy

Analiza danych z kolejnych województw pokazuje jasną zależność. Wysokie zarobki w trakcie kariery pomagają, ale kluczem do sukcesu jest też czas. Doskonale widać to na Podkarpaciu, gdzie najwyższy przelew (28 967,10 zł) trafia do kobiety, a tuż za nią plasują się dwaj mężczyźni z kwotami rzędu 27-25 tys. zł. Przedstawiciele tamtejszego ZUS podkreślają, że całą trójkę łączy wspólny mianownik: aktywność zawodowa wydłużona do około 70. roku życia i blisko pół wieku odprowadzania składek.

Wysoko w zestawieniu plasuje się także Opolszczyzna. Tamtejszy rekordzista (81-latek z 62-letnim stażem) dostaje co miesiąc równe 40 300 zł brutto. Na kolejnych miejscach w regionie są emeryci ze świadczeniami na poziomie 32,2 tys. zł oraz 30,5 tys. zł.

Gdzie zarobki nie idą w parze z emeryturą? Te regiony zamykają stawkę

Zaskakuje fakt, że wysokie średnie pensje w danym województwie nie zawsze gwarantują rekordowe emerytury. Przykładem jest Pomorze. W Gdańsku najwyższa wypłata zatrzymała się na poziomie 34 458,89 zł, a w Słupsku wynosi 22 940,58 zł.

Z kolei Małopolska i Dolny Śląsk trzymają stabilny, wysoki poziom:

Kraków : dwójka liderów dostaje po 36,2 tys. zł oraz 37,5 tys. zł (w Nowym Sączu to 31,6 tys. zł),

: dwójka liderów dostaje (w Nowym Sączu to 31,6 tys. zł), Wrocław: dwaj najbogatsi seniorzy pobierają odpowiednio 37 215,55 zł i 35 876,40 zł.

Poznań: reprezentujący Wielkopolskę rekordzista przekroczył barierę 39 tys. zł.

Na samym dole zestawienia najwyższych emerytur w Polsce wylądowało województwo lubuskie. Tamtejszy ZUS w Gorzowie Wielkopolskim wypłaca świadczeniobiorcy maksymalnie 22 899,06 zł, a w Zielonej Górze – 21 559,59 zł. Niewiele więcej, bo 27 579 zł, wynosi najwyższa emerytura na Podlasiu. Choć te kwoty zamykają krajową tabelę najwyższych emerytur w kraju, dla przytłaczającej większości polskich emerytów i tak pozostają w sferze niespełnionych marzeń.

Groszowe emerytury to coraz częstsza rzeczywistość

