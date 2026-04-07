Nie każda osoba po długiej chorobie jest w stanie od razu wrócić do pracy. Jeśli zasiłek chorobowy się skończył, a leczenie lub rehabilitacja nadal trwają, można ubiegać się o świadczenie rehabilitacyjne z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wsparcie to może być wypłacane nawet przez rok, ale trzeba spełnić określone warunki.

Kiedy przysługuje świadczenie rehabilitacyjne

Świadczenie rehabilitacyjne to forma kontynuacji zasiłku chorobowego. Przysługuje osobom, które:

wyczerpały okres pobierania zasiłku chorobowego,

nadal są niezdolne do pracy,

a dalsze leczenie lub rehabilitacja mogą przywrócić zdolność do pracy.

Świadczenie rehabilitacyjne obejmuje także osoby, które straciły zdolność do pracy w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Zasiłek chorobowy wypłacany jest maksymalnie przez 182 dni, a w przypadku gruźlicy lub ciąży – do 270 dni. Po ustaniu tytułu ubezpieczenia na zwolnieniu lekarskim można przebywać maksymalnie 91 dni. Jeśli niezdolność do pracy nadal się utrzymuje, możliwe jest ubieganie się o świadczenie rehabilitacyjne.

Jak złożyć wniosek i jakie dokumenty są potrzebne

Świadczenie rehabilitacyjne nie jest przyznawane automatycznie – konieczne jest złożenie wniosku ZNp-7 w ZUS. Do wniosku należy dołączyć:

zaświadczenie o stanie zdrowia (formularz OL-9),

wywiad zawodowy z miejsca pracy (formularz OL-10) – tylko w niektórych przypadkach.

Pracodawca lub płatnik składek przekazuje dokumenty do ZUS. Osoby prowadzące działalność gospodarczą lub po ustaniu ubezpieczenia składają je bezpośrednio w ZUS. Formularz OL-10 nie jest wymagany, jeśli wniosek dotyczy przedłużenia świadczenia lub niezdolność do pracy wystąpiła po ustaniu ubezpieczenia.

Świadczenie rehabilitacyjne – ważne daty i terminy

Warunkiem przyznania świadczenia rehabilitacyjnego jest złożenie wniosku w odpowiednim czasie – przynajmniej sześć tygodni przed zakończeniem pobierania zasiłku chorobowego. Dzięki temu świadczenie zacznie być wypłacane od razu po wyczerpaniu zasiłku, bez przerw. Wniosek należy złożyć najpóźniej w ciągu 18 miesięcy od dnia zakończenia pobierania zasiłku chorobowego.

W sytuacjach wyjątkowych, na przykład gdy ubezpieczony przebywał w szpitalu lub z innych ważnych powodów nie mógł złożyć wniosku w terminie, istnieje możliwość jego złożenia w ciągu sześciu miesięcy od dnia ustania tych przeszkód.

Decyzja ZUS i procedura w przypadku sporu

Oceny stanu zdrowia dokonuje lekarz orzecznik ZUS. Jeśli ubezpieczony ma zastrzeżenia do wydanego orzeczenia, może w ciągu 14 dni zgłosić sprzeciw, który zostanie rozpatrzony przez komisję lekarską. Prezes ZUS również ma możliwość zgłoszenia zarzutu co do prawidłowości orzeczenia.

Na podstawie prawomocnego orzeczenia ZUS wydaje decyzję w sprawie świadczenia rehabilitacyjnego – określając jego wysokość i czas pobierania.

Ile wynosi świadczenie rehabilitacyjne w 2026 r.

Świadczenie przysługuje maksymalnie 12 miesięcy. Może ono być przyznane jednorazowo lub w częściach. Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego zależy od czasu jego pobierania. Przez pierwsze 90 dni świadczenie wynosi 90% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, natomiast w pozostałym okresie jego trwania wysokość spada do 75% tej samej podstawy. W przypadku gdy niezdolność do pracy przypada w czasie ciąży, a także gdy jest wynikiem wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, świadczenie wypłacane jest w pełnej wysokości, czyli stanowi 100% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.

Przykład Jeśli podstawa wymiaru zasiłku chorobowego wynosi 4000 zł, przez pierwsze trzy miesiące świadczenie rehabilitacyjne wyniesie 3600 zł, a w kolejnych miesiącach 3000 zł. W przypadku kobiety w ciąży lub osoby, której niezdolność do pracy wynika z wypadku przy pracy, świadczenie w tym samym przykładzie wyniesie 4000 zł przez cały okres pobierania.

Termin wypłaty świadczenia rehabilitacyjnego

Termin wypłaty świadczenia rehabilitacyjnego zależy od tego, kto jest jego płatnikiem. W przypadku, gdy świadczenie jest wypłacane bezpośrednio przez ZUS, pieniądze powinny trafić do beneficjenta w ciągu 60 dni od daty złożenia wniosku. Jeśli natomiast świadczenie realizuje pracodawca lub inny płatnik składek, wypłata następuje zgodnie z harmonogramem wynagrodzeń, jednak nie później niż 30 dni kalendarzowych od momentu otrzymania decyzji ZUS. Świadczenie rehabilitacyjne jest przekazywane regularnie, co miesiąc, na wskazane konto bankowe lub adres korespondencyjny.

Komu świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje

Świadczenie nie przysługuje osobom, które pobierają:

emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy,

zasiłek dla bezrobotnych,

zasiłek lub świadczenie przedemerytalne,

urlop dla poratowania zdrowia,

rodzicielskie świadczenie uzupełniające lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

Osoba pobierająca świadczenie nie może pracować ani dorabiać – każde zajęcie zarobkowe pozbawia prawa do świadczenia.

Świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje osobom, które w znacznym stopniu przyczyniły się do wypadku, np. będąc pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, ani tym, które celowo lub rażąco naruszyły przepisy BHP. Prawo do świadczenia tracą również osoby na urlopie wychowawczym, bezpłatnym, odbywające karę pozbawienia wolności bez skierowania do pracy. Utrata prawa dotyczy też tych, którzy mają zadłużenie w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne – prawo można odzyskać po jego uregulowaniu w ciągu 6 miesięcy.

Co zrobić po zakończeniu świadczenia rehabilitacyjnego?

Gdy okres pobierania świadczenia rehabilitacyjnego dobiega końca, osoby nadal niezdolne do pracy mają możliwość ubiegania się o rentę z tytułu niezdolności do pracy. Renta ta stanowi formę wsparcia finansowego dla osób, które ze względu na stan zdrowia nie mogą kontynuować zatrudnienia, a dalsze leczenie lub rehabilitacja nie pozwalają jeszcze na pełny powrót do pracy.