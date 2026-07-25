Gazeta Prawna
Emerytury i renty

Ten dokument wpływa na wysokość emerytury. Kto go wyrzucił, może sobie pluć w brodę

ZUS podwyższa emerytury za pracę przed 1999 rokiem
Ten dokument wpływa na wysokość emerytury. Kto go wyrzucił, może sobie pluć w brodęShutterstock
Aleksandra Gruszczyńska
dzisiaj, 12:41

Każdy, kto posiada ten dokument, może skakać z radości. Zielona książeczka, czyli stary dowód osobisty zawiera wpisy, dzięki którym ZUS może jeszcze raz przeliczyć wysokość emerytury. Wyjaśniamy, jak to jest możliwe.

Skrót artykułu

W 2001 roku Polaków czekała prawdziwa rewolucja. Papierowe dowody osobiste przeszły do lamusa i musiały ustąpić miejsca plastikowym dowodom w formie poręcznych kart. Nowe dokumenty tożsamości zawierają jednak zdecydowanie mniej informacji o obywatelach niż stare książeczkowe, co dla wielu obywateli było oczekiwaną zmianą.

Polacy, którzy po zmianie dowodów osobistych zdecydowali się na ich zniszczenie, mogą sobie teraz pluć w brodę. Natomiast ci, którzy zachowali zielone książeczki na pamiątkę, powinni pędzić do ZUS i pokazać je, czym prędzej urzędnikowi.

Historia zatrudnia dobrze udokumentowana

Stare dowody osobiste, choć nie były może poręczne, zawierały dane, dzięki którym pracownicy ZUS mogą ponownie przeliczyć kapitał początkowy, a to ma bezpośredni wpływ na wysokość comiesięcznego świadczenia.

Jest to możliwe, bo w książeczkowych dowodach udokumentowana była historia zatrudnienia, a to w sytuacji, gdy nie mamy oficjalnych dokumentów potwierdzających czas odprowadzania składek emerytalnych, okazać się może kluczowym dowodem potwierdzającym lata pracy.

Jak powszechnie wiadomo na wysokość naszych emerytur wpływa bowiem nie tylko staż pracy oraz odprowadzane przez lata składki, ale też każdy oficjalny dokument potwierdzający naszą aktywność zawodową.

Książeczkowe dowody są w pełni akceptowalne przez urzędników w ZUS jako dokument potwierdzający przebieg naszej zawodowej kariery. Jeśli więc na dnie szuflady znajdziemy taki dowód, to już połowa sukcesu.

By ZUS na ich podstawie mógł ponownie przeliczyć wysokość kapitału początkowego musi być spełniony jeszcze jeden, ale za to kluczowy warunek. Dokument nie może być zniszczony, zawilgocony ani uszkodzony. Jeśli więc pieczątki lub odręczne notatki nie będą czytelne, ich weryfikacja będzie niezmiernie trudna albo niemożliwa.

Autopromocja
cru_praktyczne_aspekty.png
Jakie błędy popełniają jednostki i jak ich unikać?Szkolenie online: Praktyczne aspekty po wdrożeniuSprawdź
Źródło: gazetaprawna.pl
Autopromocja
381536mega.png
381439mega.png
381542mega.png

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.

Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.

ZUSskładkiemerytury

Powiązane

Wyprzedają mieszkania za bezcen w całej Polsce
KrajWyprzedają mieszkania za bezcen w całej Polsce. Własne, dwupokojowe M, w cenie... używanego auta. Jak to możliwe?
Tańsze paliwo dla seniorów
KrajTańsze paliwo dla seniorów. Za tankowanie na stacjach benzynowych płacą dużo mniej. Jest tylko jeden warunek
Premier Donald Tusk, w miniaturce obok - polskie pieniądze
Inne podatkiJest decyzja Sejmu. Od 2027 roku część Polaków zapłaci nową daninę od oszczędności

Najważniejsze

Kobieta w okularach siedzi przed laptopem, w ramce pieniądze
Prawo pracyPracownik może odejść z pracy z dnia na dzień i jeszcze dostanie za to odszkodowanie. Ma na to 30 dni
Dwie kobiety rozmawiają ze sobą, trzymając w dłoniach dokumenty
ŚwiadczeniaŚwiadczenia i przywileje dla umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Zobacz, co daje państwo [LISTA]
ZUS podwyższa emerytury za pracę przed 1999 rokiem
Emerytury i rentyTen dokument wpływa na wysokość emerytury. Kto go wyrzucił, może sobie pluć w brodę
Premier Donald Tusk, pieniądze
KrajDonald Tusk uderza w Karola Nawrockiego. „Szokująca decyzja”. W tle ceny paliw
Konferencja Jaros?awa Kaczy?skiego po chorobie
KrajPoważny rozłam w Prawie i Sprawiedliwości. Ponad 30 parlamentarzystów rezygnuje z członkostwa
Czy równość wynagrodzeń wypchnie pracowników z etatów?
Prawo pracyCzy równość i przejrzystość wynagrodzeń wypchnie pracowników z etatów?
Monety leżące przed pustą butelką po piwie
Emerytury i rentyTzw. renta alkoholowa w 2026 roku: Kwoty, warunki i procedura ZUS [PRZEWODNIK]
Czy możba trzymać psa na łańcuchu?
KrajKoniec z trzymaniem psów i kotów na uwięzi. Nowe przepisy podpisane przez prezydenta