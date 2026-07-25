Gazeta Prawna
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20 tys. zł za makijaż i fryzjera dla Małgorzaty Kidawy-Błońskiej? Kancelaria Senatu zabrała głos

Małgorzata Kidawa-Błońska
Kancelaria Senatu płaci 20 tys. zł za makijaż i fryzjera dla Małgorzaty Kidawa-Błońskiej? Jest odpowiedźShutterstock
oprac. Aleksandra Gruszczyńska
dzisiaj, 08:40

Nie milkną echa po tym, jak na światło dzienne wyszła informacja o nietypowej umowie zawartej przez Kancelarię Senatu na „przygotowanie do wystąpień publicznych i medialnych” marszałek Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Wiadomo już, czy taka umowa została zawarta i ile pieniędzy wydano do tej pory.

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Pogłoski o tym, że Kancelaria Senatu płaci 20 tys. zł za makijaż i fryzjera dla Małgorzaty Kidawy-Błońskiej pojawiły się na platformie X. Umowa miała zostać zawarta na „przygotowanie do wystąpień publicznych” marszałek Senatu, co wywołało niemałe kontrowersję i lawinę oburzenia wśród internautów. Kancelaria Senatu za pośrednictwem Onetu postanowiła rozwiać wszelkie wątpliwości i wyjaśnić, jak wygląda sprawa z umową na usługi kosmetyczne dla jednej z najważniejszych osób w państwie.

Kancelaria Senatu odpowiada ws. usług kosmetycznych dla Małgorzaty Kidawy-Błońskiej

W odpowiedzi przesłanej do redakcji Onetu Kancelaria Senatu potwierdziła fakt zawarcia takiej umowy. Podkreślono, że umowa dotyczy przygotowania marszałek Senatu do wystąpień publicznych, w tym medialnych i obejmuje usługi wizażu.

Podkreślono jednocześnie, że na co dzień Małgorzata Kidawa-Błońska nie korzysta z tych usług, bo zamawiane są wyłącznie na wybrane, do tego najważniejsze uroczystości państwowe i wydarzenia, które odbywają się zarówno w Senacie, jak i poza nim, gdy marszałek bierze udział w uroczystościach międzynarodowych na najwyższym szczeblu.

Dodano, że wizyty Małgorzaty Kidawy-Błońskiej w studiach telewizyjnych nie są objęte usługą i wówczas marszałek Senatu zdaje się na wizażystki zatrudnione przed poszczególne telewizje.

Do kiedy obowiązuje umowa na wizaż i ile pieniędzy już wydano?

Z informacji przesłanych przez Kancelarię Senatu Onetowi wynika, że umowa została zawarta na czas od 1 lipca 2026 roku do końca stycznia 2027 roku. Jak podano, umowa daje możliwość korzystania z usług wizażu w okresie jej obowiązywania, ale nie zobowiązuje do wykorzystania całej kwoty.

Podkreślono, że Kancelaria Senatu płaci wyłącznie za zrealizowane usługi. Co ciekawe, Kancelaria Senatu poinformowała również, że w ramach obowiązywania tej umowy nie wydano jeszcze ani grosza.

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Źródło: gazetaprawna.pl
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