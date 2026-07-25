Gazeta Prawna
Kraj

Niedziela 26 lipca: Zakaz handlu czy otwarte sklepy?

Klienci w galerii handlowej
Niedziele wolne od handlu: które sklepy są czynne 26 lipca?Shutterstock
Justyna Klupa
Justyna KlupaDziennikarka serwisu GazetaPrawna.pl
dzisiaj, 11:39

Po całym tygodniu pracy wiele osób planuje większe zakupy na koniec weekendu. Przekonajmy się, jakie zasady obowiązują w niedzielę 26 lipca 2026 roku, kogo dotyczą ograniczenia w handlu i gdzie w razie potrzeby zrobimy zakupy.

Skrót artykułu

Czy 26 lipca 2026 roku jest niedziela handlowa?

Przepisy w sposób jednoznaczny regulują pracę placówek handlowych w Polsce w dni wolne od pracy. Nadrzędnym celem ustawy ograniczającej handel w niedziele i święta pozostaje zagwarantowanie pracownikom sektora detalicznego prawa do regularnego wypoczynku, przy jednoczesnym zachowaniu dostępności niezbędnych usług dla obywateli poprzez wyznaczenie zamkniętego katalogu wyłączeń.

Co to oznacza dla konsumentów w niedzielę 26 lipca? Dziś wielkopowierzchniowe markety, dyskonty oraz galerie handlowe, w tym sieci takie jak Biedronka, Lidl, Kaufland, Auchan czy Carrefour, pozostają zamknięte. 26 lipca przypada bowiem niedziela niehandlowa.

Gdzie zrobisz zakupy? Zobacz listę wyjątków

Choć duże sklepy są 26 lipca 2026 roku niedostępne, ustawa przewiduje 32 wyjątki. W niedzielę niehandlową zakupy spożywcze oraz najpotrzebniejsze produkty kupimy głównie w wybranych punktach:

  • Małe sklepy osiedlowe oraz sieci franczyzowe (np. Żabka, ABC): Mogą prowadzić sprzedaż pod warunkiem, że za ladą stanie sam właściciel placówki lub nieodpłatnie członkowie jego najbliższej rodziny.
  • Stacje paliw: Działają bez ograniczeń, oferując zarówno podstawowe artykuły spożywcze, jak i produkty przemysłowe.
  • Apteki i punkty apteczne: Funkcjonują według standardowych grafików niedzielnych lub dyżurów całodobowych.
  • Gastronomia i usługi: Piekarnie, cukiernie, kawiarnie, restauracje oraz kwiaciarnie są wyłączone z zakazu.
  • Punkty na dworcach i lotniskach:26 lipca 2026 roku działają normalnie w celu obsługi podróżnych.

Praktyczne przykłady: Jak poradzić sobie 26 lipca 2026 roku?

  • Brak składników na obiad: Gdy zabraknie podstawowych produktów, najszybszym rozwiązaniem będzie wizyta w lokalnym sklepie osiedlowym obsługiwanym przez właściciela lub na najbliższej stacji benzynowej.
  • Duże zakupy domowe: Z uzupełnieniem zapasów w hipermarkecie lub dyskoncie, należy się wstrzymać do poniedziałku 27 lipca.
  • Nagła potrzeba zakupu leków: Dostęp do środków medycznych zapewniają apteki ogólnodostępne i dyżurujące.

Kiedy wypada najbliższa niedziela handlowa?

Lipiec jest miesiącem, w którym nie przewidziano ani jednej niedzieli handlowej. Na okazję do zrobienia zakupów we wszystkich sklepach i galeriach trzeba będzie jeszcze poczekać.

Kalendarz niedziel handlowych na 2026 rok:

  1. 25 stycznia 2026 r.
  2. 29 marca 2026 r.
  3. 26 kwietnia 2026 r.
  4. 28 czerwca 2026 r.
  5. 30 sierpnia 2026 r.(najbliższa niedziela handlowa)
  6. 6 grudnia 2026 r.
  7. 13 grudnia 2026 r.
  8. 20 grudnia 2026 r.
Kalendarz niedziel handlowych
Kalendarz niedziel handlowych w 2026 roku

Harmonogram na 2026 rok przewiduje łącznie 8 niedziel handlowych, w tym aż trzy w grudniu, co ma ułatwić przygotowania do świąt po wprowadzeniu wolnej Wigilii. W pozostałe niedziele, w tym przez cały lipiec, obowiązują dotychczasowe zasady ograniczenia handlu.

Autopromocja
cru_praktyczne_aspekty.png
Jakie błędy popełniają jednostki i jak ich unikać?Szkolenie online: Praktyczne aspekty po wdrożeniuSprawdź
Źródło: gazetaprawna.pl
Autopromocja
381536mega.png
381439mega.png
381542mega.png

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.

Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.

niedziele handlowehandelsklepy

Powiązane

Seniorzy wykonujący gimnastykę
KrajDarmowe sanatorium i zwrot za dojazd. KRUS sfinansuje 21 dni turnusu rolnikom i emerytom
Seniorka jedzie komunikacją miejską
KrajDarmowe przejazdy dla seniorów: Od jakiego wieku i jakie dokumenty są potrzebne?
Dwie kobiety rozmawiają ze sobą, trzymając w dłoniach dokumenty
ŚwiadczeniaŚwiadczenia i przywileje dla umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Zobacz, co daje państwo [LISTA]

Najważniejsze

Kobieta w okularach siedzi przed laptopem, w ramce pieniądze
Prawo pracyPracownik może odejść z pracy z dnia na dzień i jeszcze dostanie za to odszkodowanie. Ma na to 30 dni
Dwie kobiety rozmawiają ze sobą, trzymając w dłoniach dokumenty
ŚwiadczeniaŚwiadczenia i przywileje dla umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Zobacz, co daje państwo [LISTA]
ZUS podwyższa emerytury za pracę przed 1999 rokiem
Emerytury i rentyTen dokument wpływa na wysokość emerytury. Kto go wyrzucił, może sobie pluć w brodę
Premier Donald Tusk, pieniądze
KrajDonald Tusk uderza w Karola Nawrockiego. „Szokująca decyzja”. W tle ceny paliw
Konferencja Jaros?awa Kaczy?skiego po chorobie
KrajPoważny rozłam w Prawie i Sprawiedliwości. Ponad 30 parlamentarzystów rezygnuje z członkostwa
Czy równość wynagrodzeń wypchnie pracowników z etatów?
Prawo pracyCzy równość i przejrzystość wynagrodzeń wypchnie pracowników z etatów?
Monety leżące przed pustą butelką po piwie
Emerytury i rentyTzw. renta alkoholowa w 2026 roku: Kwoty, warunki i procedura ZUS [PRZEWODNIK]
Czy możba trzymać psa na łańcuchu?
KrajKoniec z trzymaniem psów i kotów na uwięzi. Nowe przepisy podpisane przez prezydenta