Czy 26 lipca 2026 roku jest niedziela handlowa?

Przepisy w sposób jednoznaczny regulują pracę placówek handlowych w Polsce w dni wolne od pracy. Nadrzędnym celem ustawy ograniczającej handel w niedziele i święta pozostaje zagwarantowanie pracownikom sektora detalicznego prawa do regularnego wypoczynku, przy jednoczesnym zachowaniu dostępności niezbędnych usług dla obywateli poprzez wyznaczenie zamkniętego katalogu wyłączeń.

Co to oznacza dla konsumentów w niedzielę 26 lipca? Dziś wielkopowierzchniowe markety, dyskonty oraz galerie handlowe, w tym sieci takie jak Biedronka, Lidl, Kaufland, Auchan czy Carrefour, pozostają zamknięte. 26 lipca przypada bowiem niedziela niehandlowa.

Gdzie zrobisz zakupy? Zobacz listę wyjątków

Choć duże sklepy są 26 lipca 2026 roku niedostępne, ustawa przewiduje 32 wyjątki. W niedzielę niehandlową zakupy spożywcze oraz najpotrzebniejsze produkty kupimy głównie w wybranych punktach:

Małe sklepy osiedlowe oraz sieci franczyzowe (np. Żabka, ABC): Mogą prowadzić sprzedaż pod warunkiem, że za ladą stanie sam właściciel placówki lub nieodpłatnie członkowie jego najbliższej rodziny.

Mogą prowadzić sprzedaż pod warunkiem, że za ladą stanie sam właściciel placówki lub nieodpłatnie członkowie jego najbliższej rodziny. Stacje paliw: Działają bez ograniczeń, oferując zarówno podstawowe artykuły spożywcze, jak i produkty przemysłowe.

Działają bez ograniczeń, oferując zarówno podstawowe artykuły spożywcze, jak i produkty przemysłowe. Apteki i punkty apteczne: Funkcjonują według standardowych grafików niedzielnych lub dyżurów całodobowych.

Funkcjonują według standardowych grafików niedzielnych lub dyżurów całodobowych. Gastronomia i usługi: Piekarnie, cukiernie, kawiarnie, restauracje oraz kwiaciarnie są wyłączone z zakazu.

Piekarnie, cukiernie, kawiarnie, restauracje oraz kwiaciarnie są wyłączone z zakazu. Punkty na dworcach i lotniskach:26 lipca 2026 roku działają normalnie w celu obsługi podróżnych.

Praktyczne przykłady: Jak poradzić sobie 26 lipca 2026 roku?

Brak składników na obiad: Gdy zabraknie podstawowych produktów, najszybszym rozwiązaniem będzie wizyta w lokalnym sklepie osiedlowym obsługiwanym przez właściciela lub na najbliższej stacji benzynowej.

Gdy zabraknie podstawowych produktów, najszybszym rozwiązaniem będzie wizyta w lokalnym sklepie osiedlowym obsługiwanym przez właściciela lub na najbliższej stacji benzynowej. Duże zakupy domowe: Z uzupełnieniem zapasów w hipermarkecie lub dyskoncie, należy się wstrzymać do poniedziałku 27 lipca.

Z uzupełnieniem zapasów w hipermarkecie lub dyskoncie, należy się wstrzymać do poniedziałku 27 lipca. Nagła potrzeba zakupu leków: Dostęp do środków medycznych zapewniają apteki ogólnodostępne i dyżurujące.

Kiedy wypada najbliższa niedziela handlowa?

Lipiec jest miesiącem, w którym nie przewidziano ani jednej niedzieli handlowej. Na okazję do zrobienia zakupów we wszystkich sklepach i galeriach trzeba będzie jeszcze poczekać.

Kalendarz niedziel handlowych na 2026 rok:

25 stycznia 2026 r. 29 marca 2026 r. 26 kwietnia 2026 r. 28 czerwca 2026 r. 30 sierpnia 2026 r.(najbliższa niedziela handlowa) 6 grudnia 2026 r. 13 grudnia 2026 r. 20 grudnia 2026 r.

Kalendarz niedziel handlowych w 2026 roku

Harmonogram na 2026 rok przewiduje łącznie 8 niedziel handlowych, w tym aż trzy w grudniu, co ma ułatwić przygotowania do świąt po wprowadzeniu wolnej Wigilii. W pozostałe niedziele, w tym przez cały lipiec, obowiązują dotychczasowe zasady ograniczenia handlu.