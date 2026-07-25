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Donald Tusk uderza w Karola Nawrockiego. „Szokująca decyzja”. W tle ceny paliw

Premier Donald Tusk, pieniądze
Premier Donald Tusk uderzył w Karola Nawrockiego. W tle ceny paliwPAP / Leszek Szymański
oprac. Aleksandra Gruszczyńska
dzisiaj, 10:31

Donald Tusk ostro skomentował decyzję prezydenta. Szef polskiego rządu napisał w sobotę na platformie X, że Karol Nawrocki zablokował ustawę, która pozwalała opodatkować gigantyczne zyski koncernów paliwowych, dzięki czemu można było sfinansować tańsze paliwa na stacjach. - Pamiętajcie o tym przy dystrybutorach - napisał premier.

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W piątek prezydent Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego (TK) w trybie kontroli prewencyjnej ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. W ocenie Nawrockiego jej przepisy łamią zasadę, zgodnie z którą prawo nie działa wstecz.

Premier Donald Tusk uderza w prezydenta

„Szokująca decyzja prezydenta Karola Nawrockiego. Zablokował ustawę, która pozwalała opodatkować gigantyczne zyski koncernów paliwowych, dzięki czemu można było sfinansować tańsze paliwa na naszych stacjach (program CPN). Pamiętajcie o tym przy dystrybutorach” - napisał premier.

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański podkreślił w piątek, że skierowanie przez prezydenta ustawy do TK zablokowało 4 mld zł dla budżetu państwa, które miały trafić na pakiet chroniący przed wysokimi cenami paliw.

„Prezydent Nawrocki zablokował kolejne 4 mld zł dla budżetu Polski. To środki, które miały sfinansować pakiet CPN chroniący Polaków przed wysokimi cenami paliw” - napisał we wpisie na platformie X szef resortu finansów.

Domański ocenił, że prezydent „zamiast po stronie Polaków stanął po stronie koncernów paliwowych odnoszących potężne zyski z obecnej sytuacji na rynku paliw”. „Wysyłając ustawę do TK, którego działanie sam wcześniej sparaliżował, kolejny raz uderzył też w polskie finanse publiczne” - dodał minister finansów.

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Źródło: PAP
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Donald TuskKarol Nawrockiceny paliw

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