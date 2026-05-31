Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeliczył już niemal wszystkie sprawy objęte ustawą. Skala przedsięwzięcia pokazuje, jak duży był problem, który przez lata budził kontrowersje wśród emerytów i ekspertów od systemu ubezpieczeń społecznych.

Emerytury czerwcowe 2009–2019 przeliczone przez ZUS. Ponad 219 tys. spraw rozliczonych

Jeszcze kilka lat temu osoby przechodzące na emeryturę w czerwcu często dowiadywały się, że ich świadczenie jest niższe niż u znajomych, którzy kończyli pracę miesiąc wcześniej lub później. Powód tkwił w zasadach waloryzacji składek obowiązujących w tamtym czasie. W efekcie część seniorów została objęta mniej korzystnym mechanizmem wyliczania emerytury. Problem dotyczył świadczeń przyznawanych lub przeliczanych w czerwcu w latach 2009–2019.

Po wejściu w życie ustawy z 5 sierpnia 2025 r. ZUS rozpoczął automatyczne przeliczanie świadczeń. Instytucja informuje, że ponownie ustaliła wysokość 219,5 tys. świadczeń spośród 220,2 tys. zaplanowanych spraw, osiągając poziom realizacji 99,7 proc. Niewielka część postępowań pozostaje zawieszona z powodu trwających spraw sądowych lub administracyjnych.

Emerytury czerwcowe: które roczniki dostaną podwyżkę z ZUS?

Choć potocznie mówi się o „emerytach czerwcowych”, sprawa nie dotyczy wyłącznie jednego rocznika. Najczęściej chodzi o osoby urodzone w latach 1949–1969, które składały wniosek o emeryturę lub miały przeliczane świadczenie właśnie w czerwcu. Dla tej grupy miesiąc przejścia na emeryturę okazał się niezwykle istotny. Seniorzy, którzy zakończyli aktywność zawodową w innych miesiącach, mogli otrzymywać wyższe świadczenia mimo podobnego stażu pracy i zgromadzonego kapitału. To właśnie tę nierówność ustawodawca postanowił usunąć.

Podwyżka emerytury o 163,36 zł miesięcznie. Tyle średnio dopłaca ZUS

Najnowsze dane pokazują, że większość objętych ustawą seniorów odczuła realny wzrost świadczeń. ZUS podaje, że:

133,1 tys. osób otrzymało wyższą emeryturę lub rentę rodzinną,

otrzymało wyższą emeryturę lub rentę rodzinną, 86,4 tys. świadczeniobiorców nie odnotowało zmiany wysokości świadczenia ,

, średnia podwyżka wyniosła 163,36 zł miesięcznie ,

, najczęściej wzrost mieścił się w przedziale od 100 do 200 zł.

W przypadku osoby pobierającej świadczenie przez kolejne 10 lat nawet podwyżka na poziomie 163 zł miesięcznie oznacza dodatkowo blisko 20 tys. zł.

Ile osób dostało wyższą emeryturę? Dane ZUS po przeliczeniu świadczeń

W połowie operacji łatwo było odnieść wrażenie, że chodzi o wąską grupę emerytów. Ostateczne liczby pokazują jednak coś innego.

Wskaźnik Dane ZUS Przeliczone świadczenia 219,5 tys. Udział spraw zakończonych 99,7 proc. Osoby z podwyżką 133,1 tys. Osoby bez zmiany świadczenia 86,4 tys. Średnia podwyżka 163,36 zł Łączny wzrost wypłat miesięcznie ponad 21,7 mln zł

Łącznie system emerytalny wypłaca obecnie beneficjentom ponad 21,7 mln zł miesięcznie więcej niż przed przeliczeniem.

Kto nie dostanie podwyżki emerytury z ZUS? Dwa najczęstsze powody

Informacja o przeliczeniu wzbudziła duże zainteresowanie, ale nie wszyscy emeryci zobaczyli wyższą kwotę na koncie. Najczęściej dzieje się tak z dwóch powodów.

Pierwszy dotyczy osób pobierających świadczenie minimalne. Jeżeli po ponownym wyliczeniu emerytura nadal pozostaje poniżej ustawowego minimum, senior i tak otrzymuje gwarantowaną minimalną kwotę. Samo przeliczenie nie wpływa więc na wysokość wypłaty. Drugi przypadek obejmuje osoby objęte limitami wypłat, między innymi niektórych beneficjentów renty wdowiej. Tutaj wzrost teoretycznej wysokości świadczenia nie zawsze przekłada się na wyższą wypłatę.

Czy trzeba było złożyć wniosek o przeliczenie emerytury czerwcowej? ZUS wyjaśnia

Jednym z najważniejszych elementów całej operacji jest pełna automatyzacja procesu. Seniorzy nie musieli odwiedzać placówek, kompletować dokumentów ani składać dodatkowych formularzy. ZUS przeprowadził przeliczenie z urzędu. Ponad 31 proc. spraw zostało obsłużonych wyłącznie przez systemy informatyczne. Dzięki temu instytucja zakończyła większość prac już w pierwszym kwartale roku.

Kto najczęściej korzysta z przeliczenia emerytur czerwcowych? Kobiety i osoby 70–74 lata

Statystyki pokazują również, kto najczęściej korzysta z nowych przeliczeń. Kobiety stanowią około 72 proc. wszystkich osób objętych zmianami. Najliczniejszą grupę tworzą natomiast seniorzy w wieku od 70 do 74 lat. To właśnie oni najczęściej przechodzili na emeryturę w okresie objętym późniejszym błędem systemowym.