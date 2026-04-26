ZUS zwiększy 14. emeryturę nawet o 200 zł. Jeden wniosek zmienia wypłatę

Izolda Hukałowicz
dzisiaj, 07:27

Nawet kilkaset złotych więcej „na rękę” z 14. emerytury – taki efekt może dać jeden wniosek składany w Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Chodzi o formularz EPD-21, który zmienia sposób poboru podatku. Skorzystają głównie seniorzy z niskimi świadczeniami – ale część osób może się na tym rozliczeniu „przejechać”. Sprawdzamy, kto zyska, ile dokładnie i kiedy lepiej nie ryzykować.

Skrót artykułu

Nie każdy zobaczy wyższą kwotę czternastej emerytury. W grę wchodzą dwa mechanizmy jednocześnie – podatkowy i dochodowy – i dopiero ich połączenie daje pełny obraz.

Kto może zwiększyć 14. emeryturę dzięki EPD-21? Warunki i limit 30 tys. zł

Formularz EPD-21 pozwala zrezygnować z poboru zaliczek na podatek dochodowy. W praktyce oznacza to, że ZUS nie potrąca PIT ani z emerytury, ani z dodatkowych świadczeń – w tym 13. i 14. emerytury. Największy sens ma to dla osób, które:

  • mają niskie świadczenie (np. 1800–2600 zł brutto),
  • nie osiągają innych dochodów,
  • mieszczą się w limicie 30 000 zł rocznie (kwota wolna od podatku).

W takiej sytuacji senior i tak nie zapłaci podatku w skali roku – ale bez wniosku część pieniędzy „znika” przy wypłacie i wraca dopiero po rozliczeniu PIT.

Ile wynosi 14. emerytura netto z EPD-21? Ile można zyskać „na rękę”

Maksymalna 14. emerytura w 2026 roku to ok. 1 978,49 zł brutto, co daje zwykle około 1 630–1 650 zł netto. Po złożeniu EPD-21 ZUS nie pobiera zaliczki na PIT i tym samym wypłata może być zbliżona do kwoty brutto, ale nie jest z nią zbieżna, gdyż nadal potrącana jest składka zdrowotna.

Przykład

Pan Jan otrzymuje 2 300 zł emerytury i nie pracuje.

  • bez EPD-21 otrzymuje ok. 1 600 zł netto,
  • z EPD-21 kwota wzrasta do ok. 1 800 zł netto (po odliczeniu składki zdrowotnej).

Zysk: zwykle ok. 150–200 zł. To jednak tylko połowa historii – bo druga zależy od wysokości samej emerytury i mechanizmu „złotówka za złotówkę”.

„Złotówka za złotówkę” – dlaczego 14. emerytura maleje wraz z dochodem

Wysokość 14. emerytury nie jest stała tak jak ma to miejsce w przypadku trzynastej emerytury. Państwo stosuje bowiem mechanizm "złotówka za złotówkę". To oznacza, że do 2900 zł brutto emerytury senior otrzymuje pełną kwotę "czternastki". Powyżej tego progu – każda złotówka więcej obniża czternastkę o 1 zł, zaś powyżej ok. 4828,49 zł brutto – świadczenie nie przysługuje. To oznacza, że im wyższa jest emerytura, tym niższa sama czternastka, a więc mniejsza korzyść z EPD-21.

Przykład

  • 2200 zł emerytury → pełna czternastka → zysk ok. 150–200 zł
  • 3200 zł → obniżona czternastka → zysk ok. 120–180 zł
  • 4000 zł → niska czternastka → zysk często ok. 70–100 zł

Efekt jest wyraźny: najwięcej zyskują osoby z najniższymi świadczeniami, a wraz ze wzrostem emerytury korzyść szybko maleje.

14. emerytura 2026 – ile wynosi netto i ile można zyskać dzięki EPD-21 [TABELA]

Wyliczenia mają charakter orientacyjny i zakładają standardowe potrącenia (składka zdrowotna oraz podatek według aktualnych zasad). Ostateczna kwota „na rękę” może się różnić w zależności od indywidualnej sytuacji seniora – zwłaszcza przy dodatkowych źródłach dochodu lub przekroczeniu limitu 30 tys. zł rocznie.

Emerytura brutto

14. emerytura brutto

Netto bez EPD-21

Netto z EPD-21

Realny zysk

2200 zł

1978 zł

ok. 1600–1650 zł

ok. 1800 zł

~150–200 zł

3000 zł

1878 zł

ok. 1500–1550 zł

ok. 1710 zł

~150–200 zł

3600 zł

1278 zł

ok. 980–1020 zł

ok. 1160 zł

~120–180 zł

4200 zł

678 zł

ok. 520–550 zł

ok. 620 zł

~70–100 zł

Widać wyraźnie, że spadek samej czternastki ogranicza korzyść podatkową.

Co jeśli nie złożysz EPD-21? ZUS wypłaci mniej, ale odda podatek później

W takiej sytuacji nic się nie zmienia — wszystko odbywa się według standardowych zasad stosowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Przy wypłacie czternastej emerytury ZUS automatycznie potrąca zaliczkę na podatek, przez co przelew „na rękę” jest wyraźnie niższy. Dopiero po zakończeniu roku, przy rozliczeniu PIT, okazuje się, że część tego podatku była nienależna i urząd skarbowy oddaje ją w formie zwrotu.

Ważne

Z perspektywy seniora oznacza to jedno: pieniądze nie przepadają, ale trafiają na konto z opóźnieniem — często dopiero kilka miesięcy później.

Złożyłeś EPD-21 bez prawa? Możliwa dopłata podatku po rozliczeniu PIT

Tu pojawia się realne ryzyko, bo wyższa wypłata „tu i teraz” nie zawsze oznacza realny zysk. Jeśli senior przekroczy w ciągu roku limit 30 tys. zł dochodu, Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprawdzie początkowo nie potrąca zaliczek, ale później zaczyna je naliczać na nowych zasadach, a roczne rozliczenie z fiskusem może zakończyć się niedopłatą.

Najczęściej dotyczy to osób, które oprócz emerytury mają dodatkowe źródła dochodu — dorabiają na umowie, pobierają drugie świadczenie albo uzyskują przychody z najmu czy działalności. Wtedy wcześniejszy wyższy przelew przestaje być korzyścią, a zamienia się w zobowiązanie: brakujący podatek trzeba dopłacić przy rozliczeniu PIT.

Jak złożyć wniosek EPD-21 w ZUS? Krok po kroku

Sam wniosek nie jest skomplikowany i większość seniorów załatwia go w kilka minut. Formularz EPD-21 składa się raz i obowiązuje aż do odwołania, dlatego decyzję warto dobrze przemyśleć. Są trzy główne sposoby złożenia wniosku w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych:

  • online przez PUE ZUS – najwygodniejsza opcja, bez wychodzenia z domu,
  • osobiście w placówce ZUS – pracownik może pomóc w wypełnieniu,
  • listownie – wystarczy wysłać podpisany formularz.

Wniosek EPD-21 z ZUS

Jak wygląda procedura złożenia wniosku EPD-21 online?

Najczęściej wybierana ścieżka to PUE ZUS. W praktyce wygląda to tak:

  1. Logujesz się do swojego konta na PUE ZUS.
  2. Wybierasz sekcję dotyczącą świadczeń emerytalno-rentowych.
  3. Wyszukujesz formularz EPD-21 (wniosek o niepobieranie zaliczek na PIT).
  4. Wypełniasz dane i zatwierdzasz wniosek.

Całość zajmuje kilka minut, a system od razu potwierdza złożenie dokumentu.

Czy EPD-21 trzeba składać co roku? Jak działa wniosek w ZUS

Nie. EPD-21 działa do odwołania. To wygodne rozwiązanie, ale wymaga czujności – bo zmiana sytuacji (np. podjęcie pracy) może całkowicie zmienić opłacalność decyzji.

EPD-21 i 14. emerytura – najczęstsze pytania seniorów

Czy EPD-21 dotyczy tylko 14. emerytury?

Nie – obejmuje wszystkie świadczenia z ZUS, w tym 13. emeryturę.

Czy trzeba złożyć wniosek EPD-21 osobiście?

Nie – można to zrobić przez PUE ZUS.

Czy można wycofać wniosek EPD-21 z ZUS?

Tak, w każdej chwili.

Kto zyskuje najwięcej na złożeniu wniosku EPD-21?

Seniorzy z dochodem poniżej 30 tys. zł rocznie i bez dodatkowych źródeł przychodu.

Podstawa prawna i dokumenty

  • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350)
  • Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
  • Ustawa o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów
  • Komunikaty Zakład Ubezpieczeń Społecznych
