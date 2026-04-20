W teorii decyzja o podwyższeniu kwoty czternastej emerytury 2026 może zapaść jeszcze jesienią. W praktyce – wiele wskazuje, że scenariusz podwyżki jest dziś mało prawdopodobny.

Czy 14. emerytura może być wyższa niż minimalna? Ustawa daje rządowi taką możliwość

W systemie dodatkowych świadczeń dla seniorów jest jeden przepis, który zmienia wszystko. Z ustawy o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym wynika jasno, że wysokość 14. emerytury nie jest „na sztywno” zamrożona. Kluczowy jest art. 3 ust. 6, który mówi wprost:

Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, kwotę wyższą niż kwota najniższej emerytury, o której mowa w ust. 1, stosowaną do ustalenia wysokości dodatkowego świadczenia, mając na względzie sytuację społeczno-gospodarczą oraz stan finansów publicznych.

To oznacza, że:

14. emerytura nie musi być równa minimalnej emeryturze

Rada Ministrów może ją zwiększyć rozporządzeniem

decyzja ma charakter polityczno-budżetowy.

Co ważne, przepisy nie wskazują konkretnego limitu podwyżki. Teoretycznie więc czternastka mogłaby przewyższyć „trzynastkę”, która zawsze wynosi dokładnie tyle, co minimalna emerytura.

Czy 14. emerytura była kiedyś wyższa od minimalnej? Historia decyzji rządu

Choć przepis istnieje od początku funkcjonowania świadczenia, rząd ani razu nie skorzystał z tej możliwości. W praktyce wyglądało to tak: 14. emerytura była zawsze powiązana z minimalną emeryturą i nie wprowadzono wyższej kwoty w drodze rozporządzenia. Od początku polityka świadczeń opierała się na utrzymaniu poziomu „minimum + mechanizm złotówka za złotówkę”. To ważny sygnał dla obecnych prognoz. Skoro nawet w latach wysokiej inflacji i presji społecznej nie zdecydowano się na podwyżkę, trudno oczekiwać przełomu bez wyraźnej zmiany polityki fiskalnej.

Ile wyniesie 14. emerytura 2026 i czy będzie wyższa niż 13. emerytura

Na dziś obowiązuje scenariusz bazowy, czyli ok. 1978,49 zł brutto czternastej emerytury (czyli poziom minimalnego świadczenia), co daje ok. 1600–1650 zł netto. To oznacza, że 13. i 14. emerytura są równe (dla osób, których emerytura nie przekracza 2900 zł). Ale jeśli rząd skorzysta z furtki ustawowej, możliwe byłyby trzy warianty:

scenariusz ostrożny – niewielka podwyżka (np. +100–200 zł)

– niewielka podwyżka (np. +100–200 zł) scenariusz polityczny – wyraźne podniesienie powyżej 13. emerytury

– wyraźne podniesienie powyżej 13. emerytury scenariusz zerowy – brak zmian (najbardziej realny na dziś).

Problem polega na tym, że każda podwyżka oznacza ogromne koszty dla budżetu państwa – świadczenie trafia do milionów seniorów. I wydaje się, że to właśnie ten argument może przeważyć o scenariuszy zerowym.

Kiedy decyzja o 14. emeryturze 2026? Do kiedy rząd może podnieść kwotę

Ustawa wyznacza konkretny termin. Rząd ma czas do 31 października danego roku, aby wydać rozporządzenie zwiększające kwotę świadczenia To oznacza, że decyzja zapada zwykle tuż przed wypłatami jesiennymi i przez większość roku seniorzy nie mają pewności co do ostatecznej kwoty. Komunikaty pojawiają się często dopiero pod koniec III kwartału Na dzień dzisiejszy nie ma żadnych oficjalnych zapowiedzi podwyżki.

Dlaczego 14. emerytura 2026 raczej nie wzrośnie? Kluczowe powody

Choć przepisy pozwalają na więcej, realia budżetowe działają w drugą stronę. Na decyzję wpływają przede wszystkim:

stan finansów publicznych – rosnące wydatki i deficyt ograniczają pole manewru

– rosnące wydatki i deficyt ograniczają pole manewru koszt systemowy – każda podwyżka to miliardy złotych dodatkowego obciążenia

– każda podwyżka to miliardy złotych dodatkowego obciążenia brak zapowiedzi politycznych – cisza w kwietniu zwykle oznacza brak zmian.

Do tego dochodzi jeszcze jeden element: konstrukcja samego świadczenia. Mechanizm „złotówka za złotówkę” oraz próg 2900 zł brutto pozostają niezmienne bez nowelizacji ustawy. Rząd, nawet zwiększając kwotę maksymalną, nie zmieni automatycznie zasad przyznawania.

Jak działa mechanizm „złotówka za złotówkę” w 14. emeryturze i kto traci

Nawet jeśli kwota zostanie podniesiona, nie wszyscy skorzystają. System działa w oparciu o dwa progi:

2900 zł brutto – pełna czternastka

– pełna czternastka ok. 4828,49 zł brutto – brak świadczenia.

Pomiędzy nimi działa zasada zapisana w ustawie: każda złotówka powyżej progu 2900 zł obniża świadczenie o 1 zł.

Przykładowe wyliczenia 14. emerytury (2026)

Emerytura brutto 14. emerytura brutto 14. emerytura netto (ok.) 2500 zł 1978 zł ok. 1585 zł 3000 zł 1878 zł ok. 1460 zł 3600 zł 1278 zł ok. 995 zł 4200 zł 678 zł ok. 530 zł powyżej 4828 zł 0 zł 0 zł

W praktyce oznacza to, że podwyżka najbardziej pomogłaby osobom z najniższymi świadczeniami, a dla części seniorów byłaby niemal niewidoczna.

Czy 14. emerytura będzie wyższa od 13. w 2026 roku? Na dziś brak decyzji

Na poziomie przepisów odpowiedź jest prosta: tak, może. Na poziomie praktyki – wszystko zależy od decyzji rządu, która nie jest obowiązkowa, zależy od budżetu i polityki społecznej i zapada dopiero na kilka miesięcy przed wypłatą Na dziś scenariusz bazowy pozostaje bez zmian: czternastka równa minimalnej emeryturze.

14. emerytura 2026 – najczęstsze pytania (FAQ)

Czy 14. emerytura może być wyższa niż 13. emerytura? Tak, przepisy to dopuszczają, ale dotąd rząd nigdy z tej opcji nie skorzystał. Kiedy zapadnie decyzja o wysokości 14. emerytury 2026? Najpóźniej do 31 października 2026 roku. Czy trzeba składać wniosek o 14. emeryturę? Nie, świadczenie wypłacane jest automatycznie. Czy wszyscy dostaną pełną kwotę 14. emerytury? Nie – powyżej 2900 zł brutto działa mechanizm obniżania świadczenia aż do kwoty 50 zł. Jeśli po wyliczeniu nasza emerytura byłaby niższa (np. 45 zł), to świadczenie nie jest wcale wypłacane.

