Kto straci 14. emeryturę w 2026 roku? Lista wykluczeń jest znacznie dłuższa niż przy 13. emeryturze

Lista wykluczeń przy czternastce jest dziś wyraźnie dłuższa niż przy trzynastce. Część zasad się powtarza, ale dochodzi jeden element, który zmienia wszystko – kryterium finansowe, eliminujące rosnącą grupę seniorów.

Dlaczego 14. emerytura ma więcej wykluczeń niż 13. emerytura? Kluczowe różnice

„Trzynastka” trafia niemal do wszystkich – bez względu na wysokość świadczenia. Czternasta emerytura działa inaczej i właśnie tu zaczyna się problem. Różnica sprowadza się do jednego mechanizmu:

13. emerytura – równa dla wszystkich

– równa dla wszystkich 14. emerytura – uzależniona od dochodu

W efekcie system zaczyna „odcinać” kolejne grupy seniorów wraz ze wzrostem świadczeń. I to nie tylko symbolicznie – w pewnym momencie wypłata spada do zera.

Od jakiej emerytury nie ma 14. emerytury? Próg 4828,49 zł brutto wyjaśniony

Najbardziej dotkliwy mechanizm to tzw. „złotówka za złotówkę”. Po przekroczeniu 2900 zł brutto emerytury, czternastka zaczyna maleć. Ale kluczowy jest też drugi próg – mniej oczywisty. Jeśli po obniżkach świadczenie spadnie poniżej 50 zł brutto, ZUS go nie wypłaci. To prowadzi do konkretnej granicy: 4828,49 zł brutto emerytury. Powyżej tej kwoty senior traci prawo do czternastki całkowicie - nie dostaje nawet symbolicznej wypłaty. To moment, który wielu odkrywa dopiero po braku przelewu.

Ile wynosi 14. emerytura przy różnych kwotach? Tabela brutto i netto 2026

Emerytura brutto 14. emerytura brutto 14. emerytura netto (ok.) 2900 zł 1978,49 zł ok. 1545 zł 3200 zł 1678,49 zł ok. 1305 zł 3800 zł 1078,49 zł ok. 840 zł 4400 zł 478,49 zł ok. 375 zł 4828,49 zł 50 zł ok. 40 zł powyżej 0 zł 0 zł

To pokazuje skalę zjawiska – im wyższa emerytura, tym mniejsze świadczenie, aż do całkowitego wyzerowania.

Kto nie dostanie 14. emerytury 2026? Lista wykluczeń ZUS i wyjątki

Lista jest wyraźnie szersza niż przy trzynastce. Obejmuje nie tylko osoby z wysokimi świadczeniami. ZUS nie wypłaci czternastki m.in.:

osobom z emeryturą powyżej ok. 4828,49 zł brutto

seniorom z zawieszonym świadczeniem (np. przez dorabianie)

(np. przez dorabianie) sędziom i prokuratorom w stanie spoczynku

osobom pobierającym tzw. emeryturę olimpijską

osobom, które nie mają prawa do świadczenia w dniu ustalenia.

To właśnie ta kombinacja progów i wyjątków sprawia, że lista wykluczeń rośnie z roku na rok.

Czy pracujący emeryt dostanie 14. emeryturę? Limity dorabiania i przykład

Najbardziej dotkliwa sytuacja dotyczy osób, które jeszcze dorabiają na wcześniejszej emeryturze. Taką osobą jest pani Maria, która pobiera wcześniejszą emeryturę i pracuje dodatkowo jako krawcowa. Jej dochody przekraczają 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia (w 2026 r. to ok. 11 957 zł). Wobec tego ZUS zawiesił jej świadczenie. W efekcie pani Maria nie otrzyma comiesięcznej emerytury, ani też "czternastki".

Dlaczego coraz więcej seniorów traci 14. emeryturę? Pułapka świadczeniowa

Problem nie wynika z jednorazowej zmiany przepisów. To efekt kilku nakładających się zjawisk:

emerytury rosną przez waloryzację

próg 2900 zł pozostaje bez zmian

mechanizm redukcji działa automatycznie.

Ekonomiści nazywają to pułapką świadczeniową, w którą z roku na rok wpada coraz więcej seniorów.

Kiedy wypłata 14. emerytury 2026? Terminy ZUS i harmonogram przelewów

Choć dokładny termin zależy od rozporządzenia rządu, scenariusz jest powtarzalny. Najczęściej wypłaty trafiają do seniorów we wrześniu. Harmonogram pokrywa się ze standardowymi terminami wypłat świadczeń emerytalno-rentowych:

1–5 dzień miesiąca

10–15 dzień

20–25 dzień.

Pieniądze trafiają do seniorów pocztą (przez listonosza) lub na konto razem z emeryturą lub rentą.

Czy trzeba składać wniosek o 14. emeryturę

Nie trzeba składać wniosku o przyznanie 14. emerytury. To jedno z najprostszych świadczeń w systemie. ZUS (oraz KRUS) przyznaje je automatycznie, wypłaca razem z emeryturą i nie wymaga żadnych formalności. Brak przelewu oznacza zwykle jedno – brak uprawnień.

Najczęstsze pytania seniorów o 14. emeryturę z ZUS (FAQ)

Czy można „wpaść” powyżej progu przez jedną waloryzację i stracić czternastkę? Tak – i to coraz częstszy scenariusz. Podwyżka o kilkadziesiąt złotych może przesunąć emeryturę powyżej granicy i uruchomić mechanizm obniżania, a w skrajnym przypadku wyzerować świadczenie. Czy dwie osoby z podobną emeryturą mogą dostać zupełnie różne kwoty czternastki? Tak. Wystarczy różnica rzędu 100–200 zł brutto, by jedna osoba dostała pełną kwotę, a druga już wyraźnie pomniejszoną. System działa liniowo i nie „zaokrągla” różnic. Czy opłaca się „zejść” z dochodem, żeby odzyskać czternastkę? W niektórych przypadkach tak – zwłaszcza przy pracy dodatkowej. Jeśli zawieszenie świadczenia wynika z przekroczenia limitu dorabiania, jego obniżenie może przywrócić prawo zarówno do emerytury, jak i czternastki. Dlaczego osoby z wyższą emeryturą nie dostają nic, choć wcześniej dostawały? Bo próg 2900 zł nie rośnie razem z waloryzacją świadczeń. Z roku na rok coraz więcej osób „przechodzi” do grupy z obniżoną lub zerową czternastką.

