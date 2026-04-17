Kto straci 14. emeryturę w 2026 roku? Lista wykluczeń jest znacznie dłuższa niż przy 13. emeryturze

Jesienią 2026 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych ponownie wypłaci 14. emeryturę, której maksymalna kwota sięgnie 1978,49 zł brutto. Problem w tym, że coraz więcej seniorów nie zobaczy ani złotówki. Wystarczy przekroczyć jeden próg – albo znaleźć się w konkretnej grupie wykluczeń. Kto dokładnie traci prawo do świadczenia i dlaczego lista jest dłuższa niż przy „trzynastce”?
Lista wykluczeń przy czternastce jest dziś wyraźnie dłuższa niż przy trzynastce. Część zasad się powtarza, ale dochodzi jeden element, który zmienia wszystko – kryterium finansowe, eliminujące rosnącą grupę seniorów.
Dlaczego 14. emerytura ma więcej wykluczeń niż 13. emerytura? Kluczowe różnice
„Trzynastka” trafia niemal do wszystkich – bez względu na wysokość świadczenia. Czternasta emerytura działa inaczej i właśnie tu zaczyna się problem. Różnica sprowadza się do jednego mechanizmu:
- 13. emerytura – równa dla wszystkich
- 14. emerytura – uzależniona od dochodu
W efekcie system zaczyna „odcinać” kolejne grupy seniorów wraz ze wzrostem świadczeń. I to nie tylko symbolicznie – w pewnym momencie wypłata spada do zera.
Od jakiej emerytury nie ma 14. emerytury? Próg 4828,49 zł brutto wyjaśniony
Najbardziej dotkliwy mechanizm to tzw. „złotówka za złotówkę”. Po przekroczeniu 2900 zł brutto emerytury, czternastka zaczyna maleć. Ale kluczowy jest też drugi próg – mniej oczywisty. Jeśli po obniżkach świadczenie spadnie poniżej 50 zł brutto, ZUS go nie wypłaci. To prowadzi do konkretnej granicy: 4828,49 zł brutto emerytury. Powyżej tej kwoty senior traci prawo do czternastki całkowicie - nie dostaje nawet symbolicznej wypłaty. To moment, który wielu odkrywa dopiero po braku przelewu.
Ile wynosi 14. emerytura przy różnych kwotach? Tabela brutto i netto 2026
Emerytura brutto
14. emerytura brutto
14. emerytura netto (ok.)
2900 zł
1978,49 zł
ok. 1545 zł
3200 zł
1678,49 zł
ok. 1305 zł
3800 zł
1078,49 zł
ok. 840 zł
4400 zł
478,49 zł
ok. 375 zł
4828,49 zł
50 zł
ok. 40 zł
powyżej
0 zł
0 zł
To pokazuje skalę zjawiska – im wyższa emerytura, tym mniejsze świadczenie, aż do całkowitego wyzerowania.
Kto nie dostanie 14. emerytury 2026? Lista wykluczeń ZUS i wyjątki
Lista jest wyraźnie szersza niż przy trzynastce. Obejmuje nie tylko osoby z wysokimi świadczeniami. ZUS nie wypłaci czternastki m.in.:
- osobom z emeryturą powyżej ok. 4828,49 zł brutto
- seniorom z zawieszonym świadczeniem (np. przez dorabianie)
- sędziom i prokuratorom w stanie spoczynku
- osobom pobierającym tzw. emeryturę olimpijską
- osobom, które nie mają prawa do świadczenia w dniu ustalenia.
To właśnie ta kombinacja progów i wyjątków sprawia, że lista wykluczeń rośnie z roku na rok.
Czy pracujący emeryt dostanie 14. emeryturę? Limity dorabiania i przykład
Najbardziej dotkliwa sytuacja dotyczy osób, które jeszcze dorabiają na wcześniejszej emeryturze. Taką osobą jest pani Maria, która pobiera wcześniejszą emeryturę i pracuje dodatkowo jako krawcowa. Jej dochody przekraczają 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia (w 2026 r. to ok. 11 957 zł). Wobec tego ZUS zawiesił jej świadczenie. W efekcie pani Maria nie otrzyma comiesięcznej emerytury, ani też "czternastki".
Dlaczego coraz więcej seniorów traci 14. emeryturę? Pułapka świadczeniowa
Problem nie wynika z jednorazowej zmiany przepisów. To efekt kilku nakładających się zjawisk:
- emerytury rosną przez waloryzację
- próg 2900 zł pozostaje bez zmian
- mechanizm redukcji działa automatycznie.
Ekonomiści nazywają to pułapką świadczeniową, w którą z roku na rok wpada coraz więcej seniorów.
Kiedy wypłata 14. emerytury 2026? Terminy ZUS i harmonogram przelewów
Choć dokładny termin zależy od rozporządzenia rządu, scenariusz jest powtarzalny. Najczęściej wypłaty trafiają do seniorów we wrześniu. Harmonogram pokrywa się ze standardowymi terminami wypłat świadczeń emerytalno-rentowych:
- 1–5 dzień miesiąca
- 10–15 dzień
- 20–25 dzień.
Pieniądze trafiają do seniorów pocztą (przez listonosza) lub na konto razem z emeryturą lub rentą.
Czy trzeba składać wniosek o 14. emeryturę
Nie trzeba składać wniosku o przyznanie 14. emerytury. To jedno z najprostszych świadczeń w systemie. ZUS (oraz KRUS) przyznaje je automatycznie, wypłaca razem z emeryturą i nie wymaga żadnych formalności. Brak przelewu oznacza zwykle jedno – brak uprawnień.
Najczęstsze pytania seniorów o 14. emeryturę z ZUS (FAQ)
Czy można „wpaść” powyżej progu przez jedną waloryzację i stracić czternastkę?
Tak – i to coraz częstszy scenariusz. Podwyżka o kilkadziesiąt złotych może przesunąć emeryturę powyżej granicy i uruchomić mechanizm obniżania, a w skrajnym przypadku wyzerować świadczenie.
Czy dwie osoby z podobną emeryturą mogą dostać zupełnie różne kwoty czternastki?
Tak. Wystarczy różnica rzędu 100–200 zł brutto, by jedna osoba dostała pełną kwotę, a druga już wyraźnie pomniejszoną. System działa liniowo i nie „zaokrągla” różnic.
Czy opłaca się „zejść” z dochodem, żeby odzyskać czternastkę?
W niektórych przypadkach tak – zwłaszcza przy pracy dodatkowej. Jeśli zawieszenie świadczenia wynika z przekroczenia limitu dorabiania, jego obniżenie może przywrócić prawo zarówno do emerytury, jak i czternastki.
Dlaczego osoby z wyższą emeryturą nie dostają nic, choć wcześniej dostawały?
Bo próg 2900 zł nie rośnie razem z waloryzacją świadczeń. Z roku na rok coraz więcej osób „przechodzi” do grupy z obniżoną lub zerową czternastką.
Podstawa prawna i dokumenty
- Ustawa o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów
- Ustawa o emeryturach i rentach z FUS
- Komunikaty ZUS dotyczące świadczeń dodatkowych
- Dane waloryzacyjne GUS i Ministerstwa Finansów
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.
Wpisz adres e-mail wybranej osoby, a my wyślemy jej bezpłatny dostęp do tego artykułu