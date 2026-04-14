Zmiana nie jest nowa, ale wiele osób dowiaduje się o niej dopiero po fakcie – gdy przelew z ZUS okazuje się wyraźnie wyższy. I wtedy pojawia się pytanie: dlaczego jedne seniorki zyskują, a inne nie?

ZUS przelicza emerytury po 65. roku życia – skąd nawet +50 proc. więcej dla kobiet?

Mechanizm jest zaskakująco prosty, choć jego skutki finansowe potrafią być bardzo wyraźne. Kobiety, które przeszły na emeryturę w wieku 60 lat i miały środki w OFE, otrzymują najpierw świadczenie okresowe. Dopiero po ukończeniu 65 lat następuje jego ponowne wyliczenie – już jako świadczenia dożywotniego.

I tu pojawia się kluczowa różnica: ZUS nie pomniejsza nowej emerytury o wcześniej wypłacone środki. W efekcie kapitał emerytalny liczony jest na nowo, a wcześniejsze wypłaty nie obniżają podstawy. Tym samym świadczenie rośnie, i to często bardzo wyraźnie. Z analiz ekspertów wynika, że średni wzrost może sięgać nawet ponad 50 proc. – to poziom, który dla wielu seniorów oznacza dużą poprawę sytuacji finansowej.

ZUS przeliczenie emerytury – które roczniki kobiet dostaną więcej?

Nie każda emerytka może liczyć na taki scenariusz. Kluczowe znaczenie mają dwa warunki:

rok urodzenia (między 1949 a 1968 )

) udział w systemie OFE (czyli posiadanie subkonta w ZUS).

W praktyce oznacza to, że w 2026 roku przeliczenie obejmuje m.in. kobiety z rocznika 1961, które właśnie kończą 65 lat. Kobiety spoza tej grupy – zwłaszcza te, które nie przystąpiły do OFE – nie mają prawa do ponownego wyliczenia na takich zasadach.

Dlaczego ZUS dzieli emerytki? OFE vs brak OFE a przeliczenie emerytury

Warto wyjaśnić, skąd w ogóle wzięło się przeliczenie emerytur dla części kobiet. Otóż system emerytalny po reformie z 1999 roku podzielił ubezpieczonych na dwa filary:

I filar (ZUS) – dla wszystkich

– dla wszystkich II filar (OFE) – tylko dla części osób.

Kobiety, które nie przystąpiły do OFE :

mają całość składek zapisanych na jednym koncie w ZUS

otrzymują od razu świadczenie dożywotnie w wieku 60 lat

w wieku 60 lat nie przechodzą drugiego przeliczenia

Z kolei kobiety, które przystąpiły do OFE :

najpierw dostają świadczenie okresowe

dopiero po 65. roku życia mają ustalaną emeryturę docelową.

Ten podział powoduje, że system traktuje podobne osoby w różny sposób – mimo identycznego stażu czy wysokości składek.

Ile wynosi podwyżka po przeliczeniu emerytury ZUS? Przykłady kwot 2026

Różnice bywają znaczące, co najlepiej pokazują przykłady symulacyjne.

Przed przeliczeniem (60 lat) Po przeliczeniu (65 lat) Wzrost 2200 zł 3200 zł +45% 2500 zł 3800 zł +52% 3000 zł 4600 zł +53%

To oczywiście wartości orientacyjne – rzeczywista kwota zależy od zgromadzonego kapitału, dalszego trwania życia (tablice GUS) i momentu przejścia na emeryturę. Jednak skala wzrostu potwierdza jedno: ponowne przeliczenie może diametralnie zmienić wysokość świadczenia.

Odmowa przeliczenia emerytury przez ZUS – kobiety idą do sądów

Rosnąca świadomość przepisów sprawia, że część kobiet, którym odmówiono przeliczenia, decyduje się na drogę sądową. Najczęstsze argumenty, jakie podnoszą to nierówne traktowanie ubezpieczonych, brak uzasadnienia dla podziału na OFE i nie-OFE i naruszenie zasady równości wobec prawa. Eksperci zwracają uwagę, że problem ma charakter systemowy. Jak wskazują analizy, Polska jest jednym z nielicznych krajów, gdzie konstrukcja przepisów może zachęcać do wcześniejszego przechodzenia na emeryturę.

Czy będą zmiany w przeliczeniu emerytur kobiet? Stanowisko rządu 2026

Stanowisko administracji pozostaje na razie jednoznaczne – zmiany nie są planowane. Ministerstwo tłumaczy, że emerytura w wieku 60 lat dla kobiet z OFE ma charakter czasowy i dopiero w wieku 65 lat ustala się świadczenie dożywotnie; różnice wynikają zaś z konstrukcji systemu, a nie z błędu. W praktyce oznacza to, że obecne zasady będą nadal obowiązywać – przynajmniej w najbliższym czasie.

Czy trzeba złożyć wniosek o przeliczenie emerytury ZUS po 65. roku życia?

W większości przypadków ZUS przelicza świadczenie automatycznie po ukończeniu 65 lat. Nie trzeba:

składać wniosku

zgłaszać się do urzędu

dostarczać dodatkowych dokumentów.

Wyjątkiem mogą być sytuacje sporne – wtedy konieczne jest odwołanie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Przeliczenie emerytury ZUS – najczęstsze pytania i odpowiedzi kobiet