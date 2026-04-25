To rozwiązanie może dotknąć miliony seniorów – choć nie wszystkich w takim samym stopniu. I znów pojawia się pytanie: czy to realna reforma, czy tylko techniczna propozycja „przy okazji”?

ZUS chce wypłacać emerytury tylko na konto bankowe – pomysł wraca po latach

Pomysł nie pojawia się znikąd. Już w 2021 roku resort rodziny i ZUS analizowały obowiązek wypłaty świadczeń wyłącznie na rachunki bankowe dla nowych emerytów. Teraz temat wraca – tym razem jako propozycja zgłoszona przy okazji prac nad deregulacją.

Jak ustalił „Fakt”, ZUS chce wykreślić przepis pozwalający na wypłatę świadczeń przez operatorów pocztowych. W jego miejsce miałaby wejść jedna zasada: świadczenia tylko w formie bezgotówkowej. Nie chodzi więc o całkowitą rewolucję z dnia na dzień. Raczej o stopniową zmianę systemu, która:

obejmowałaby głównie nowych emerytów i rencistów ,

, nie zmieniałaby zasad dla osób już pobierających świadczenia,

pozwoliłaby ograniczyć koszty operacyjne.

To ważne, bo ZUS nie proponuje tego jako osobnej reformy, lecz jako element większej zmiany legislacyjnej.

Dlaczego ZUS chce zlikwidować przekazy pocztowe? Koszt emerytury: 9 gr vs 20 zł

Najmocniejszy argument jest prosty i bardzo konkretny: finanse. Dane są jednoznaczne: przelew bankowy to koszt ok. 0,09 zł, zaś przekaz pocztowy to wydatek ok. 19,95 zł. Przy milionach wypłat miesięcznie różnica oznacza setki milionów złotych rocznie. Te pieniądze – według propozycji – mogłyby zostać przeznaczone na rozwój systemów informatycznych, obsługę świadczeniobiorców lub dalszą cyfryzację usług. ZUS od lat podkreśla, że system emerytalny wymaga modernizacji, a oszczędności operacyjne to jeden z najprostszych sposobów jej finansowania.

Coraz więcej emerytur trafia na konto – dane ZUS pokazują zmianę nawyków seniorów

Jeszcze kilka lat temu listonosz był standardem. Dziś sytuacja wygląda inaczej. Z najnowszych danych wynika, że:

ponad 81 proc. świadczeń trafia już na konto ,

, w niektórych segmentach wskaźnik przekracza 88 proc ,

, w przypadku świadczeń krótkoterminowych sięga nawet 91 proc.

To oznacza, że system już się zmienia – nawet bez ustawowego przymusu. ZUS wykorzystuje ten trend jako argument: skoro większość seniorów korzysta z kont, formalne uporządkowanie zasad wydaje się kolejnym krokiem.

Emerytury tylko na konto – co zmiana oznacza dla emerytów w praktyce

Największe emocje budzi pytanie o tych, którzy nadal korzystają z gotówki. W praktyce zmiana oznaczałaby konieczność założenia konta bankowego przez nowych emerytów, większą zależność od systemu bankowego oraz koniec fizycznego odbioru świadczeń dla części osób. Ale jest też druga strona:

większe bezpieczeństwo (mniej oszustw „na wnuczka”),

szybszy dostęp do pieniędzy,

brak ryzyka opóźnień dostawy pieniędzy do domu.

Czy emeryt bez konta dostanie pieniądze? Wyjątki od wypłaty tylko na konto

To jeden z kluczowych punktów sporu. W poprzednich propozycjach zakładano możliwość wyjątków w przypadku:

brak dostępu do bankowości,

szczególnych sytuacji życiowych,

wniosku o wypłatę gotówkową.

Nie wiadomo jeszcze, czy obecna propozycja przewiduje takie same mechanizmy. To właśnie ten element może przesądzić o społecznej akceptacji reformy.

Czy ZUS naprawdę wprowadzi emerytury tylko na konto? Historia projektów i opór społeczny

Choć temat wraca, jego historia jest pełna zwrotów. Już wcześniej projekty trafiały do konsultacji, pojawiały się zapowiedzi zmian od konkretnych dat, ale ostatecznie nie dochodziło do ich wdrożenia. Dlaczego? Powodem był m.in. opór społeczny, obawy o wykluczenie cyfrowe części seniorów i polityczna wrażliwość tematu. Dlatego dziś trudno mówić o pewnej reformie. To raczej realna propozycja, ale bez gwarancji wdrożenia.

Od kiedy emerytury tylko na konto? Możliwa data zmian w ZUS – 2027 rok

Obecna propozycja pojawia się w kontekście ustawy, która ma wejść w życie w 2027 roku. Jeśli rozwiązanie zostałoby przyjęte, obowiązywałoby najwcześniej od tego terminu i obejmowałoby głównie nowe świadczenia. Mogłoby być też wprowadzane stopniowo. Nie ma jednak oficjalnego projektu ustawy dotyczącego wyłącznie tej zmiany. To ważne – bo oznacza, że proces legislacyjny dopiero się zaczyna.

Co zyska ZUS i państwo? Oszczędności i cyfryzacja wypłat emerytur

Z perspektywy systemu zmiana oznaczałaby:

niższe koszty obsługi emerytur i rent ,

, uproszczenie procedur,

większą kontrolę przepływów finansowych.

To wpisuje się w szerszy trend: przenoszenie usług publicznych do świata cyfrowego. Jednocześnie pojawia się pytanie o równowagę między efektywnością a dostępnością – szczególnie dla najstarszych świadczeniobiorców.

Emerytury tylko na konto – najczęstsze pytania (FAQ)

Czy emerytury będą obowiązkowo wypłacane na konto przez ZUS? Na razie to propozycja ZUS, która nie została jeszcze przyjęta w ustawie. Kogo dotkną zmiany w sposobie wypłat emerytur przez ZUS? Najprawdopodobniej przede wszystkim nowych emerytów i rencistów. Czy obecni emeryci stracą możliwość odbioru gotówki? Według dotychczasowych założeń – nie. Od kiedy zmiany mogą obowiązywać? Najwcześniej od 2027 roku (albo i później), jeśli przepisy zostaną uchwalone.

