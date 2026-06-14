Informację o operacji przekazał premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer. Jak podkreślił, rozkaz przeprowadzenia akcji wydał osobiście we wczesnych godzinach porannych.

Brytyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że tankowiec Smytros został zatrzymany przez oddziały Royal Marines przy wsparciu specjalnie przeszkolonych funkcjonariuszy. Jednostka została następnie skierowana pod nadzór służb bezpieczeństwa u południowych wybrzeży Anglii, gdzie będzie monitorowana pod kątem potencjalnych zagrożeń.

Operacja trwała około sześciu godzin i była prowadzona w ścisłej współpracy z Francją. Według brytyjskich władz działania przebiegły zgodnie z planem i zakończyły się pełnym sukcesem.

Rosyjska flota cieni pod coraz większą presją

Przejęty tankowiec miał należeć do tzw. floty cieni, czyli sieci statków wykorzystywanych przez Rosję do eksportu ropy naftowej z pominięciem zachodnich ograniczeń handlowych. Mechanizm ten rozbudowano po nałożeniu przez państwa G7, Unię Europejską i ich sojuszników sankcji na rosyjski sektor energetyczny.

Jak podkreśla brytyjskie Ministerstwo Obrony, flota cieni odpowiada za transport około 75 proc. rosyjskiej ropy objętej ograniczeniami sankcyjnymi. Dochody z jej sprzedaży stanowią jedno z najważniejszych źródeł finansowania rosyjskiej machiny wojennej.

Minister obrony Dan Jarvis zwrócił uwagę, że każda skuteczna interwencja przeciwko takim jednostkom ogranicza możliwości Kremla w zakresie finansowania działań militarnych. W jego ocenie operacje tego typu wymagają wyjątkowego profesjonalizmu oraz ścisłej współpracy służb wojskowych i cywilnych.

Jak działa flota cieni?

Eksperci od bezpieczeństwa morskiego od lat zwracają uwagę, że rosyjska flota cieni wykorzystuje szereg metod utrudniających identyfikację statków i śledzenie tras transportowych.

Najczęściej stosowane praktyki obejmują częste zmiany nazw jednostek, zmianę operatorów oraz rejestrowanie statków pod różnymi banderami państw trzecich. Dodatkowo część tankowców wyłącza lub manipuluje systemami automatycznej identyfikacji AIS, które pozwalają monitorować ruch jednostek na morzach i oceanach.

Według analiz zachodnich służb bezpieczeństwa wiele statków należących do floty cieni to jednostki wiekowe, często eksploatowane na granicy bezpieczeństwa technicznego. Budzi to obawy nie tylko natury geopolitycznej, ale również ekologicznej. Potencjalne awarie lub wycieki ropy mogłyby doprowadzić do poważnych szkód środowiskowych na wodach europejskich.

Sankcje obejmują już setki jednostek

Wielka Brytania należy do państw najbardziej aktywnie zwalczających rosyjską flotę cieni. Londyn objął sankcjami już blisko 600 statków powiązanych z rosyjskim handlem ropą naftową.

Również Unia Europejska systematycznie rozszerza listę jednostek objętych restrykcjami. W ostatnich miesiącach Bruksela przyjęła kolejne pakiety sankcyjne wymierzone w przedsiębiorstwa, armatorów i statki uczestniczące w obchodzeniu ograniczeń nałożonych na Rosję.

Według informacji przekazywanych przez Reuters działania Zachodu są odpowiedzią na stale rozwijającą się sieć transportową wykorzystywaną przez Moskwę do utrzymania wpływów z eksportu surowców energetycznych. Pomimo sankcji sprzedaż ropy pozostaje jednym z filarów rosyjskich dochodów budżetowych.

Kanał La Manche jako strategiczny punkt kontroli

Przechwycenie Smytrosa pokazuje również znaczenie Kanału La Manche dla bezpieczeństwa Europy. To jeden z najważniejszych szlaków żeglugowych świata, przez który każdego roku przepływają dziesiątki tysięcy statków handlowych.

Brytyjskie służby od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę zwiększyły nadzór nad ruchem morskim w tym rejonie. Władze w Londynie podkreślają, że kontrola jednostek podejrzewanych o udział w omijaniu sankcji jest elementem szerszej strategii ochrony bezpieczeństwa gospodarczego i militarnego Europy.

Przejęcie tankowca Smytros stanowi jedną z najbardziej widocznych operacji wymierzonych w rosyjską flotę cieni w ostatnich miesiącach. Brytyjski rząd podkreśla, że podobne działania będą kontynuowane wspólnie z partnerami z NATO i Unii Europejskiej.

Źródła: BBC, Reuters, Interia