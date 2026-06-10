Rewolucja w zakupach z Temu i Shein. UE wprowadza nową opłatę, która uderzy w paczki z Chin

Dni ekstremalnie tanich zakupów na azjatyckich platformach e-commerce wydają się policzone. Unia Europejska podjęła radykalną decyzję, która bezpośrednio wpłynie na portfele milionów Polaków. Już od 1 lipca 2026 roku wchodzi w życie nowe prawo celne, wymierzone w drobne przesyłki o niskiej wartości. Skończy się dotychczasowe eldorado.

Koniec z darmowym omijaniem cła. Ile dopłacimy do zakupów?

Do tej pory paczki o wartości poniżej 150 euro, zamawiane spoza państw członkowskich Unii Europejskiej, były całkowicie zwolnione z opłat celnych. Bruksela postanowiła jednak zlikwidować tę lukę. Nowe przepisy będą obowiązywać na razie przez dwa lata – od lipca 2026 do lipca 2028 roku. Ile Polacy zapłatą za przesyłki?

Do każdej paczki poniżej limitu 150 euro zostanie doliczone cło w wysokości 3 euro za każdą pozycję w zamówieniu – donosi Interia. Co to oznacza w praktyce?

Definicja "pozycji": Według wyjaśnień Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), jedna pozycja to towar (lub grupa towarów) o tym samym kodzie celnym, identycznym opisie i pochodzeniu.

Według wyjaśnień Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), jedna pozycja to towar (lub grupa towarów) o tym samym kodzie celnym, identycznym opisie i pochodzeniu. Ukryty cel: Nowa opłata ma ukrócić masowe zjawisko sztucznego dzielenia większych zamówień na mniejsze paczki oraz celowego zaniżania wartości produktów przez zagranicznych sprzedawców.

KAS podkreśla, że dawne zwolnienia miały po prostu odciążyć urzędników od biurokracji. Dziś, w dobie pełnej cyfryzacji systemów celnych, zbieranie danych o każdej paczce nie stanowi już technicznego problemu.

Polacy pokochali platformy z Chin. Liczby robią wrażenie

Skala zjawiska, z którym próbuje walczyć UE, jest gigantyczna. Według danych Komisji Europejskiej w 2024 roku na teren UE trafiło aż 4,6 miliarda tanich przesyłek - przypomina serwis. To niemal dwukrotny wzrost w porównaniu do roku poprzedniego (2,3 miliarda w 2023 r.). Raport KPMG rzuca jeszcze więcej światła na nawyki Polaków:

W okresie od jesieni 2024 do jesieni 2025 roku giganci tacy jak Temu, Shein czy AliExpress wygenerowali w Polsce obroty na poziomie 11,6 miliarda złotych .

. Przełożyło się to na około 100 milionów paczek rocznie – statystycznie każdy Polak zamówił w ten sposób 3 przesyłki.

– statystycznie każdy Polak zamówił w ten sposób 3 przesyłki. Przeciętna wartość koszyka zakupowego wynosiła zaledwie 120 zł, a głównymi klientami byli młodzi mieszkańcy dużych miast.

Czy dodatkowe 3 euro za pozycję skutecznie zniechęci Polaków do łowienia okazji na azjatyckich platformach? Przekonamy się już w te wakacje.

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