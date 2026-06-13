7 tysięcy złotych zasiłku to nie wszystko. Pojawił się mechanizm, który ucieszy Polaków

Na początku stycznia 2026 roku informowaliśmy, że zasiłek pogrzebowy został podniesiony z 4 tys. zł do 7 tys. zł. Warto podkreślić, że była to pierwsza podwyżka tego świadczenia od 13 lat. Wprowadzono również mechanizm waloryzacji, zgodnie z którym świadczenie ma rosnąć, gdy inflacja przekroczy 5%.

W ostatnim czasie odbyło się posiedzenie podkomisji sejmowej zajmującej się zabezpieczeniem społecznym. W jej trakcie dokonano oceny skutków podniesienia kwoty zasiłku pogrzebowego. W agendzie spotkania znalazły się również modyfikacje w programach pomocowych dla rodzin oraz wyzwania związane z drożejącymi usługami pogrzebowymi – donosi „Rynek Zdrowia”.

Dodatkowa gotówka obok zasiłku? Mało kto wie o tej dopłacie bez względu na dochód

Przypomniano także, że rodziny mogą ubiegać się o dodatkowe wsparcie, które nie wyklucza otrzymania standardowego zasiłku z ZUS. Chodzi o zasiłek celowy, przyznawany bez względu na dochód w dwóch sytuacjach:

gdy zmarłemu w ogóle nie przysługiwało klasyczne świadczenie pogrzebowe,

gdy ostateczny koszt pochówku drastycznie wzrósł (np. przez kosztowny transport zwłok z zagranicy).

Koniec z czekaniem tygodniami. Urzędnicy ZUS zaskoczyli tempem wypłat

Czas oczekiwania na środki z ZUS uległ skróceniu. Choć oficjalny termin ustawowy skrócono z 30 do 14 dni, w praktyce urzędnicy przelewają pieniądze średnio w zaledwie 9 dni. Jest to możliwe dzięki cyfryzacji – ZUS pozyskuje część danych bezpośrednio z Urzędu Stanu Cywilnego.

Tysiące Polaków już tak płaci. Ułatwienie przy wypłacie zasiłku pogrzebowego

Przypomnijmy, że zgodnie z przepisami firmy pogrzebowe mogą składać wnioski w imieniu klientów. Jak przypomina „Rzeczpospolita”, wprowadzono też opcję rozbicia wypłaty:

Część pieniędzy trafia na konto zakładu pogrzebowego (jako pokrycie faktury). Reszta kwoty przelewana jest bezpośrednio organizatorowi pochówku.

„Rz”, powołując się na dane ZUS, poinformowała, że tylko w pierwszych miesiącach 2026 roku z tego wygodnego rozwiązania skorzystano już niemal 8 tysięcy razy.

Prawdziwe zmiany dopiero nadchodzą. Branżę czeka cyfrowa rewolucja

Prawdziwy przełom technologiczny nastąpi w 2027 roku, kiedy wystartuje dedykowany system elektroniczny dla branży funeralnej. Pozwoli on na niemal błyskawiczne i zdalne procesowanie wniosków.

Z podsumowania okresu od 1 stycznia do 11 maja 2026 roku wynika, że do ZUS wpłynęło ponad 115,6 tys. wniosków, a łączna wartość wypłaconych środków przekroczyła 859 mln zł. Co ciekawe, system rzadko notuje potknięcia – w przypadku opóźnień ZUS musiał wypłacić odsetki jedynie w 383 sprawach na łączną kwotę nieco ponad 6,3 tys. zł.

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