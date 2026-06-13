Gazeta Prawna
Świadczenia

Zasiłek pogrzebowy 2026 i 2027: zmiany w świadczeniach

Figurki księdza i żałobnika nad trumną leżą na kalkulatorze
Zasiłek pogrzebowy poszedł w górę, ale to nie koniec zmianShutterstock
Justyna Klupa
Justyna Klupa
dzisiaj, 10:07

Polacy czekali na ten moment aż 13 lat. ZUS nie tylko wypłaca teraz znacznie większe pieniądze, ale też robi to w rekordowo krótkim czasie. Co więcej, mało kto wie, że można uzyskać dodatkowy zastrzyk gotówki, o który można wnioskować bez względu na dochody. Sprawdź, jak odebrać nowe świadczenia i z jakich ułatwień możesz skorzystać już teraz, a co zmieni się w najbliższych miesiącach.

Skrót artykułu

7 tysięcy złotych zasiłku to nie wszystko. Pojawił się mechanizm, który ucieszy Polaków

Na początku stycznia 2026 roku informowaliśmy, że zasiłek pogrzebowy został podniesiony z 4 tys. zł do 7 tys. zł. Warto podkreślić, że była to pierwsza podwyżka tego świadczenia od 13 lat. Wprowadzono również mechanizm waloryzacji, zgodnie z którym świadczenie ma rosnąć, gdy inflacja przekroczy 5%.

Zasiłek pogrzebowy 2026 – ile wynosi po podwyżce?
Zobacz także
Zasiłek pogrzebowy 2026 – ile wynosi po podwyżce?

W ostatnim czasie odbyło się posiedzenie podkomisji sejmowej zajmującej się zabezpieczeniem społecznym. W jej trakcie dokonano oceny skutków podniesienia kwoty zasiłku pogrzebowego. W agendzie spotkania znalazły się również modyfikacje w programach pomocowych dla rodzin oraz wyzwania związane z drożejącymi usługami pogrzebowymi – donosi „Rynek Zdrowia”.

Dodatkowa gotówka obok zasiłku? Mało kto wie o tej dopłacie bez względu na dochód

Przypomniano także, że rodziny mogą ubiegać się o dodatkowe wsparcie, które nie wyklucza otrzymania standardowego zasiłku z ZUS. Chodzi o zasiłek celowy, przyznawany bez względu na dochód w dwóch sytuacjach:

  • gdy zmarłemu w ogóle nie przysługiwało klasyczne świadczenie pogrzebowe,
  • gdy ostateczny koszt pochówku drastycznie wzrósł (np. przez kosztowny transport zwłok z zagranicy).
MOPS: Tak funkcjonuje zasiłek celowy w 2026 r. [Przykłady]
Zobacz także
MOPS: Tak funkcjonuje zasiłek celowy w 2026 r. [Przykłady]

Koniec z czekaniem tygodniami. Urzędnicy ZUS zaskoczyli tempem wypłat

Czas oczekiwania na środki z ZUS uległ skróceniu. Choć oficjalny termin ustawowy skrócono z 30 do 14 dni, w praktyce urzędnicy przelewają pieniądze średnio w zaledwie 9 dni. Jest to możliwe dzięki cyfryzacji – ZUS pozyskuje część danych bezpośrednio z Urzędu Stanu Cywilnego.

Tysiące Polaków już tak płaci. Ułatwienie przy wypłacie zasiłku pogrzebowego

Przypomnijmy, że zgodnie z przepisami firmy pogrzebowe mogą składać wnioski w imieniu klientów. Jak przypomina „Rzeczpospolita”, wprowadzono też opcję rozbicia wypłaty:

  1. Część pieniędzy trafia na konto zakładu pogrzebowego (jako pokrycie faktury).
  2. Reszta kwoty przelewana jest bezpośrednio organizatorowi pochówku.

„Rz”, powołując się na dane ZUS, poinformowała, że tylko w pierwszych miesiącach 2026 roku z tego wygodnego rozwiązania skorzystano już niemal 8 tysięcy razy.

Umiarkowany stopień niepełnosprawności 2026: zestawienie ulgi i przywilejów [LISTA]
Zobacz także
Umiarkowany stopień niepełnosprawności 2026: zestawienie ulgi i przywilejów [LISTA]

Prawdziwe zmiany dopiero nadchodzą. Branżę czeka cyfrowa rewolucja

Prawdziwy przełom technologiczny nastąpi w 2027 roku, kiedy wystartuje dedykowany system elektroniczny dla branży funeralnej. Pozwoli on na niemal błyskawiczne i zdalne procesowanie wniosków.

Z podsumowania okresu od 1 stycznia do 11 maja 2026 roku wynika, że do ZUS wpłynęło ponad 115,6 tys. wniosków, a łączna wartość wypłaconych środków przekroczyła 859 mln zł. Co ciekawe, system rzadko notuje potknięcia – w przypadku opóźnień ZUS musiał wypłacić odsetki jedynie w 383 sprawach na łączną kwotę nieco ponad 6,3 tys. zł.

Zobacz także: Zasiłek pogrzebowy wzrósł, ale formalności pozostały

Źródło: gazetaprawna.pl

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.

Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.

ZUSzasiłekświadczenie

Powiązane

zasiłek dla bezrobotnych 2025 sposób rozwiązania umowy wypowiedzenie porozumienie
KrajZasiłek dla bezrobotnych w górę. Ile wynosi maksymalna kwota po zmianach?
rodzina, rodzina 4+, rodzina z czwórką dzieci, rodzice i dzieci, rodzice, córki, dziewczynki, rodzice dziewczyn, czytanie z dziećmi
Opieka społecznaCoraz mniej dzieci z zasiłkiem rodzinnym. Winne kryterium dochodowe
Osoba niepełnosprawna, ZUS, Świadczenie
Kadry i płaceKoniec z biurokracją w ZUS. Nadchodzi deregulacja zasiłków chorobowych i macierzyńskich

Najważniejsze

Wysoka niepewność nie daje odpowiedzi, czy EBC utrzyma jastrzębią ścieżkę
GospodarkaWysoka niepewność nie daje odpowiedzi, czy EBC utrzyma jastrzębią ścieżkę
Donald Tusk
Tusk żartuje i zwraca się do Nawrockiego z „gorącym apelem”. Chodzi o wyjazd prezydenta do USA
Seniorka odbiera paczkę od kobiety
KrajDarmowe obiady z dostawą do domu. Ruszył bezpłatny catering dla seniorów [LISTA MIAST]
Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa SSN Dariusz Zawistowski (C)
PrawnikNowa KRS zabiera się do pracy. Władze są, teraz czas na wnioski
statek płynący przez Cieśninę Ormuz
GospodarkaEkonomiczne konsekwencje wojny na Bliskim Wschodzie. W prognozach nie ma recesji [RAPORT SPECJALNY DGP]
VIII Oświęcimskie Forum_Europa wobec wyzwań XXI wieku. Fot. Andrzej Rudiak
KrajJerzy Buzek: Europa musi uzbroić swoje wartości w siłę
Czegoś takiego na polskim rynku zatrudnienia jeszcze nie było. I pracownicy i pracodawcy głowy łapią się za głowy
KrajCzegoś takiego na polskim rynku zatrudnienia jeszcze nie było. I pracownicy i pracodawcy głowy łapią się za głowy
SN o kwalifikowanej niewdzięczności i odwołaniu darowizny. Reguły. Przykłady
Prawo cywilneSN o kwalifikowanej niewdzięczności i odwołaniu darowizny. Reguły. Przykłady
Autopromocja
381453mega.png
381439mega.png
381484mega.png