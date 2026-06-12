Fico odwiedził w piątek specjalny urząd stanu cywilnego w ministerstwie spraw wewnętrznych, który jako jedyny w kraju ma prawo dokonywania transkrypcji związków małżeńskich zawartych za granicą.

Ochrona konstytucji Słowacji i definicji małżeństwa

„W pełni szanuję rzeczywistość i sytuacje, w których osoby tej samej płci żyją w związku partnerskim. Z drugiej strony muszę chronić konstytucję, która definiuje małżeństwo jako wyjątkowy związek mężczyzny i kobiety” – powiedział premier.

Według Ficy uzgodniono z urzędnikami, że obecne przepisy prawne nie pozwalają na rejestrację małżeństw osób tej samej płci, nawet jeśli takie małżeństwo zostało zawarte w innym państwie. ”Nie można domagać się rejestracji czegoś, co nie istnieje w naszym porządku prawnym” – oświadczył premier.

"Zarzuty o podwójne standardy i spór o państwo prawa"

Fico spotkał się też z przewodniczącą Parlamentu Europejskiego Robertą Metsolą, której - jak sam poinformował - zarzucił stosowanie podwójnych standardów wobec jego kraju. Jego zdaniem polityka taka jest charakterystyczna dla organów Unii Europejskiej, w tym Parlamentu Europejskiego.

„Zgadzam się ze oceną wiceprezydenta USA, że największym problemem UE jest to, że nie szanuje ona podstawowych wartości, na których się opiera, zwłaszcza wartości prawa do odmiennego zdania” – oświadczył Fico po rozmowach z Metsolą.

Przypomniał o rezolucji z maja br., w której PE zarzuca Słowacji naruszanie zasad państwa prawa, co - zdaniem premiera - jest nieprawdziwe.

„Zarzuca nam również nowelizację konstytucji, w której jasno zadeklarowaliśmy, że w kwestiach tożsamości narodowej, życia prywatnego czy małżeństwa prawo słowackie ma pierwszeństwo przed prawem europejskim” – stwierdził Fico i dodał, że zapytał szefową PE, dlaczego w Brukseli to suwerenne stanowisko Słowacji jest postrzegane jako naruszenie zasad państwa prawa.

Piotr Górecki (PAP)

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