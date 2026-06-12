Gazeta Prawna
Świat

Spór o małżeństwa jednopłciowe. Nowe decyzje rządu Słowacji

Robert Fico
Fico faktycznie zabronił transkrypcji małżeństw osób tej samej płci zawartych za granicąShutterStock
Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
dzisiaj, 21:39

Premier Słowacji Robert Fico ogłosił w piątek w praktyce zakaz rejestrowania małżeństw osób tej samej płci zawartych poza granicami kraju. Podkreślił, że słowackie prawo nie przewiduje takich związków, dlatego nie ma podstaw do ich wpisywania do krajowego rejestru.

Skrót artykułu

Fico odwiedził w piątek specjalny urząd stanu cywilnego w ministerstwie spraw wewnętrznych, który jako jedyny w kraju ma prawo dokonywania transkrypcji związków małżeńskich zawartych za granicą.

Ochrona konstytucji Słowacji i definicji małżeństwa

„W pełni szanuję rzeczywistość i sytuacje, w których osoby tej samej płci żyją w związku partnerskim. Z drugiej strony muszę chronić konstytucję, która definiuje małżeństwo jako wyjątkowy związek mężczyzny i kobiety” – powiedział premier.

Według Ficy uzgodniono z urzędnikami, że obecne przepisy prawne nie pozwalają na rejestrację małżeństw osób tej samej płci, nawet jeśli takie małżeństwo zostało zawarte w innym państwie. ”Nie można domagać się rejestracji czegoś, co nie istnieje w naszym porządku prawnym” – oświadczył premier.

"Zarzuty o podwójne standardy i spór o państwo prawa"

Fico spotkał się też z przewodniczącą Parlamentu Europejskiego Robertą Metsolą, której - jak sam poinformował - zarzucił stosowanie podwójnych standardów wobec jego kraju. Jego zdaniem polityka taka jest charakterystyczna dla organów Unii Europejskiej, w tym Parlamentu Europejskiego.

„Zgadzam się ze oceną wiceprezydenta USA, że największym problemem UE jest to, że nie szanuje ona podstawowych wartości, na których się opiera, zwłaszcza wartości prawa do odmiennego zdania” – oświadczył Fico po rozmowach z Metsolą.

Przypomniał o rezolucji z maja br., w której PE zarzuca Słowacji naruszanie zasad państwa prawa, co - zdaniem premiera - jest nieprawdziwe.

„Zarzuca nam również nowelizację konstytucji, w której jasno zadeklarowaliśmy, że w kwestiach tożsamości narodowej, życia prywatnego czy małżeństwa prawo słowackie ma pierwszeństwo przed prawem europejskim” – stwierdził Fico i dodał, że zapytał szefową PE, dlaczego w Brukseli to suwerenne stanowisko Słowacji jest postrzegane jako naruszenie zasad państwa prawa.

Piotr Górecki (PAP)

ptg/ mal/

Źródło: PAP

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.

Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.

UERobert Ficomałżeństwa jednopłciowe

Powiązane

Polska powinna sprzeciwić się ETS2. Premier Fico chce się spotkać z szefami rządów Grupy Wyszehradzkiej
KrajFico grozi wstrzymaniem prądu dla Ukrainy. Bratysława zaostrza kurs wobec Kijowa
Minister Słowacji Robert Fico wysiada z samochodu
ŚwiatFico nie poleci na paradę do Moskwy? Te kraje zablokowały niebo dla premiera Słowacji
Robert Fico, Wołodymyr Zełenski
ŚwiatSłowacja zablokuje propozycję Niemiec ws. Ukrainy i UE? Robert Fico zabrał głos

Najważniejsze

Korekta płci pracownika. Pracodawcy nie interesuje postanowienie sądu, musi czekać na nowe dokumenty
Prawo pracyKorekta płci pracownika. Pracodawcy nie interesuje postanowienie sądu, musi czekać na nowe dokumenty
Minister Finansów Andrzej Domański
KrajRząd wycofuje się z części obowiązków SENT. Jest decyzja po spotkaniu z przedsiębiorcami
lotnisko
ŚwiatUE zmienia prawa pasażerów linii lotniczych. Jest porozumienie po 12 latach negocjacji
prawnik z klientem pozwanym SLAPP ustalają strategię przed sądem - na pierwszym planie stos dokumentów, notatnik, długopis, dyktafon i otwarty laptop
LegislacjaUstawa anty-SLAPP przyjęta w Sejmie: ochrona przed pozwami za krytykę firm i polityków
statek płynący przez Cieśninę Ormuz
GospodarkaEkonomiczne konsekwencje wojny na Bliskim Wschodzie. W prognozach nie ma recesji [RAPORT SPECJALNY DGP]
Samolot F-35 Sił Zbrojnych RP
KrajPolska z nową pożyczką od USA. Do dyspozycji będzie niemal 20 mld dolarów
Duży tankowiec płynie po wodach Morza Bałtyckiego pod ciężkimi, ciemnymi chmurami. Statek widziany jest z lotu ptaka pod kątem, a za jego rufą ciągnie się biały ślad na spokojnym morzu. W tle widoczna jest odległa linia brzegowa i portowa infrastruktura.
TransportZamknięcie Bałtyku dla Rosji? „Moskwa mogłaby uznać to za casus belli”
"Zostaniemy z ministrem Braunem" [MIĘDZY NAMI POL I TYKA]
POL i tykaŻakowski: Poniżanie Ukrainy to ostatnia rzecz, którą powinniśmy dziś robić [MIĘDZY NAMI POL I TYKA]
Autopromocja
381453mega.png
381439mega.png
381484mega.png