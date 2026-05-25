- Ukraina nie może przeskoczyć tych lepiej przygotowanych - powiedział słowacki premier. Jego zdaniem najpierw trzeba dać konkretną perspektywę członkostwa tym, co się przygotowali, a dopiero później możemy mówić o Ukrainie. Mowa o Albanii, Serbii i Czarnogórze.

Fico stwierdził także, że jeżeli to „stowarzyszone członkostwo” ma oznaczać miejsce w UE, Komisji Europejskiej, Parlamencie Europejskim i będzie oznaczać związek z budżetem UE, to należy oczekiwać czegoś w zamian od Ukrainy.

– Należy oczekiwać, że wykona jakieś pozytywne kroki w stronę pokoju - powiedział. - Udzielenie takiego członkostwa bez prawa głosu, trzeba powiązać z procesem pokojowym - sprecyzował.

Premier Słowacji składa deklarację

Podczas składania w poniedziałek oświadczeń dla prasy po spotkaniu z prezydentem Peterem Pellegrinim i przewodniczącym parlamentu Richardem Raszim, Fico mówił także o Grupie Wyszehradzkiej, której przewodnictwo od Węgier przejmuje właśnie Słowacja 1 lipca br. Zapowiedział, że jeżeli do końca czerwca nowy premier Węgier Peter Magyar zwoła jakieś spotkanie V4, to on z pewnością będzie w nim uczestniczyć.

- Od 1 lipca 2026 r. prezydencję obejmie Słowacja. Mamy wielkie plany. Chcielibyśmy zorganizować tę prezydencję w formacie V4+ - powiedział. „Plus” oznacza, że na spotkania w różnych formatach V4 - prezydenckim, rządowym, ministerialnym – zapraszani byliby poza przedstawicielami krajów członkowskich Grupy: Polski, Czech, Węgier i Słowacji, także reprezentanci innych państw np. Niemiec, Włoch czy Francji. - V4 jest ważnym podmiotem, zwłaszcza w kwestiach, które są niezwykle istotne dla Słowacji. Wysokie ceny energii, przemysł motoryzacyjny, program jądrowy - powiedział Fico. Zapowiedział także wielki koncert, który odbędzie się 1 lipca na inaugurację słowackiej prezydencji.