Trump miał interweniować ws. wojsk USA w Polsce

Powołując się na jednego obecnego i jednego byłego przedstawiciela władz USA, „WSJ” napisał, że w niedawnej rozmowie telefonicznej Trump zapytał Hegsetha o decyzję dotyczącą wstrzymania planowanej rotacji wojsk USA do Polski.

„Trump powiedział Hegsethowi, że Stany Zjednoczone nie powinny źle traktować Polski, biorąc pod uwagę, że jest ona amerykańskim sojusznikiem i ma bliskie powiązania z Białym Domem” - podał dziennik.

Gazeta przypomniała, że pierwotnie decyzja o wycofaniu wojsk miała dotyczyć Niemiec, a nie Polski i - według wcześniejszych doniesień - miała to być kara za krytykę wojny USA z Iranem ze strony kanclerza Niemiec Friedricha Merza.

Pentagon rozważa przeniesienie amerykańskich wojsk do Polski

Według „WSJ” jedną z opcji omawianych obecnie w Pentagonie byłoby przeniesienie 2. Pułku Kawalerii z Vilseck w Niemczech do Polski, co pozwoliłoby USA zrealizować zarówno obietnicę Trumpa, jak i zapowiedź ogólnego zredukowania liczebności sił amerykańskich w Europie.

Rzecznicy Białego Domu i Pentagonu zapewnili, że między prezydentem a szefem Pentagonu nie ma niezgody.

- Prezydent Trump docenia wszystko, co zrobił, i nadal będzie robił, minister, realizując program „Ameryka przede wszystkim” w naszym wojsku i priorytetowo traktując naszych żołnierzy, jak nigdy dotąd - powiedziała rzeczniczka Białego Domu Anna Kelly. „Prezydent Trump i minister Hegseth stale się komunikują i są w stałym kontakcie w sprawie ruchów wojsk amerykańskich w Europie” – przekazał rzecznik Pentagonu Sean Parnell w oświadczeniu.

Polska gotowa na stałą bazę wojsk USA

Wiceszef MON Paweł Zalewski, który w czwartek zakończył wizytę w Waszyngtonie, powiedział „WSJ”, że w nadchodzących tygodniach Stany Zjednoczone mają przedstawić Warszawie opcje dotyczące sposobów na „nieosłabianie amerykańskiego zaangażowania w Polsce”. Zadeklarował, że Polska jest gotowa ponieść koszty budowy stałej bazy dla amerykańskich żołnierzy.

„WSJ” przypomniał, że decyzja o anulowaniu planowanej rotacji sił do Polski była najszybszym sposobem na redukcję liczby żołnierzy USA w Europie, jednak decyzja ta zaskoczyła zarówno kongresmenów obu partii, jak i przedstawicieli sił lądowych USA, którzy podczas wysłuchań w Kongresie przyznali, że dowiedzieli się o niej w ostatnich dniach.

Politycy obu partii w Kongresie zapowiadali też podjęcie kroków, by wymusić na Pentagonie odwrócenie decyzji, używając do tego procesu budżetowego. Przewodniczący komisji sił zbrojnych w Izbie Reprezentantów Mike Rogers powiedział, że jednym z narzędzi nacisku mogłoby być ograniczenie wydatków na potrzeby wysokich rangą urzędników. - To nie będą tylko budżety na podróże - zaznaczył.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński (PAP)

