Dlaczego musisz sprawdzić księgę wieczystą przed zakupem?

Zakup mieszkania, domu lub działki to jedna z najważniejszych decyzji finansowych w życiu. Większość osób patrzy najpierw na cenę, lokalizację, metraż, stan techniczny. Ale równie ważne – choć często pomijane – jest sprawdzenie stanu prawnego nieruchomości.

Co może pójść nie tak? Sprzedający może nie być jedynym właścicielem (współwłasność z byłym małżonkiem), nieruchomość może być obciążona hipoteką (bank ma prawo do windykacji), mogą istnieć służebności (np. sąsiad ma prawo przechodu przez Twoją działkę) lub trwać spór sądowy o własność. Bez sprawdzenia księgi wieczystej kupujesz kota w worku.

Księga wieczysta to oficjalny, publiczny rejestr prowadzony przez sąd, który zawiera wszystkie najważniejsze informacje prawne o nieruchomości: kto jest właścicielem, jakie są obciążenia (hipoteki, służebności), czy trwają postępowania sądowe. Dostęp do niej jest jawny i bezpłatny – każdy może sprawdzić, o ile zna numer księgi.

Jak sprawdzić księgę wieczystą? Teraz wystarczy telefon z darmową aplikacją

Do niedawna sprawdzenie księgi wieczystej wymagało wizyty w sądzie lub na stronie ekw.ms.gov.pl. Teraz jest znacznie prościej: wystarczy darmowa aplikacja mObywatel, którą być może masz już nawet zainstalowaną (jeśli masz w niej mDowód).

Co jest konkretnie nowego? Wiosną 2026 Ministerstwo Cyfryzacji dodało do mObywatela usługę Księgi wieczyste. Pozwala ona:

Sprawdzić numer księgi wieczystej swojej nieruchomości (jeśli jesteś właścicielem),

nieruchomości (jeśli jesteś właścicielem), Zamówić oficjalny dokument księgi (odpis zwykły, zupełny, wyciąg, zaświadczenie),

oficjalny dokument księgi (odpis zwykły, zupełny, wyciąg, zaświadczenie), Przekazać ten dokument drugiej osobie (np. kupującemu) przez kod QR.

Ważne Dla kogo to ważne? Jeśli kupujesz nieruchomość – możesz poprosić sprzedającego o numer księgi lub oficjalny odpis przez mObywatela. Jeśli sprzedajesz – łatwo wykażesz się transparentnością, udostępniając księgę kupującemu w kilka sekund.

Jak to działa krok po kroku? Instrukcja dla kupującego

Krok 1: Zapytaj sprzedającego o numer księgi wieczystej

Przed umową przedwstępną poproś sprzedającego o numer księgi wieczystej nieruchomości. Nie musi go pamiętać – wystarczy, że otworzy mObywatela, wybierze usługę Księgi wieczyste, a następnie kliknie w "Twoje księgi" i od razu zobaczy numery wszystkich swoich nieruchomości.

Jeśli sprzedający twierdzi, że nie pamięta numeru i nie chce sprawdzić – to sygnał ostrzegawczy. Uczciwy sprzedawca nie ma problemu z udostępnieniem tej informacji, nawet na wczesnym etapie negocjacji.

Krok 2: Sprawdź treść księgi

Mając numer księgi, możesz wejść na stronę ekw.ms.gov.pl, wpisać numer i wtedy sprawdzisz:

Dział I-O ( oznaczenie nieruchomości ): Adres, powierzchnia, opis działki,

): Adres, powierzchnia, opis działki, Dział I-Sp ( właściciel ): Czy sprzedający jest wpisany jako właściciel? Czy są współwłaściciele?

): Czy sprzedający jest wpisany jako właściciel? Czy są współwłaściciele? Dział II ( prawa i roszczenia ): Czy są hipoteki, służebności, użytkowanie wieczyste?

): Czy są hipoteki, służebności, użytkowanie wieczyste? Dział III ( obciążenia ): Czy są ograniczenia w rozporządzaniu (np. spór sądowy)?

): Czy są ograniczenia w rozporządzaniu (np. spór sądowy)? Dział IV (hipoteki): Czy nieruchomość ma kredyt hipoteczny?

Ważne Uwaga: Jeśli widzisz wpisy w hipotece – to znaczy, że sprzedający musi ją spłacić przed sprzedażą (albo musisz to uwzględnić w cenie), aby nie przejąć obciążenia.

Krok 3: Poproś o oficjalny odpis przez mObywatela

Treść na stronie ekw.ms.gov.pl to podgląd, nie dokument. Jeśli chcesz mieć oficjalny odpis, a nie wydruk (np. dla notariusza), poproś sprzedającego, by zamówił go w mObywatelu:

Sprzedający: otwiera aplikację mObywatel, otwiera "Księgi wieczyste", a następnie wybiera "Zamów dokument"; Wybiera typ (np. odpis zwykły – najtańszy, ok. 20 zł); Płaci w aplikacji; Dokument trafia na jego telefon w kilka minut.

Potem może przekazać Ci ten dokument przez kod QR:

Sprzedający wybiera opcję "Przekaż dokument do sprawdzenia" i pokazuje kod QR; Kupujący wybiera w mObywatelu usługę Księgi wieczyste, następnie "Sprawdź dokument drugiej osoby" oraz skanuje kod QR.

Efekt? Masz oficjalny, aktualny odpis księgi na swoim telefonie. Możesz go w spokoju przeczytać, sprawdzić z prawnikiem lub notariuszem.

Tylko 3 kroki do weryfikacji nieruchomości w księgach wieczystych online

Zapytaj o numer księgi – sprzedający sprawdzi w mObywatelu (Księgi wieczyste i opcja Twoje księgi); Sprawdź treść księgi za darmo na ekw.ms.gov.pl – szukaj hipotek, współwłaścicieli, służebności; Poproś o oficjalny odpis przez mObywatela (przekazanie przez kod QR) – masz dokument na telefonie.

Ważne Pamiętaj: Sprawdzenie księgi wieczystej nieruchomości to kilka minut, które mogą uchronić Cię przed stratą dorobku życia.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

1. Czy sprawdzenie księgi wieczystej jest płatne?

Podgląd na ekw.ms.gov.pl – bezpłatny. Zamówienie oficjalnego odpisu w mObywatelu – płatne.

2. Co zrobić, jeśli sprzedający odmawia podania numeru księgi?

To sygnał ostrzegawczy. Uczciwy sprzedawca nie ma powodu ukrywać numeru. Rozważ rezygnację z transakcji.

3. Czy mogę sprawdzić księgę cudzej nieruchomości?

Tak, jeśli znasz numer księgi. Księgi są jawne – każdy może sprawdzić każdą, o ile ma numer.

4. Co jeśli w księdze jest hipoteka?

Sprzedający musi ją spłacić przed sprzedażą (albo negocjujesz obniżkę ceny i spłacasz kredyt z własnych środków przy zakupie). Inaczej ryzykujesz przejęcie zobowiązania - nabędziesz nieruchomość z obciążeniem.

5. Czy mObywatel pokazuje aktualne dane?

Tak. Dokument zamówiony w mObywatelu jest aktualny na moment zamówienia.

6. Czy potrzebuję odpisu do notariusza?

Notariusz sam sprawdzi księgę przed aktem. Ale warto mieć własny odpis wcześniej, by zweryfikować stan prawny przed wpłatą zadatku.

Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości