Senat rusza z kluczowymi zmianami. Likwidacja CBA i nowe prawo wyborcze na stole

Jednym z najważniejszych punktów obrad jest ustawa zakładająca likwidację Centralnego Biura Antykorupcyjnego, która ma nastąpić 1 października. Jeśli przepisy zostaną ostatecznie przyjęte, zadania tej służby zostaną rozdzielone pomiędzy policję, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Krajową Administrację Skarbową, a w zakresie działań antykorupcyjnych także Służbę Kontrwywiadu Wojskowego.

Projekt ten od początku budzi silne emocje polityczne. Ugrupowania tworzące obecną większość parlamentarną wskazują, że likwidacja CBA była jednym z elementów umowy koalicyjnej i ma stanowić krok w stronę uporządkowania systemu służb specjalnych. W ich ocenie dotychczasowe funkcjonowanie Biura wzbudzało poważne kontrowersje, zwłaszcza w kontekście wykorzystywania narzędzi operacyjnych.

W debacie publicznej powracają sprawy związane z użyciem systemu Pegasus wobec polityków opozycji, w tym Krzysztofa Brejzy, a także wcześniejsze głośne postępowania, takie jak tzw. afera gruntowa z 2007 roku czy sprawa dotycząca rzekomego zakupu nieruchomości przez Aleksandra Kwaśniewskiego. Zwolennicy likwidacji wskazują, że przypadki te podważały zaufanie do instytucji państwa.

Przedstawiciele opozycji, przede wszystkim Prawa i Sprawiedliwości, interpretują proponowane zmiany jako działanie o charakterze politycznym. W ich ocenie likwidacja CBA może ograniczyć skuteczność państwa w zwalczaniu korupcji i stanowi próbę rozliczeń z funkcjonariuszami, którzy prowadzili śledztwa dotyczące obecnych elit władzy.

Dodatkowo pojawiają się głosy, że nawet jeśli Senat przyjmie ustawę, jej wejście w życie może zostać zablokowane przez prezydenckie weto, co oznaczałoby dalszy ciąg sporu na najwyższym szczeblu władzy.

Zmiany w Kodeksie wyborczym i nowe zasady pracy komisji wyborczych

Kolejnym istotnym elementem prac Senatu jest nowelizacja Kodeksu wyborczego, której celem ma być zwiększenie transparentności procesu wyborczego i ograniczenie potencjalnych nieprawidłowości.

Jedna z kluczowych zmian dotyczy zasad zgłaszania członków obwodowych komisji wyborczych. Nowe przepisy przewidują, że prawo to będą miały wyłącznie komitety, które faktycznie zarejestrują listy kandydatów. W praktyce oznacza to, że w wyborach prezydenckich konieczne będzie wcześniejsze zebranie co najmniej 100 tysięcy podpisów poparcia.

Istotną nowością jest także wprowadzenie funkcji sekretarza obwodowej komisji wyborczej. Osoba ta, powoływana przez komisarza wyborczego przy udziale władz lokalnych, ma odpowiadać za organizacyjną stronę głosowania. Do jej zadań należeć będzie nadzór nad prawidłowym przebiegiem głosowania, udział w ustalaniu wyników oraz współtworzenie protokołu.

Według projektodawców zmiany te mają profesjonalizować pracę komisji i ograniczać ryzyko błędów proceduralnych. Krytycy wskazują jednak, że nowe regulacje mogą zwiększyć wpływ administracji publicznej na proces wyborczy, co budzi obawy o zachowanie pełnej neutralności.

Pozasądowe rozwody jako nowy kierunek zmian w prawie rodzinnym

Senatorowie zajmą się również nowelizacją Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, która wprowadza możliwość rozwiązania małżeństwa poza sądem w określonych przypadkach. Proponowane rozwiązanie dotyczy przede wszystkim sytuacji, w których między małżonkami nie ma sporu co do rozstania, a także nie posiadają oni wspólnych małoletnich dzieci.

W praktyce oznacza to znaczące uproszczenie procedur i odciążenie sądów, które obecnie rozpatrują setki tysięcy spraw rodzinnych rocznie. Według danych Ministerstwa Sprawiedliwości liczba rozwodów w Polsce przekracza 60 tysięcy rocznie, co powoduje duże obciążenie systemu wymiaru sprawiedliwości.

Nowe przepisy wpisują się w szerszy trend obserwowany w wielu krajach europejskich, gdzie wprowadza się alternatywne formy rozwiązywania sporów rodzinnych. Eksperci podkreślają jednak, że kluczowe będzie zapewnienie odpowiednich zabezpieczeń, aby decyzje podejmowane poza sądem były w pełni świadome i nie naruszały interesów stron.

Wyższe rekompensaty dla rolników i wsparcie rynku rolnego

W agendzie Senatu znalazł się także projekt zmian w ustawie o Funduszu Ochrony Rolnictwa. Zakłada on znaczące zwiększenie maksymalnej kwoty rekompensaty dla grup producentów rolnych, którzy nie otrzymali zapłaty za dostarczone produkty.

Limit ma wzrosnąć z równowartości 50 tysięcy euro do 300 tysięcy euro. To sześciokrotne zwiększenie wsparcia ma stanowić odpowiedź na rosnące problemy finansowe w sektorze rolnym, w tym przypadki niewypłacalności podmiotów skupujących.

Zmiany te wpisują się w szerszy kontekst napięć na rynku rolnym, związanych m.in. z wahaniami cen, rosnącymi kosztami produkcji oraz konkurencją ze strony importu. Organizacje rolnicze od dawna postulowały zwiększenie mechanizmów ochronnych dla producentów, wskazując na liczne przypadki strat finansowych.

Dostosowanie prawa do regulacji UE i nowe obowiązki dla branży lotniczej

Senat zajmie się również projektami ustaw dostosowujących polskie przepisy do regulacji Unii Europejskiej. Jedna z nich dotyczy stworzenia europejskiego pojedynczego punktu dostępu do informacji finansowych. Platforma ta ma umożliwić inwestorom i instytucjom łatwiejszy dostęp do danych o podmiotach działających na rynku.

Drugim ważnym elementem jest nowelizacja Prawa lotniczego, związana z wdrażaniem unijnych wymogów dotyczących stosowania zrównoważonych paliw lotniczych. Chodzi o paliwa SAF, które powstają m.in. z biomasy, odpadów czy wodoru odnawialnego.

Wprowadzenie obowiązkowego udziału takich paliw ma ograniczyć emisję gazów cieplarnianych w sektorze lotniczym, który jest jednym z najszybciej rosnących źródeł emisji w Europie. Według danych Komisji Europejskiej lotnictwo odpowiada za około 3–4 proc. emisji CO2 w UE, a bez nowych regulacji udział ten może rosnąć.

Nowe przepisy będą oznaczały dla branży lotniczej konieczność dostosowania się do bardziej restrykcyjnych standardów środowiskowych, co może przełożyć się zarówno na koszty operacyjne, jak i na ceny biletów.