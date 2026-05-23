Jak powiedziała PAP oficer prasowa KPP w Ostrowie Wlkp. asp. Ewa Golińska-Jurasz, chwilę przed godziną 17. Komenda Powiatowa Policji w Ostrowie Wielkopolskim została poinformowana o zdarzeniu, do którego doszło na terenie prywatnej posesji w miejscowości Odolanów.

- Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 13-letni chłopiec w trakcie zabawy na terenie ogrodu podczas strzelania z wiatrówki do tarczy oddał strzał. Na linii tego strzału przypadkowo wybiegł jego pięcioletni brat – powiedziała PAP w sobotę oficer prasowa KPP w Ostrowie Wlkp. asp. Ewa Golińska-Jurasz.

Dziecko trafiło pod opiekę medyków

Dodała, że w wyniku zdarzenia młodszy chłopiec został postrzelony w okolice podbrzusza. Dziecko zostało przetransportowane do szpitala.

- Na miejscu zdarzenia przeprowadzono czynności z udziałem grupy dochodzeniowo-śledczej. Wykonano m.in. oględziny miejsca zdarzenia oraz zabezpieczono broń. Na ten rodzaj broni nie jest wymagane pozwolenie – powiedziała Golińska-Jurasz.

Dodała, że policjanci zbadali również stan trzeźwości rodziców - byli trzeźwi.

- Ustalono też, że pod tym adresem nie odnotowano interwencji związanych z przemocą domową. O zdarzeniu został poinformowany sąd rodzinny i nieletnich w Ostrowie Wielkopolskim. Aktualnie wyjaśniamy szczegóły, okoliczności i przebieg tego zdarzenia. Wstępnie ustalenia wskazują, że był to nieszczęśliwy wypadek – zaznaczyła Golińska-Jurasz.

Wiatrówka w rękach dzieci. Kolejny niebezpieczny przypadek

Eksperci od bezpieczeństwa od lat zwracają uwagę, że wiatrówki, mimo że często postrzegane jako „mniej groźne” niż broń palna, mogą powodować poważne obrażenia, szczególnie u dzieci. W przypadku opisanym przez ESKA Ostrów doszło do sytuacji, która pokazuje ryzyko wynikające z braku odpowiedniego zabezpieczenia tego typu przedmiotów.

Zdarzenie z Ostrowa Wielkopolskiego ponownie podnosi temat odpowiedzialnego przechowywania broni pneumatycznej w domach. Specjaliści podkreślają, że wiatrówki powinny być zabezpieczone w sposób uniemożliwiający dostęp osobom nieletnim.