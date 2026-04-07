Były prezydent Francji walczy o uniewinnienie. Nicolas Sarkozy zabiera głos

Proces apelacyjny Nicolasa Sarkozy’ego i zarzuty finansowania kampanii z Libii

We wrześniu 2025 roku sąd w Paryżu skazał Sarkozy'ego na 5 lat więzienia za udział w procederze pozyskiwania funduszy od rządu ówczesnego libijskiego przywódcy Muammara Kadafiego w zamian za polityczne i dyplomatyczne przysługi.

Były prezydent Francji odwołał się od tego wyroku. Spędził 20 dni w paryskim więzieniu zanim przyznano mu zwolnienie w oczekiwaniu na apelację. Stał się pierwszym we Francji byłym prezydentem osadzonym w zakładzie karnym.

Zapewniając o swojej niewinności, Sarkozy podkreślił przed sądem: - Jestem winien prawdę narodowi francuskiemu.

- Jestem niewinny — oświadczył.

Linia obrony Sarkozy’ego i zarzuty o polityczne tło sprawy

71-letni Sarkozy wielokrotnie zaprzeczał jakimkolwiek nieprawidłowościom i twierdził, że zarzuty mają podłoże polityczne.

W trakcie rozpoczętego w marcu procesu apelacyjnego ponownie zostaną przeanalizowane wszystkie dowody i zeznania dotyczące jego oraz dziewięciu współoskarżonych, w tym trzech byłych ministrów.

Sarkozy zaznaczył przed sądem, że opowiadał się za zachodnią interwencją wojskową w Libii w 2011 roku po tym, gdy rząd Kadafiego brutalnie rozprawił się z antyrządowymi demonstrantami w czasie tzw. Arabskiej Wiosny.

- To ja wyszedłem z inicjatywą, Francja wyszła z inicjatywą. Dlaczego? Ponieważ Kadafi nie miał nade mną żadnej władzy; ani finansowej, ani politycznej, ani osobistej — stwierdził Sarkozy.

Kadafi został zabity przez siły opozycyjne w październiku 2011 roku, co zakończyło jego 40-letnie rządy.

Rozpoczęty 16 marca proces apelacyjny zakończy się 3 czerwca, a wyrok oczekiwany jest w listopadzie. (PAP)