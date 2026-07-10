73-75% wyborców PiS i Konfederacji i tylko 14% wyborców KO - za odebraniem orderu Zełenskiemu. Ten sondaż pokazuje głębokie różnice

84% Polaków słyszało o sporze — ale mężczyźni śledzili go znacznie bardziej

Sprawa Orderu Orła Białego trafiła do głównego nurtu opinii publicznej: 50% Polaków śledziło sprawę dokładnie, a kolejne 34% słyszało o niej, choć bez szczegółów. Zainteresowanie było jednak wyraźnie wyższe wśród mężczyzn (61% ściśle śledziło) niż wśród kobiet (39%). Najlepiej poinformowani okazali się seniorzy 60+ — aż 68% z nich ściśle obserwowało sprawę, wobec 45% wśród młodych 16–29.

47% popiera decyzję, ale podział partyjny jest głęboki

W skali ogólnopolskiej 47% Polaków uważa odebranie orderu za słuszną decyzję. Jednocześnie 14% ocenia ją jako niepotrzebny gest szkodzący relacjom z Ukrainą, a 9% wprost określa ją mianem infantylnego zachowania i politycznej gry.

47% popiera odebranie orderu 68% uważa, że relacje się pogarszają 73% wyborców PiS popiera decyzję 14% wyborców KO popiera decyzję

Ważne Podziały partyjne są kolosalne: wśród wyborców PiS decyzję popiera 73%, wśród Konfederacji — 75%. Wśród wyborców KO jedynie 14% uznaje ją za słuszną, podczas gdy 35% twierdzi, że szkodzi relacjom z Ukrainą, a 23% nazywa ją infantylnym zachowaniem. Ta sama decyzja — dwie zupełnie różne Polski.

Reakcja ukraińska — 26% widzi infantylizm, 20% odwagę

Ukraińscy politycy zwracający polskie odznaczenia budzą mieszane uczucia: 26% Polaków ocenia to jako infantylne i niepotrzebne zachowanie, 20% — jako ważny i odważny gest protestu, 18% — jako symboliczny gest bez realnego znaczenia. Co paradoksalne, wyborcy PiS częściej niż KO oceniają ukraińską reakcję jako odważny protest (33% vs 11%) — konsekwentnie z własnym poparciem dla decyzji Nawrockiego.

Stan i kierunek relacji: pesymizm ponadpartyjny

Ogólna ocena relacji polsko-ukraińskich jest niepokojąco niska: 43% ocenia je jako przeciętne, 24% - jako złe, a 12% - jako bardzo złe. Zaledwie 6% widzi je jako bardzo dobre - wyjątkowo niski wynik jak na kraj, który przez trzy lata był głównym filarem wsparcia dla Ukrainy.



Jeszcze wyraźniejszy jest kierunek: aż 68% Polaków uważa, że relacje się pogarszają (51% raczej + 17% zdecydowanie). Pesymizm ma charakter ponadpartyjny - wśród wyborców KO wynosi 70%, wśród PiS — 57%. To rzadki moment, kiedy Polska mówi niemal jednym głosem.



Metodologia badania

Data badania: 4–6 lipca 2026 r.

Próba: 1 062 dorosłych Polaków (16+)

Metoda: CAWI (Europion Polska)

Ważenie: IPF (płeć × wiek × wykształcenie × zamieszkanie × region × preferencje partyjne)

Referencje: GUS NSP 2021 + wyniki wyb. do PE 2024