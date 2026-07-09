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Obajtek próbował przeprowadzić „interwencję” w Solino. Nie miał takich uprawnień

Daniel Obajtek, Wojciech Kotlarek
Obajtek szarpał się z prezesem SolinoPAP / Agnieszka Bielecka
Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
dzisiaj, 19:30

Europoseł Daniel Obajtek (PiS) próbował w czwartek dostać się do protestujących w siedzibie IKS „Solino”, jednak nie został wpuszczony na teren spółki. Polityk tłumaczył, że chciał przeprowadzić „interwencję poselską”, choć takie uprawnienia przysługują parlamentarzystom krajowym, a nie europosłom. Przy wejściu doszło do przepychanek między Obajtkiem a prezesem spółki Wojciechem Kotlarkiem.

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Przepychanki w Solino. Daniel Obajtek próbował wejść do protestujących

Przy wejściu do siedziby Inowrocławskich Kopalni Soli „Solino” z Grupy Orlen w czwartek doszło do przepychanek chcącego dołączyć do prowadzących protest głodowy europosła Daniela Obajtka z zagradzającym mu drogę prezesem spółki. Obajtek nie został wpuszczony do firmy. Były prezes Orlenu chciał przeprowadzić interwencję poselską, choć mandat europosła nie przyznaje takich uprawnień. Zgodnie z ustawą o wykonywaniu mandatu posła i senatora takie uprawnienia przysługują wyłącznie posłom na Sejm oraz senatorom.

Do incydentu doszło za progiem budynku spółki w sąsiedztwie recepcji. Z nagrań telewizyjnych wynika, że Obajtek starał się wejść do budynku, pomimo braku zgody prezesa spółki. Prezes IKS „Solino” Wojciech Kotlarek zagradzał drogę europosłowi - który starał się usilnie aby wejść do budynku - popychał i przepychał go rękoma, a w pewnym momencie obejmował go i starał się wypchnąć na zewnątrz. Wcześniej Obajtek próbował siłowo wtargnąć na teren budynku przechodząc pod bramką kontrolną.

Na miejsce wezwana została policja. Obajtek, po tym jak nie został wpuszczony do budynku IKS „Solino” udał się do komendy policji w Inowrocławiu, gdzie złożył zawiadomienie o naruszeniu jego nietykalności cielesnej.

Interwencja Obajtka w Solino. Spór o uprawnienia europosła

Do zdarzenia doszło po konferencji prasowej przed IKS „Solino” z udziałem posła PiS Przemysława Czarnka i europosła Obajtka, którzy zwracali uwagę, że zagrożone jest istnienie spółki w przypadku sprzedaży producenta sody spółki Qemetica - głównego odbiorcy solanki - niemieckiej firmie. Podkreślali, że Orlen powinien podjąć starania o zakup spółki Qemetica.

Na konferencji prasowej Obajtek zapowiedział, że zamierza być z protestującymi do piątku.

Rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji mł. insp. Monika Chlebicz poinformowała, że po zawiadomieniu Obajtka o możliwości popełnienia przestępstwa, wstępnie przyjęto kwalifikację prawną czynu z art. 217a kodeksu karnego, dotyczącego naruszenia nietykalności cielesnej.

O zajęcie stanowiska w sprawie incydentu PAP zwróciła się Orlenu. „Solino jest zakładem o znaczeniu strategicznym i na terenie spółki mogą przebywać wyłącznie uprawnione osoby lub dopuszczone zgodnie z właściwymi procedurami. Tym samym mandat posła do Parlamentu Europejskiego nie oznacza automatycznie nieograniczonego prawa wejścia na teren zakładu. Dostęp do takich obiektów odbywa się zgodnie z obowiązującymi procedurami bezpieczeństwa, zasadami ochrony obiektu oraz przepisami prawa” - przekazał Dział Prasowy Orlenu.

W związku z próbą wejścia Obajtka w budynku „Solino”, europoseł z Inowrocławia Krzysztof Brejza poinformował, że złożył do Prokuratury Okręgowej w Warszawie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Obajtka. „Z publicznie dostępnych nagań wynika, że europoseł Daniel Obajtek kierował groźby wobec prezesa spółki, a następnie zapowiedział siłowe wejście na teren zakładu i podjął próbę przedostania się na jego teren wbrew sprzeciwowi osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo” - podkreślił Brejza.

Protest w IKS „Solino”. Orlen odpowiada na zarzuty

Orlen opublikował na platformie X stanowisko dotyczące czwartkowych wydarzeń w IKS „Solino”.

„Szkoda, że Daniel Obajtek nie zatroszczył się o Solino w 2022 r. Za jego prezesury doszło do podpisania niekorzystnej dla Solino umowy z QEMETICĄ. Zerwano wówczas z wieloletnią praktyką, w której umowy na dostawy solanki i odbiór soli wiązały firmy na jednolite okresy. W praktyce oznacza to, że zgodził się na to, by Solino przez kilkanaście lat dostarczało solankę po uzgodnionej cenie, a QEMETICA po kilku latach mogła przestać dostarczać sól i żądać kilkudziesęcioprocentowej podwyżki” - podkreśliło Biuro Prasowe Orlenu na platformie X.

Jak podkreślono, na skutek tych błędów Orlen musiał posiłkować się dostawami z innego kierunku. Zwrócono też uwagę, że historia z zakładem QEMETICA w Janikowie w żaden sposób nie zagraża magazynowaniu ropy i paliw.

Protest w IKS „Solino” trwa od 15 marca. Wśród postulatów znalazły się: przejęcie przez państwo kontroli nad strategicznymi aktywami związanymi z produkcją sody, soli oraz systemami magazynowania, przygotowanie rządowego programu dla kompleksu energetyczno-solnego na Kujawach obejmującego zagospodarowanie złóż Łanięta, Lubień i Damasławek, budowa warzelni, powołanie spółki celowej do realizacji programu bezpieczeństwa solno-magazynowego państwa.

W proteście głodowym, prowadzonym w biurze zakładowej Solidarności, jednocześnie bierze udział po kilka osób. Miejsca protestujących, którzy nie są w stanie kontynuować głodówki, zajmują ich koledzy. Jak poinformował w czwartek stojący na czele protestu szef zakładowej organizacji NSZZ „Solidarność” Jerzy Gawęda w proteście obecnie uczestniczą trzy osoby.

IKS „Solino” są spółką akcyjną Grupy Orlen, która zatrudnia 250 osób. (PAP)

rau/ par/

Źródło: PAP

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OrlenDaniel Obajteksolino

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