Chcesz mieć 4000 zł emerytury? ZUS nie pozostawia złudzeń. Wiemy, ile musisz zarabiać już dziś

Jak ZUS oblicza Twoją emeryturę? Liczy się bezwzględny wzór

Matematyka stosowana przez ZUS jest prosta, ale bezlitosna. Urzędnicy biorą podstawę obliczenia (czyli sumę wszystkich zwaloryzowanych składek zgromadzonych na Twoim koncie i subkoncie) i dzielą ją przez średnią prognozowaną dalszą długość trwania życia. Wskaźnik ten, wyrażony w miesiącach, jest co roku aktualizowany przez Główny Urząd Statystyczny. Im wcześniej kończysz karierę zawodową, tym większy jest dzielnik, co automatycznie kurczy kwotę Twojej emerytury.

Tyle musisz zarabiać, żeby mieć 4000 zł emerytury. Próg dla 40-latków

Oficjalny kalkulator emerytalny ZUS wskazuje czarno na białym, jak wysokie wymagania stawiane są dzisiejszym 40-latkom, którzy planują za 25 lat otrzymywać świadczenie w wysokości 4000 zł:

Mężczyźni: Obecny 40-latek musi zarabiać ponad 9000 zł brutto miesięcznie.

Kobiety: Obecna 40-latka musi zarabiać aż 11 000 zł brutto miesięcznie.

Skąd tak drastyczna różnica na niekorzyść kobiet? Wszystko przez wiek emerytalny, który dla pań jest o 5 lat niższy (60 lat zamiast 65). Dodatkowo statystyki pokazują, że kobiety żyją dłużej. W efekcie ich zgromadzony kapitał jest dzielony przez znacznie większą liczbę miesięcy, co drastycznie obniża ostateczną wypłatę.

Chcesz więcej? Oto progi dla zarobków obecnych 30-latków

Główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich, Łukasz Kozłowski, przygotował precyzyjne symulacje dla dzisiejszych 30-latków. Pokazują one, ile trzeba zarabiać, aby po 30–40 latach stażu osiągnąć jeszcze wyższe pułapy emerytalne:

Emerytura 5000 zł: Wymaga zarobków od 6200 zł do 9200 zł brutto (ok. 4550 – 6600 zł na rękę).

Emerytura 6000 zł: Wymaga zarobków od 7500 zł do 11 800 zł brutto (ok. 5440 – 8380 zł netto).

Emerytura 7000 zł: Wymaga zarobków od 8700 zł do 13 700 zł brutto (ok. 6260 – 9700 zł netto).

Trik na wysoką emeryturę. Możesz zarabiać mniej i pobić rekord!

Wszystkie te wyliczenia mają charakter czysto statystyczny. Istnieje legalny i niezwykle skuteczny sposób na drastyczne podwyższenie emerytury bez konieczności zarabiania kilkunastu tysięcy miesięcznie. Kluczem jest opóźnienie momentu przejścia na emeryturę i dalsza aktywność zawodowa po osiągnięciu wieku emerytalnego. Każdy dodatkowy rok pracy po 60. lub 65. roku życia potężnie zwiększa stan konta składkowego i jednocześnie drastycznie zmniejsza liczbę miesięcy dalszego trwania życia, przez które ZUS dzieli kapitał. To właśnie w ten sposób rodzą się emerytalni rekordziści w Polsce. Obecny rekord należy do mężczyzny, który pracował aż przez 67 lat i przeszedł na odpoczynek dopiero w wieku 86 lat - jego miesięczna emerytura wynosi ponad 54 tysiące złotych.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Ile musi zarabiać 40-latek, aby mieć 4000 zł emerytury w przyszłości?

Mężczyzna w wieku 40 lat musi zarabiać obecnie ponad 9000 zł brutto miesięcznie. Kobieta w tym samym wieku, ze względu na krótszy o 5 lat wiek emerytalny, musi wykazać zarobki na poziomie aż 11 000 zł brutto.

Ile wynosi aktualna emerytura minimalna, a ile średnia w 2026 roku?

Od 1 marca 2026 roku emerytura minimalna wynosi 1978,49 zł brutto (ok. 1800 zł na rękę). Z kolei przeciętne świadczenie wypłacane przez ZUS po marcowej waloryzacji osiągnęło poziom 4509,64 zł brutto.

Jak długo trzeba pracować z dobrą pensją, aby dostać 5000 zł emerytury?

Według wyliczeń ekonomistów, dzisiejszy 30-latek zarabiający w granicach 6200-9200 zł brutto musi przepracować ze stałym odprowadzaniem składek od 30 do 40 lat, aby wypracować emeryturę na poziomie 5000 zł.

Dlaczego kobiety przy takich samych zarobkach mają niższą emeryturę?

Wynika to bezpośrednio z ustawowego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet) oraz wyższej średniej długości życia pań. ZUS dzieli zebrany przez kobietę kapitał przez większą liczbę miesięcy, co skutkuje niższym świadczeniem niż u przechodzącego na emeryturę w wieku 65 lat mężczyzny.

Co z projektem emerytur stażowych w lipcu 2026 roku?

Reforma emerytur stażowych, która miała pozwolić na zakończenie pracy po wypracowaniu odpowiednich lat stażu (np. 35 lat dla kobiet) bez względu na wiek, wciąż jest zablokowana. Spór w rządzie trwa od dwóch lat i projekt nie wszedł w życie.