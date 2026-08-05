Żółta wstążka przy smyczy psa oznacza, że zwierzę potrzebuje większej przestrzeni. Osoby znajdujące się w pobliżu nie powinny do niego podchodzić, próbować go głaskać, wołać ani dopuszczać do spontanicznego kontaktu z innym psem. Jeżeli kontakt jest konieczny lub chcemy zapytać o możliwość pogłaskania czworonoga, decyzję powinien podjąć jego opiekun.

Jak opisuje serwis Trojmiasto.pl, kolorowe oznaczenie jest formą niewerbalnego komunikatu kierowanego do przechodniów i innych właścicieli zwierząt. Ma uprzedzać, że skrócenie dystansu może wywołać u psa lęk, dyskomfort albo nadmierne pobudzenie.

Symbol nie jest formalnym ostrzeżeniem przewidzianym w przepisach. Korzystanie z niego pozostaje dobrowolne, a jego skuteczność zależy przede wszystkim od znajomości tego oznaczenia oraz odpowiedzialnego zachowania innych uczestników spaceru.

Żółta wstążka nie oznacza agresywnego psa

Najczęstszym błędem jest automatyczne uznawanie oznaczonego zwierzęcia za agresywne. Żółta wstążka nie przekazuje informacji o konkretnym problemie i nie pozwala ocenić charakteru psa. Oznacza wyłącznie, że z określonego powodu należy pozostawić mu więcej przestrzeni.

Według AKC Pet Insurance żółty element przy obroży, smyczy lub szelkach może informować między innymi o zdenerwowaniu zwierzęcia albo jego problemach zdrowotnych. Pies nie powinien być wówczas zaczepiany bez zgody opiekuna. Powodów zastosowania oznaczenia jest jednak znacznie więcej.

Żółtą wstążkę mogą nosić psy lękliwe, reaktywne, pozostające w trakcie szkolenia lub terapii behawioralnej. Oznaczenie bywa stosowane również w przypadku zwierząt niedawno adoptowanych, które dopiero przyzwyczajają się do nowego otoczenia, ludzi i dźwięków. Nieplanowane spotkanie z obcym psem może przerwać trening spokojnego mijania albo utrudnić proces adaptacji.

Dystansu mogą potrzebować również psy po operacji, urazie lub innym zabiegu weterynaryjnym. Nawet przyjazne zwierzę może gwałtownie zareagować, gdy przypadkowe dotknięcie sprawi mu ból. Podobnie zachowują się niekiedy psy przewlekle chore oraz seniorzy, którzy gorzej tolerują intensywną zabawę, hałas czy obecność energicznych szczeniąt.

Bezpieczne spotkanie z psem potrzebującym przestrzeni

Najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest spokojne ominięcie psa z żółtą wstążką szerokim łukiem. Nie należy wykonywać gwałtownych ruchów, pochylać się nad zwierzęciem ani wyciągać ręki w kierunku jego pyska. Gwizdanie, cmokanie oraz wołanie również mogą wywołać niepożądaną reakcję albo rozproszyć psa podczas szkolenia.

Jeżeli z przeciwnego kierunku nadchodzi właściciel z własnym czworonogiem, powinien skrócić smycz i uniemożliwić mu podbiegnięcie do oznaczonego psa. Zapewnienie, że „mój pies jest przyjazny”, nie rozwiązuje problemu. To drugi pies może bać się kontaktu, odczuwać ból albo dopiero uczyć się spokojnego reagowania na inne zwierzęta.

RSPCA zwraca uwagę, że zachowanie dystansu jest konieczne także wtedy, gdy mowa ciała psa wskazuje na niepokój lub złość. Do sygnałów ostrzegawczych mogą należeć między innymi warczenie, obnażanie zębów, przywieranie do podłoża oraz wyraźne napięcie ciała. Żółta wstążka pozwala przekazać prośbę o przestrzeń wcześniej, zanim pies będzie zmuszony sygnalizować dyskomfort w bardziej zdecydowany sposób.

Dzieci nie powinny podbiegać do psa bez pozwolenia

Szczególną uwagę należy zwrócić na zachowanie dzieci. Widok spokojnego lub niewielkiego psa może zachęcać je do natychmiastowego podejścia i pogłaskania zwierzęcia. Wygląd, rozmiar ani rasa nie pozwalają jednak stwierdzić, czy pies dobrze zniesie kontakt z obcą osobą.

Dziecko powinno wiedzieć, że do żadnego obcego psa nie należy podbiegać, krzyczeć ani wyciągać rąk bez zgody opiekuna. Ontario SPCA zaleca, aby przed spotkaniem zawsze zapytać właściciela o pozwolenie, nie wchodzić bezpośrednio w przestrzeń zwierzęcia i pozwolić mu samodzielnie zdecydować o zbliżeniu. W przypadku żółtej wstążki podstawową zasadą pozostaje jednak rezygnacja z kontaktu, chyba że opiekun wyraźnie stwierdzi inaczej.

Yellow Dog Project i prosty system ostrzegania

Upowszechnienie żółtych oznaczeń wiąże się z inicjatywą Yellow Dog Project, której celem jest zwiększenie świadomości potrzeb psów wymagających większego dystansu. Opiekun może wykorzystać zwykłą wstążkę, ale spotykane są również żółte bandany, smycze, obroże oraz szelki.

System jest prosty, lecz ma ograniczenia. Nie każdy żółty element wyposażenia musi być świadomie zastosowanym oznaczeniem Yellow Dog Project. Sam kolor nie wyjaśnia również, dlaczego zwierzę potrzebuje przestrzeni ani jaka odległość będzie dla niego wystarczająca. Z tego powodu najważniejsze pozostają obserwowanie zachowania psa, respektowanie poleceń opiekuna i powstrzymanie się od wymuszania kontaktu.

Żółta wstążka nie zastępuje smyczy, szkolenia ani odpowiedzialności właściciela za zwierzę. Pozwala natomiast wcześniej uprzedzić otoczenie i ograniczyć ryzyko sytuacji, w której pies zostanie osaczony, przestraszony albo narażony na bolesne zderzenie z innym czworonogiem.

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