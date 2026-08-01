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Lekki stopień niepełnosprawności 2026. Jakie ulgi i prawa przysługują osobom z orzeczeniem? [PRZEWODNIK]

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Osoby, które posiadają orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności mogą w 2026 roku skorzystać z różnych praw i przywilejów, rozszerzonej ochrony pracowniczej oraz wsparcia finansowego na podstawie orzeczenia o lekkim stopniu niepełnosprawności.Shutterstock
Justyna Klupa
Justyna KlupaDziennikarka serwisu GazetaPrawna.pl
dzisiaj, 14:18

Osoby z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności mogą w 2026 roku skorzystać z rozszerzonej ochrony pracowniczej oraz dedykowanego wsparcia finansowego na podstawie orzeczenia o lekkim stopniu niepełnosprawności. Z jakich przywilejów mogą korzystać i jakie prawa im przysługują?

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Czym jest lekki stopień niepełnosprawności? Definicja i mechanizm wsparcia

Wielu Polaków zmaga się z przewlekłymi dolegliwościami zdrowotnymi. Bóle kręgosłupa, stopniowe pogarszanie się wzroku, zaburzenia lękowe czy powikłania kardiologiczne bywają bagatelizowane. W świetle prawa stanowią one podstawę do wnioskowania o orzeczenie o niepełnosprawności. Można otrzymać stopień znaczny, umiarkowany oraz lekki. Każdy z nich odpowiada innemu poziomowi naruszenia sprawności organizmu oraz odmiennemu zakresowi potrzebnego wsparcia.

Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, lekki stopień przypisuje się osobom, u których stwierdzono wyraźne naruszenie sprawności organizmu. Musi ono powodować obniżenie zdolności do wykonywania pracy zawodowej w porównaniu do osób o pełnej sprawności fizycznej i psychicznej o podobnych kwalifikacjach. Przyznanie stopnia lekkiego zakłada pełną aktywność zawodową. Celem regulacji jest dostarczenie instrumentów, które zniwelują barierę wynikającą ze stanu zdrowia i umożliwią rywalizację na rynku pracy na równych zasadach.

Lekki stopień niepełnosprawności nie oznacza zatem wykluczenia z rynku pracy. Stanowi raczej sygnał dla pracodawcy oraz instytucji państwowych, że dany pracownik wymaga specyficznych warunków, takich jak ochrona czasu pracy, organizacja przerwy czy wsparcie w rehabilitacji.

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Szczegółowy katalog schorzeń. Kiedy przysługuje orzeczenie o niepełnosprawności?

Ustawodawca nie opublikował zamkniętej listy jednostek chorobowych, które automatycznie gwarantują uzyskanie pozytywnej decyzji. Zespoły orzekające nie oceniają wyłącznie samej diagnozy medycznej, ale również stopień, w jakim dane schorzenie ogranicza zdolność do pracy oraz samodzielnej egzystencji. Praktyka orzecznicza pozwala jednak wskazać konkretne grupy schorzeń, w przypadku których wnioskodawcy najczęściej uzyskują orzeczenie o niepełnosprawności:

Dysfunkcje narządu ruchu

To jedna z najczęściej rejestrowanych przyczyn składania wniosków. Kwalifikują się tu pacjenci ze zmianami zwyrodnieniowymi stawów i kręgosłupa, które wywołują ograniczenia ruchowe. Podstawę stanowią również utrwalone następstwa urazów (złamania, uszkodzenia więzadeł) oraz wady anatomiczne utrudniające wymuszoną pozycję ciała lub dźwiganie ciężarów.

Schorzenia kardiologiczne i układu krążenia

Obejmują chorobę wieńcową, stany po przebytym zatorze płucnym lub zawał mięśnia sercowego. Warunkiem koniecznym jest wykazanie, że schorzenie ogranicza wydolność wysiłkową organizmu.

Wady wzroku oraz narządu słuchu

W tej kategorii mieszczą się obustronne ubytki słuchu utrudniające swobodną komunikację oraz schorzenia narządu wzroku. Do przyznania stopnia lekkiego kwalifikują m.in. wysoka krótkowzroczność lub nadwzroczność trudna do skorygowania okulistycznego, a także znaczne zawężenie pola widzenia.

Przewlekłe choroby neurologiczne

Podstawą wydania orzeczenia mogą być przewlekłe migreny uniemożliwiające normalne funkcjonowanie przez wiele dni w miesiącu. Zespoły orzekające biorą pod uwagę także neuropatie obwodowe, uszkodzenia splotów nerwowych oraz początkowe stadia schorzeń neurodegeneracyjnych.

Zaburzenia zdrowia psychicznego

Depresja endogenna, utrwalone zaburzenia lękowe (lęk uogólniony) oraz choroba afektywna dwubiegunowa (ChAD) stanowią podstawę do ubiegania się o orzeczenie. Znaczenie ma tutaj, czy lekarz potwierdzi ich negatywny wpływ na adaptację społeczną i środowiskową.

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Procedura krok po kroku. Jak skutecznie uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności?

Proces ubiegania się o orzeczenie wymaga zachowania procedur. Aby ubiegać się o status, należy przejść przez kilka etapów.

Krok 1: Gromadzenie dokumentacji medycznej

Wnioskujący o orzeczenie o niepełnosprawności jest zobowiązany do przedstawienia pełnej historii leczenia. Dokumentacja medyczna musi zawierać karty informacyjne z leczenia szpitalnego, opis przebiegu choroby, wyniki badań obrazowych (RTG, rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa) oraz zaświadczenia ze specjalistycznych poradni.

Kluczowym elementem zestawu jest zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza prowadzącego. Musi ono zostać sporządzone na oficjalnym formularzu urzędowym.

Uwaga na terminy: Zaświadczenie lekarskie zachowuje ważność jedynie przez 30 dni od daty wystawienia. Wniosek wraz z załącznikami musi zostać złożony w urzędzie przed upływem tego terminu.

Krok 2: Złożenie wniosku w organie orzekającym

Wniosek składany jest w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności (PZON) lub Miejskim Zespole (MZON). Dokumenty można złożyć osobiście lub przesłać listem poleconym za pośrednictwem operatora pocztowego.

Krok 3: Stawiennictwo na komisji lekarskiej

Po weryfikacji formalnej wnoszonej dokumentacji organ wyznacza termin posiedzenia komisji. Podczas spotkania lekarz orzecznik przeprowadza badanie oraz wywiad medyczny, weryfikując stan zdrowia z przedstawionymi wynikami badań.

Krok 4: Wydanie decyzji i ścieżka odwoławcza

Organ ma 14 dni od dnia komisji na wydanie i doręczenie oficjalnej decyzji.W przypadku decyzji odmownej lub przyznania stopnia niezgodnego z oczekiwaniami, wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia odwołania od decyzji. Pismo kieruje się wówczas do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (WZON) za pośrednictwem zespołu powiatowego, który wydał zaskarżaną decyzję, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Od decyzji WZON przysługuje odwołanie do sądu.

Finanse i pomoc społeczna w 2026 roku

Osoby posiadające orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności mogą korzystać ze świadczeń pomocy społecznej, o ile spełniają ustawowe kryteria dochodowe. W 2026 roku obowiązują konkretne limity uprawniające do ubiegania się o wsparcie w Ośrodkach Pomocy Społecznej (MOPS/GOPS):

  • Zasiłek okresowy: Przeznaczony dla osób w przejściowo trudnej sytuacji finansowej. Próg dochodowy wynosi 1010 zł w przypadku osób gospodarujących samotnie oraz 823 zł na osobę w rodzinie.
  • Zasiłek celowy: Jednorazowe świadczenie przeznaczone na pokrycie określonego wydatku, takiego jak zakupy opału, pokrycie kosztów zakupu leków, żywności czy drobne naprawy w lokalu mieszkalnym.
  • Specjalny zasiłek celowy: Wyjątkowa, bezzwrotna forma wsparcia przyznawana w sytuacjach losowych lub w przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia, nawet jeśli dochód wnioskodawcy przekracza standardowe progi dochodowe.

Uwaga! Osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności co do zasady nie otrzymają ani zasiłku pielęgnacyjnego, ani świadczenia wspierającego.

Ochrona pracownicza osób z lekkim stopniem niepełnosprawności w zatrudnieniu

Lekki stopień niepełnosprawności zapewnia określone przywileje pracownicze w relacji z pracodawcą. Przepisy nakładają na przedsiębiorcę obowiązek dostosowania warunków pracy do wymogów prawnych:

  1. Ograniczenie czasu pracy:Norma czasu pracy osoby niepełnosprawnej w stopniu lekkim nie może przekraczać 8 godzin na dobę oraz 40 godzin tygodniowo.
  2. Zakaz pracy w nadgodzinach oraz w porze nocnej: Pracodawca nie może bez zgody pracownika i odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego zlecać pracy w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy na wniosek pracownika lekarz medycyny pracy wyrazi na to oficjalną zgodę.
  3. Dodatkowa przerwa w pracy: Pracownikowi przysługuje prawo do dodatkowej 15-minutowej przerwy wliczanej do czasu pracy, przeznaczonej na odpoczynek lub gimnastykę usprawniającą.

Ulgi, opłaty i karta parkingowa dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności [ZESTAWIENIE]

Posiadanie statusu osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności wiąże się również z uprawnieniami w życiu codziennym oraz zniżkami w opłatach urzędowych. Na co mogą liczyć?

Ulga w opłatach paszportowych

Osoby posiadające ważne orzeczenie są uprawnione do 50% zniżki przy wyrabianiu paszportu. Oznacza to, że opłata wynosi 70 zł zamiast standardowej stawki 140 zł. Warunkiem koniecznym jest okazanie orzeczenia podczas składania wniosku paszportowego.

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Karta parkingowa a lekki stopień niepełnosprawności

Lekki stopień niepełnosprawności co do zasady nie uprawnia do wydania karty parkingowej pozwalającej na postój na miejscach dla niepełnosprawnych (tzw. kopertach). Ustawodawca przewidział wyjątek – orzeczenie musi zawierać wyraźne wskazanie o znacznie ograniczonej możliwości samodzielnego poruszania się, a sama niepełnosprawność musi wynikać ściśle z korygowanych przyczyn:

  • Kod 04-O (choroby narządu wzroku),
  • Kod 05-R (upośledzenie narządu ruchu),
  • Kod 10-N (choroby neurologiczne).

Co to oznacza w praktyce? Orzecznicy niezwykle rzadko przyznają to uprawnienie osobom z najniższym stopniem niepełnosprawności.

Zestawienie praw i ulg w 2026 roku

Obszar

Zakres przysługującej ulgi / uprawnienia

Warunek formalny

Opłaty paszportowe

Zniżka 50% (koszt 70 zł zamiast 140 zł)

Okazanie orzeczenia przy składaniu wniosku

Czas pracy

Maksymalnie 8h na dobę / 40h tygodniowo

Przedłożenie orzeczenia pracodawcy

Nadgodziny i pora nocna

Zakaz pracy nocnej i nadliczbowej

Przedłożenie orzeczenia w zakładzie pracy

Dodatkowa przerwa

Ekstra 15 minut wliczane do czasu pracy

Przysługuje w każdym dniu pracy

Ulga rehabilitacyjna

Odliczenie od dochodu wydatków na leki i sprzęt

Posiadanie imiennych faktur i dokumentacji

Pomoc społeczna

Zasiłki celowe i okresowe po spełnieniu progu

Kryterium dochodowe (1010 zł / 823 zł)

Uzyskanie orzeczenia o lekkim stopniu niepełnosprawności w 2026 roku stanowi istotny krok w stronę zabezpieczenia praw pracowniczych i uzyskania wsparcia finansowego. Mimo rygorystycznych terminów urzędowych, skompletowanie dokumentacji medycznej pozwala na realne skorzystanie z przywilejów gwarantowanych przez polskie prawo.

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Źródło: gazetaprawna.pl
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