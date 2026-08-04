Wypłacą rekordowe dodatki z ZUS dla seniorów. Staż pracy jest bez znaczenia. Te roczniki dostaną co miesiąc ponad 7 tysięcy złotych

Liczba stulatków w Polsce rośnie z roku na rok

Jak wynika z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, honorowe świadczenie dla tych, którzy ukończyli 100 lat, otrzymuje obecnie ponad 4 tysiące seniorów. Jeszcze kilka lat temu grono uprawnionych było znacznie mniejsze, jednak z roku na rok przybywa osób osiągających ten wyjątkowy wiek.

Skalę zmian dobrze pokazują dane historyczne. W 2018 roku honorowe świadczenie trafiało do około 1,9 tysiąca stulatków. Obecnie pobiera je już blisko 3,8 tysiąca osób, a liczba ta nadal rośnie.

W niektórych regionach setne urodziny przestają być rzadkością

O rosnącej liczbie stulatków informuje również serwis kielce.tvp.pl. Jak wynika z danych ZUS, w województwie świętokrzyskim najstarsza mieszkanka regionu urodziła się w 1918 roku i mieszka w powiecie ostrowieckim. Najstarszy mężczyzna ma 105 lat i pochodzi z Kielc. Najwięcej osób, które ukończyły sto lat, mieszka natomiast w powiecie kieleckim, gdzie jest ich 40.

– Jeśli spojrzymy w przyszłość, to liczba stulatków będzie rosnąć. Na koniec ubiegłego roku osób w wieku 99 lat było 125, więc w 2026 roku liczba stulatków może przekroczyć 200 – powiedział cytowany przez serwis Paweł Szkalej, rzecznik prasowy ZUS w Kielcach.

Nowe zasady przyznawania honorowego świadczenia

Od 2025 roku obowiązują nowe przepisy regulujące wypłatę honorowego świadczenia dla stulatków. Wcześniej jego wysokość była uzależniona od kwoty bazowej obowiązującej w dniu ukończenia przez seniora 100 lat, co powodowało, że osoby osiągające ten wiek w różnych latach otrzymywały świadczenia w różnych wysokościach.

Sytuację zmieniły przepisy, które weszły w życie w październiku 2024 roku. Nadały one świadczeniu ustawową podstawę prawną i wprowadziły coroczną waloryzację, dzięki której jego wartość jest chroniona przed skutkami inflacji.

Tyle wynosi honorowa emerytura po tegorocznej waloryzacji

Do końca lutego 2026 roku honorowe świadczenie wynosiło 6 589,67 zł brutto miesięcznie. Po marcowej waloryzacji, przeprowadzonej przy wskaźniku 5,3 proc., kwota wzrosła do 6 938,92 zł brutto.

Oznacza to podwyżkę o 349,25 zł miesięcznie. Obecnie świadczenie jest już bardzo bliskie granicy siedmiu tysięcy złotych i przysługuje niezależnie od pobieranej emerytury lub renty.

Kiedy ZUS wypłaci świadczenie automatycznie, a kiedy potrzebny jest wniosek

Osoby, które pobierają emeryturę lub rentę z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, nie muszą dopełniać żadnych formalności. Po ukończeniu 100 lat świadczenie honorowe zostaje im przyznane z urzędu.

Nieco inaczej wygląda sytuacja osób, które wcześniej nie pobierały żadnych świadczeń z ZUS. Dotyczy to najczęściej kobiet, które przez wiele lat zajmowały się wychowaniem dzieci i nie wypracowały prawa do emerytury. W takim przypadku konieczne jest złożenie wniosku w dowolnej placówce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Polacy żyją coraz dłużej

Dane Głównego Urzędu Statystycznego pokazują, że długość życia mieszkańców Polski systematycznie się wydłuża. W 2024 roku przeciętne dalsze trwanie życia wyniosło niemal 75 lat dla mężczyzn oraz ponad 82 lata dla kobiet. To najwyższe wartości od początku prowadzenia pomiarów.

W porównaniu z 2023 rokiem średnia długość życia wzrosła o 0,3 roku zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn. Jeszcze wyraźniej zmiany widać w dłuższej perspektywie. Od 1990 roku przeciętna długość życia mężczyzn wydłużyła się o 8,7 roku, natomiast kobiet o 7 lat. Prognozy demograficzne wskazują, że liczba osób dożywających setnych urodzin będzie w kolejnych latach stale rosła.

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Naukowcy z Harvardu wskazali pięć zasad sprzyjających długowieczności

Przyczyn długiego życia od lat poszukują również naukowcy. Badacze z Uniwersytetu Harvarda przeanalizowali dokumentację medyczną ponad 120 tysięcy wolontariuszy, próbując ustalić, jakie czynniki mają największy wpływ na osiągnięcie bardzo sędziwego wieku.

Z ich badań wynika, że kluczowe znaczenie ma przede wszystkim styl życia. Naukowcy wskazali pięć najważniejszych elementów sprzyjających długowieczności: unikanie palenia papierosów, ograniczenie spożycia alkoholu, regularną aktywność fizyczną, zdrową dietę oraz utrzymywanie prawidłowej masy ciała. Według badaczy to właśnie codzienne nawyki, w znacznie większym stopniu niż sama genetyka, wpływają na szanse na długie życie.