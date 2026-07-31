Obowiązki prezesa zarządu pełnić będzie dotychczasowy członek zarządu Marcin Michalski. Z firmą jest związany od kwietnia 2024 roku. Wcześniej przez trzy lata pracował w Banku Ochrony Środowiska, gdzie zajmował stanowisko dyrektora zarządzającego. Jeszcze wcześniej przez ponad dwie dekady był związany z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, w którym również pełnił funkcje kierownicze, w tym stanowisko dyrektora zarządzającego.

Jak podaje spółka CPK, w czasie pracy w strukturach BGK uczestniczył między innymi w przygotowaniu i realizacji programu konsolidacji finansów publicznych oraz w finansowaniu kluczowych inwestycji wspierających rozwój gospodarczy Polski.

Co jest powodem dymisji we władzach spółki CPK?

Jak podał portal Money.pl, z nieoficjalnych informacji wynika, że przyczyną dymisji miały być zastrzeżenia dotyczące sposobu prowadzenia dużej inwestycji oraz narastający konflikt między CPK a Ministerstwem Infrastruktury. Spór pomiędzy władzami Centralnego Portu Komunikacyjnego a rządowym pełnomocnikiem do spraw tej inwestycji powoduje, że zarząd spółki od ponad roku bezskutecznie zabiega o to, by Ministerstwo Infrastruktury umożliwiło sięgnięcie po unijne środki z programu FEnIKS na budowę Kolei Dużych Prędkości. Jak alarmują przedstawiciele CPK, brak finansowania wprost hamuje realizację projektu. Dzisiejsza decyzja była jednak dla branży zaskoczeniem. Warto dodać, że miesiąc wcześniej odwołano pełnomocnika rządu do spraw CPK.