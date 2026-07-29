Czym jest Ogólnopolska Karta Seniora i do kogo jest skierowana?

Ogólnopolska Karta Seniora to inicjatywa społeczna mająca na celu wsparcie osób starszych poprzez system rabatów na usługi i produkty w całym kraju. Za organizację oraz rozwój tego przedsięwzięcia odpowiada Stowarzyszenie MANKO, czyli organizacja pozarządowa, która od 27 lat działa na rzecz poprawy jakości życia, zdrowia oraz bezpieczeństwa seniorów. Finansowanie programu opiera się na składkach członkowskich, wsparciu sponsorów, darowiznach oraz bezpośredniej współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego.

Zasady korzystania z Ogólnopolskiej Karty Seniora są proste. Jedynym formalnym kryterium uprawniającym do otrzymania dokumentu jest osiągnięcie wieku 60 lat. W praktyce oznacza to, że prawo do ubiegania się o kartę nie jest uzależnione od zatrudnienia ani osiąganych dochodów. Z programu mogą skorzystać:

osoby przebywające na emeryturze ,

, osoby pobierające świadczenia rentowe ,

, seniorzy aktywni zawodowo ,

, osoby niemające w danym momencie stałego źródła dochodu.

Ile kosztuje wyrobienie Karty Seniora? Zasady odpłatności

Koszt uzyskania Ogólnopolskiej Karty Seniora zależy od tego, czy gmina, którą zamieszkuje wnioskodawca przystąpiła do projektu „Gmina Przyjazna Seniorom”. Jak to wygląda w praktyce?

1. Wydanie bezpłatne

W sytuacjach, gdy gmina podpisze umowę partnerską ze Stowarzyszeniem MANKO, koszty wydania dokumentu pokrywa samorząd. Wówczas senior otrzymuje kartę całkowicie bezpłatnie w wyznaczonym urzędzie lub placówce pomocowej.

2. Wydanie odpłatne (członkostwo wspierające)

Jeżeli dana gmina nie uczestniczy w programie, senior może indywidualnie przystąpić do Stowarzyszenia MANKO jako członek wspierający. W takim przypadku osoba po 60. roku życia musi liczyć się z pewnymi kosztami. Do wyboru pozostają dwa warianty okresu ważności karty:

35 zł – opłata za kartę ważną przez okres 12 miesięcy ,

– opłata za kartę ważną przez okres , 50 zł – opłata za kartę ważną przez okres 24 miesięcy.

Przed złożeniem wniosku i dokonaniem wpłaty zaleca się weryfikację aktualnego statusu gminy w miejscowym urzędzie lub ośrodku pomocy społecznej. Dzięki temu senior uniknie ponoszenia ewentualnych opłat w przypadku niedawnego przystąpienia samorządu do programu.

Gdzie działa Karta Seniora? Zakres wsparcia i partnerzy

Ogólnopolska Karta Seniora honorowana jest w niemal 5000 punktach partnerskich w całej Polsce. Wśród podmiotów oferujących ulgi znajdują się zarówno przedsiębiorstwa prywatne, jak i państwowe czy samorządowe instytucje kultury i rekreacji. Wysokość zniżek jest ustalana indywidualnie z partnerami programu i wynosi zazwyczaj od kilku do 50%.

Zestawienie głównych sektorów objętych zniżkami prezentuje poniższa tabela:

Sektor Zakres wsparcia i zniżek Zdrowie i Rehabilitacja Sanatoria, uzdrowiska, gabinety lekarskie, laboratoria diagnostyczne, salony optyczne, apteki oraz placówki rehabilitacyjne. Kultura i Rozrywka Kina, teatry, muzea, galerie sztuki, domy kultury oraz lokalne centra rekreacji. Turystyka i Noclegi Hotele, pensjonaty, biura podróży organizujące wycieczki jedno- i wielodniowe. Codzienne Wydatki Restauracje, kawiarnie, salony fryzjerskie, gabinety kosmetyczne oraz usługi rzemieślnicze (np. szewcy, krawcy).

Przykłady zniżek i ulg dla posiadaczy karty

Partnerzy programu oferują zróżnicowane ulgi kwotowe i procentowe. Poniżej przedstawiono przykłady zastosowania zniżek w poszczególnych kategoriach:

Ochrona wzroku: Salon Inter Optyk zapewnia 20% zniżki na zakup okularów korekcyjnych. Przy zakupie szkieł progresywnych o wartości 1500 zł oszczędność wynosi 300 zł .

Salon Inter Optyk zapewnia na zakup okularów korekcyjnych. Przy zakupie szkieł progresywnych o wartości 1500 zł oszczędność wynosi . Edukacja: Serwis Słownictwo.pl oferuje 50% rabatu na internetowe kursy języków obcych (np. języka angielskiego).

Serwis Słownictwo.pl oferuje na internetowe kursy języków obcych (np. języka angielskiego). Gastronomia: Restauracja ADRIA przyznaje 10% zniżki na posiłki i napoje, przy czym rabat obejmuje posiadacza karty oraz jedną osobę towarzyszącą .

Restauracja ADRIA przyznaje na posiłki i napoje, przy czym rabat obejmuje posiadacza karty oraz . Turystyka i noclegi: Biuro Podróży ELA-TRAVEL udziela 10% rabatu na wycieczki jednodniowe, a hotel Hampton by Hilton Białystok oferuje 15% zniżki na usługi noclegowe.

Biuro Podróży ELA-TRAVEL udziela na wycieczki jednodniowe, a hotel Hampton by Hilton Białystok oferuje na usługi noclegowe. Rehabilitacja: Gabinet Med-Fiz Fizjoterapia stosuje 10% zniżki na usługi terapeutyczne, natomiast MEDICA LUX Masaż i Rehabilitacja oferuje rabaty od 5% do 20% w zależności od specyfiki zabiegu.

Gabinet Med-Fiz Fizjoterapia stosuje na usługi terapeutyczne, natomiast MEDICA LUX Masaż i Rehabilitacja oferuje w zależności od specyfiki zabiegu. Lecznictwo uzdrowiskowe:

Sanatorium Uzdrowiskowe AUGUSTÓW – 7% zniżki na pakiety pobytowe i lecznicze. Ambulatorium POLEX w Ciechocinku – 8% zniżki na zabiegi. Sanatorium Energetyk – 10% rabatu na noclegi i zabiegi fizjoterapeutyczne oraz bezpłatny masaż bańką chińską. Sanatorium Inhalatorium – 10% zniżki na zabiegi zdrowotne.



Procedura wyrobienia Ogólnopolskiej Karty Seniora krok po kroku

Proces wnioskowania o Ogólnopolską Kartę Seniora został zaplanowany w sposób ograniczający formalności. Procedura składa się z trzech etapów:

Krok 1: Sprawdzenie statusu gminy

Wnioskodawca powinien ustalić, czy jego gmina uczestniczy w projekcie „Gmina Przyjazna Seniorom”. Informacje te można uzyskać w:

urzędzie miasta lub gminy ,

, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (MOPS) lub Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie (MOPR),

lub Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie (MOPR), lokalnym klubie seniora lub na Uniwersytecie Trzeciego Wieku.

W przypadku gmin uczestniczących w programie karta wydawana jest na miejscu. Wystarczy okazać dowód osobisty.

Krok 2: Wypełnienie formularza zgłoszeniowego

Jeśli gmina nie bierze udziału w projekcie, należy pobrać formularz wniosku o przyjęcie w poczet członków wspierających Stowarzyszenia MANKO ze strony internetowej glosseniora.pl. Dokument wymaga podania podstawowych danych osobowych oraz adresu do korespondencji.

Krok 3: Złożenie wniosku i odbiór Ogólnopolskiej Karty Seniora

Wypełniony i podpisany formularz można dostarczyć na dwa sposoby. Seniorzy mają do wyboru poniższe opcje:

Droga pocztowa: wysyłka wniosku wraz z dowodem wpłaty składki członkowskiej (35 zł lub 50 zł) na adres siedziby Stowarzyszenia MANKO w Krakowie.

wysyłka wniosku wraz z (35 zł lub 50 zł) na adres siedziby Stowarzyszenia MANKO w Krakowie. Odbiór osobisty / punkt lokalny: złożenie dokumentów w wyznaczonym punkcie partnerskim lub współpracującym klubie seniora.

Po weryfikacji dokumentów spersonalizowana Ogólnopolska Karta Seniora jest wysyłana na adres podany we wniosku.