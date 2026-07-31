Gazeta Prawna
Kraj

Kamień milowy dla kuratorów rodzinnych. Resort sprawiedliwości chce wzmocnić ich pozycję

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Kuratorzy rodzinni zyskają nowe uprawnienia. Ministerstwo Sprawiedliwości szykuje rewolucjęShutterstock
oprac. Aleksandra Gruszczyńska
wczoraj, 07:43

Ministerstwo sprawiedliwości szykuje prawdziwą rewolucję, która obejmie kuratorów rodzinnych. Po reformie zyskają nowe uprawnienia, dzięki którym będą mogli żądać informacji od szkół i placówek medycznych, szybko sprawdzać karalność osób mieszkających z dzieckiem oraz żądać dostępu do pomieszczeń, w których to dziecko przebywa - pisze piątkowa „Rzeczpospolita”.

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W planowanej ustawie o postępowaniu wykonawczym w sprawach rodzinnych i opiekuńczych resort sprawiedliwości chce uporządkować rozproszone dziś regulacje i stworzyć kuratorom narzędzia pozwalające skuteczniej wykonywać orzeczenia, zwłaszcza wtedy, gdy zagrożone jest bezpieczeństwo dziecka - pisze gazeta.

Jakie zmiany planuje wprowadzić resort sprawiedliwości?

Wskazuje, że podstawową zmianą ma być nadanie zawodowemu kuratorowi rodzinnemu statusu organu postępowania wykonawczego. Obecnie kuratorzy dla dorosłych są umocowani w tej roli w kodeksie karnym wykonawczym, natomiast pozycja kuratorów rodzinnych nie została uregulowana analogicznie. Ministerstwo chce wyrównać status obu pionów kurateli.

Kurator będzie mógł żądać potrzebnych danych m.in. od szkoły, przedszkola, żłobka, policji, prokuratury i podmiotu leczniczego. „Kurator zyska uprawnienie do tego, żeby żądać informacji od wszystkich podmiotów, od których te informacje będą potrzebne w realizacji przez niego czynności służbowych związanych z wykonywaniem orzeczeń sądu, i będzie miał prawo złożyć do sądu wniosek o nałożenie grzywny na instytucję czy podmiot, który takiej informacji nie udzieli” – zapowiedział cytowany przez „Rz” Mateusz Korzeniowski, wicedyrektor Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich MS.

Projekt ma również określić zakres czynności kuratora w miejscu zamieszkania rodziny. Zapisy mają zobowiązać osoby, wobec których są prowadzone działania przez kuratora sądowego, do wpuszczenia kuratora do mieszkania, okazania mu wszystkich pomieszczeń i dzieci pozostających pod pieczą tych osób oraz umożliwić zapoznanie się z dokumentacją dotyczącą osób objętych postępowaniem.

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Źródło: PAP
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