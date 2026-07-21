Słup lub rura na działce? Sprawdź, czy daje prawo do odszkodowania

Obecność infrastruktury przesyłowej na prywatnej nieruchomości od lat stanowi źródło poważnych wątpliwości prawnych i finansowych dla wielu właścicieli gruntów. Linie wysokiego i średniego napięcia, słupy energetyczne, rurociągi czy inne urządzenia przesyłowe nie tylko ograniczają swobodną dyspozycję działką, ale bardzo często znacząco obniżają jej wartość rynkową oraz utrudniają lub całkowicie uniemożliwiają realizację zamierzeń budowlanych.

Wielu właścicieli nieruchomości zadaje sobie pytanie, czy przedsiębiorstwo przesyłowe ma prawo korzystać z ich prywatnej własności bez formalnej umowy oraz jakie roszczenia przysługują w sytuacji, gdy na gruncie nie została ustanowiona służebność przesyłu. Obowiązujące przepisy prawa cywilnego dają właścicielom konkretne narzędzia do obrony swoich praw oraz dochodzenia rekompensaty finansowej, jednak proces ten wymaga znajomości przepisów i unikania błędów, które mogą bezpowrotnie pozbawić prawa do pieniędzy.

Słup na działce a prawa właściciela. Czy zakład energetyczny musi zapłacić odszkodowanie?

Podstawowym instrumentem prawnym regulującym relacje pomiędzy właścicielem nieruchomości a przedsiębiorstwem energetycznym są przepisy Kodeksu cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem art. 305¹. Przepis ten jednoznacznie określa, że nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który planuje wybudować urządzenia przesyłowe lub jest ich aktualnym właścicielem.

Obciążenie to przybiera formę służebności przesyłu, która daje przedsiębiorstwu prawo do korzystania z nieruchomości w ściśle oznaczonym zakresie, zgodnym z przeznaczeniem zainstalowanych urządzeń. Co to oznacza w praktyce? Firma przesyłowa zyskuje formalne uprawnienie do utrzymywania, serwisowania i eksploatacji swoich słupów czy linii na cudzym gruncie. Natomiast po stronie właściciela nieruchomości powstaje opcja uzyskania za to ograniczenie odpowiedniego wynagrodzenia.

Stary energetyczny słup na działce. Czy można żądać odszkodowania?

W praktyce służebność przesyłu ma zastosowanie także do urządzeń, które zostały postawione na działce przed wieloma laty. Warto wiedzieć, że infrastruktura znajdująca się na danej nieruchomości od dekad, nie pozbawia automatycznie właściciela gruntu prawa do domagania się zapłaty. Co do zasady dopóki przedsiębiorstwo przesyłowe nie nabędzie prawa do gruntu w drodze zasiedzenia służebności, właściciel jest uprawniony do wystąpienia z roszczeniem finansowym. Jak podkreśla radczyni prawna Hanna Górska z fundacji Law City, wypłacane z tego tytułu wynagrodzenie może przybrać, w zależności od uzgodnień podjętych między stronami, postać jednorazowego świadczenia pieniężnego lub cyklicznych wypłat okresowych.

Ile można dostać wynagrodzenia za słup na działce? Od tego zależy wycena biegłego

Jakiej kwoty właściciel może się domagać od zakładu energetycznego?Przepisy nie określają stawek za postawienie określonego typu słupa, dlatego w sprawach spornych kluczowe znaczenie ma profesjonalna wycena dokonywana przez biegłego sądowego.

Podczas ustalania kwoty należnego wynagrodzenia dokonuje on szczegółowej analizy szeregu czynników technicznych i ekonomicznych. Wśród nich priorytetowe znaczenie mają:

Aktualna wartość rynkowa nieruchomości – stanowiąca punkt wyjścia do wszelkich wyliczeń finansowych.

– stanowiąca punkt wyjścia do wszelkich wyliczeń finansowych. Powierzchnia pasa przesyłowego i stopień ingerencji – ocena, w jakim zakresie obecność infrastruktury ogranicza fizyczne korzystanie z gruntu.

– ocena, w jakim zakresie obecność infrastruktury ogranicza fizyczne korzystanie z gruntu. Stopień uciążliwości i utrudnień – wpływ obecności linii i słupów na możliwości przyszłego zagospodarowania terenu, w tym ograniczenia w uzyskaniu pozwolenia na budowę lub zmniejszenie atrakcyjności działki pod inwestycje.

Warto również zwrócić uwagę na sytuację, w której służebność przesyłu wygasa. W myśl przepisów, po wygaśnięciu takiego prawa przedsiębiorca jest bezwzględnie zobowiązany do usunięcia z terenu wszelkich urządzeń, które utrudniają właścicielowi dalsze korzystanie z nieruchomości. W przypadkach, gdy demontaż infrastruktury okazałby się zbyt kosztowny bądź niewykonalny z przyczyn technicznych, właścicielowi gruntu przysługuje dodatkowe roszczenie odszkodowawcze za poniesioną szkodę.

Samodzielne usunięcie słupa energetycznego z działki? Uwaga na konsekwencje

Właściciele nieruchomości nie powinni decydować się na samodzielne usunięcie infrastruktury ze swojej nieruchomości. Prawo im tego zabrania. Niezgodny z prawem jest demontażczy niszczenie urządzeń przesyłowych, nawet wówczas, gdy inwestor nigdy nie uzyskał oficjalnej zgody na ich montaż.

Co grozi właścicielowi nieruchomości za takie działanie? Osoba, która zdecyduje się na fizyczne usunięcie słupa lub przecięcie linii na własną rękę, naraża się na odpowiedzialność cywilną z tytułu wyrządzonej szkody, a w wybranych przypadkach również na odpowiedzialność karną za uszkodzenie mienia lub sprowadzenie niebezpieczeństwa.

Pułapka 30 lat. Kiedy prawo do odszkodowania przepadnie na zawsze?

Problemem dla właścicieli działek może byćpodniesienie przez przedsiębiorstwo energetyczne zarzutuzasiedzenia służebności przesyłu. Dlaczego? Jeśli dojdzie do zasiedzenia, właściciel nieruchomości traci bezpowrotnie prawo do żądania usunięcia infrastruktury i co dla niektórych może być niezrozumiałe – traci również prawo do jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie z jego gruntu.

Zgodnie z przepisami prawa cywilnego, zasiedzenie służebności przesyłu następuje po upływie 30 lat nieprzerwanego posiadania, gdy przedsiębiorstwo działało w tak zwanej złej wierze. Złą wiarę definiuje się jako sytuację, w której podmiot korzystający z gruntu miał wiedzę lub przy zachowaniu należytej staranności powinien był wiedzieć, że nie posiada tytułu prawnego do nieruchomości.

Potwierdza to stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w wyroku z dnia 17 grudnia 2008 roku (sygnatura akt II CSK 346/08). Sąd uznał wówczas, że umieszczenie infrastruktury energetycznej na prywatnym gruncie bez uzyskania uprzedniej zgody właściciela jest jednoznaczne z objęciem nieruchomości w posiadanie w złej wierze. Jeżeli zatem od dnia postawienia słupów minęło pełne 30 lat, podczas których firma przesyłowa nieprzerwanie korzystała z instalacji, służebność mogła ulec zasiedzeniu.

Skutki prawne zasiedzenia są bezwzględne dla majątku właściciela. Jak wynika z wyroku Sądu Najwyższego z dnia 15 czerwca 2016 roku (sygnatura akt II CSK 639/15), po nastąpieniu zasiedzenia służebności właścicielowi nieruchomości nie przysługuje już ani roszczenie o usunięcie urządzeń, ani roszczenie o zapłatę wynagrodzenia za korzystanie z gruntu.Dotyczy to również okresów poprzedzających samo zasiedzenie.

Ważny wyrok sądu. Zaskakująca szansa dla właścicieli nieruchomości

Choć prawo sprzyja przedsiębiorstwom energetycznym, w rzeczywistości ich sytuacja nie zawsze jest dla nich tak korzystna, jak próbują to przedstawiać w pismach procesowych. Kluczowe znaczenie ma tutaj analiza okresu historycznego przed zmianami ustrojowymi w Polsce.

Do 1989 roku zakłady energetyczne w Polsce nie stanowiły niezależnych podmiotów prawnych, lecz działały wyłącznie w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa w ramach tak zwanej jednolitej własności państwowej. Kwestia ta była przedmiotem rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego, który w wyroku z dnia 5 czerwca 2009 roku (sygnatura akt IV CSK 291/09) wyraźnie zaznaczył, że okres, w którym przedsiębiorstwa działały jako państwowe jednostki organizacyjne przed 1989 rokiem, nie podlega wliczeniu do biegu terminu zasiedzenia na rzecz obecnych przedsiębiorstw przesyłowych.

Co to oznacza w praktyce?Bieg terminu zasiedzenia dla prywatnych lub przekształconych spółek przesyłowych w wielu przypadkach mógł rozpocząć się dopiero po transformacji ustrojowej. W efekcie faktyczny czas potrzebny do zasiedzenia prawa jest często znacznie krótszy od tego, który deklarują w swoich pismach zakłady energetyczne, co otwiera przed wieloma właścicielami realną szansę na wygranie sporu i uzyskanie wysokich rekompensat.

Jak odzyskać pieniądze od firmy energetycznej? Plan działania krok po kroku

Osoby, które chcą uregulować sytuację prawną własnej działki i uzyskać należne środki, powinny działać według ściśle określonego planu. Chaotyczne pisma lub brak konsekwencji mogą ułatwić przedsiębiorstwu zasiedzenie.

Pierwszy krok – Oficjalne wezwanie do przedstawienia dokumentacji: Właściciel gruntu powinien skierować do przedsiębiorstwa przesyłowego pisemne wezwanie do wykazania podstawy prawnej, na jakiej firma korzysta z danej nieruchomości. W piśmie tym należy wyznaczyć precyzyjny termin na udzielenie odpowiedzi. Drugi krok – Propozycja ugodowego rozwiązania sporu: Dobrą praktyką jest dołączenie do pierwszego pisma formalnej propozycji zawarcia pozasądowej umowy o ustanowienie służebności przesyłu za odpowiednim ekwiwalentem finansowym. Trzeci krok – Wejście na drogę sądową:W sytuacji, gdy przedsiębiorstwo przesyłowe odmawia podjęcia rozmów, ignoruje wysłane pisma lub nie przedstawia wiarygodnych dokumentów potwierdzających tytuł prawny, jedynym skutecznym rozwiązaniem pozostaje skierowanie sprawy do sądu.

W pozwie sądowym właściciel nieruchomości może wystąpić z następującymi żądaniami:

Ustanowienie służebności przesyłu za wynagrodzeniem – na podstawie art. 305² § 2 Kodeksu cywilnego , co zapewnia stały prawny status i zapłatę.

– na podstawie , co zapewnia stały prawny status i zapłatę. Zapłata za bezumowne korzystanie z nieruchomości – obejmująca rekompensatę za okres do 10 lat wstecz , jeśli firma korzystała z działki bez tytułu prawnego.

– obejmująca rekompensatę za okres do , jeśli firma korzystała z działki bez tytułu prawnego. Usunięcie urządzeń przesyłowych – żądanie możliwe do spełnienia w przypadkach, gdy nie doszło do zasiedzenia służebności, a obecność infrastruktury wywołuje wyjątkowo uciążliwe skutki.

Walka w sądzie z koncernem energetycznym? O tym trzeba pamiętać

Procesy sądowe nakierowane na uregulowanie praw do urządzeń przesyłowych i uzyskanie odszkodowania za słupy energetyczne na działce należą do spraw o wysokim stopniu skomplikowania. Nie należy jednak ulegać presji ze strony koncernów energetycznych. Każdą sprawę warto skonsultować ze specjalistą z zakresu prawa nieruchomości, a następnie spokojnie i konsekwentnie dążyć do odzyskania należnych pieniędzy.