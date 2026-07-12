Cukrzyca w Polsce: Statystyki, które przerażają i drenują kieszenie

Skala problemu w naszym kraju osiągnęła już rozmiary epidemii. Liczby publikowane przez resort zdrowia nie pozostawiają złudzeń co do tego, jak poważnym stało się to schorzenie. Z oficjalnych danych wynika, że:

3 miliony – tylu Polaków oficjalnie choruje na cukrzycę i znajduje się w centralnych rejestrach medycznych.

– tylu Polaków oficjalnie choruje na cukrzycę i znajduje się w centralnych rejestrach medycznych. 1,5 miliona – czyli aż połowa faktycznie dotkniętych tą chorobą, nie zdaje sobie z tego sprawy, żyjąc bez diagnozy i podjęcia właściwego leczenia.

– czyli aż połowa faktycznie dotkniętych tą chorobą, nie zdaje sobie z tego sprawy, żyjąc bez diagnozy i podjęcia właściwego leczenia. 5 milionów – u tylu osób zdiagnozowano już stan przedcukrzycowy, co oznacza, że bez natychmiastowej zmiany stylu życia zasilą oni grono chorych.

Cukrzyca, nazywana przez lekarzy „cichym zabójcą”, przez długie lata może nie dawać wyraźnych objawów, jednocześnie niszcząc naczynia krwionośne, nerwy, wzrok i kluczowe narządy wewnętrzne. Z punktu widzenia pacjenta choroba generuje nie tylko gigantyczne obciążenia organizmu, ale również potężne koszty dla domowego budżetu.

Codzienna walka o stabilną glikemię wymaga od chorego żelaznej dyscypliny: regularnego i precyzyjnego monitorowania poziomu cukru we krwi, restrykcyjnej zmiany dotychczasowych nawyków żywieniowych, zakupu specjalistycznej żywności oraz zakupu leków i nowoczesnego osprzętu medycznego (takiego jak sensory czy igły). W obliczu tak dużych nakładów finansowych trudno się dziwić, że zdesperowani pacjenci masowo szukają ratunku w świadczeniach przyznawanych przez państwo.

Kryterium dochodowe nie istnieje. Pieniądze są wypłacane przy każdych zarobkach

Dla wielu osób, które po raz pierwszy stykają się z przepisami regulującymi świadczenie wspierające, największym i najbardziej pozytywnym zaskoczeniem jest fakt, że wielu cukrzyków może otrzymywać to wsparcie i to całkowicie niezależnie od kryterium dochodowego. W praktyce oznacza to, że z formalnego punktu widzenia bez względu na zarobki czy wysokość świadczenia, można ubiegać się o te pieniądze. Warto pamiętać o jeszcze jednej kwestii. Przyznanie świadczenia wspierającego nie spowoduje utraty prawa do renty socjalnej lub emerytury.

Warunkiem wypłaty pieniędzy jest uzyskanie odpowiedniej oceny od Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (WZON). Cały system weryfikacji opiera się na specjalistycznej skali od 0 do 100 punktów. Przepustką do jakichkolwiek wypłat ze strony ZUS jest zdobycie minimum 70 punktów potrzeby wsparcia w decyzji WZON. Nie każdy cukrzyk otrzyma jednak świadczenie wspierające.

Cukrzyca nie gwarantuje świadczenia. Kto ma szanse na przelew z ZUS?

Sama diagnoza lekarska, to zdecydowanie za mało, żeby otrzymać przelew. W przypadku cukrzycy na wysoką punktację w skali WZON mogą liczyć wyłącznie pacjenci dotknięci zaawansowanymi powikłaniami i potrzebą wsparcia. Podczas osobistego badania i analizy dokumentacji przez zespół orzeczników pod uwagę brane są dramatyczne konsekwencje długoletniego przebiegu choroby. Mowa tutaj o sytuacjach takich jak:

Agresywna neuropatia – uszkodzenie nerwów obwodowych prowadzące do silnego, przewlekłego bólu, zaburzeń czucia, a w skrajnych przypadkach do tzw. stopy cukrzycowej, która uniemożliwia samodzielne poruszanie się.

– uszkodzenie nerwów obwodowych prowadzące do silnego, przewlekłego bólu, zaburzeń czucia, a w skrajnych przypadkach do tzw. stopy cukrzycowej, która uniemożliwia samodzielne poruszanie się. Retinopatia cukrzycowa – zaawansowane uszkodzenie siatkówki oka prowadzące do znacznego niedowidzenia lub całkowitej utraty wzroku.

– zaawansowane uszkodzenie siatkówki oka prowadzące do znacznego niedowidzenia lub całkowitej utraty wzroku. Głęboka niewydolność nerek (nefropatia) – stan wymagający regularnych dializoterapii lub kwalifikacji do przeszczepu narządu.

– stan wymagający regularnych dializoterapii lub kwalifikacji do przeszczepu narządu. Całkowita zależność od osób trzecich – sytuacja, w której chory z powodu powikłań lub współistniejącej demencji nie jest w stanie samodzielnie kontrolować dawek insuliny, przygotowywać posiłków, dbać o higienę czy wykonywać prozaicznych, codziennych czynności życiowych.

Co to oznacza w praktyce? Kluczowe jest zatem udowodnienie przed WZON, że chory potrzebuje stałego lub długotrwałego wsparcia innej osoby w celu zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych.

ZUS podniósł stawki od 1 marca. Sprawdź, ile punktów daje jakie pieniądze

Wysokość świadczenia wspierającego uzależniona jest od renty socjalnej, która podlega corocznej waloryzacji. 1 marca 2026 roku, renta socjalna wzrosła do poziomu 1978,49 zł brutto. W zależności od tego, ile dokładnie punktów przyzna WZON w swojej decyzji, kwota wsparcia wynosi od 40% do aż 220% renty socjalnej:

Tabela stawek 2026. Zobacz, ile dokładnie wpływa na konto po waloryzacji

Uzyskane punkty potrzeby wsparcia (WZON) Procent renty socjalnej Miesięczna kwota na rękę (od 1 marca 2026 r.) 95 – 100 punktów 220% 4352,70 zł 90 – 94 punkty 180% 3561,30 zł 85 – 89 punktów 120% 2374,20 zł 80 – 84 punkty 80% 1582,80 zł 75 – 79 punktów 60% 1187,10 zł 70 – 74 punkty 40% 791,40 zł

Jak otrzymać świadczenie wspierające? Jeden błąd i ZUS odrzuci wniosek

Krok 1: Bitwa o punkty w WZON

Żeby w ogóle móc złożyć wniosek do ZUS, należy posiadać aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (w stopniu znacznym, umiarkowanym lub lekkim – zależnie od okresu) bądź orzeczenie o niezdolności do pracy wydane przez lekarza orzecznika ZUS.

Posiadając ten dokument, można wniosek do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (WZON) o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia. To właśnie na tym etapie oceniona ona zostaje w skali od 0 do 100 punktów.

Krok 2: Wniosek o wypłatę gotówki do ZUS

Dopiero w momencie, gdy decyzja z WZON zostanie wydana i widnieje na niej uprawniająca liczba minimum 70 punktów, można przejść do drugiego kroku. Należy wówczas złożyć wniosek o wypłatę świadczenia wspierającego bezpośrednio do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Uwaga! Złożenie wniosku do ZUS w tym samym czasie co do WZON lub przed otrzymaniem decyzji punktowej skończy się automatyczną odmową. ZUS nie ma podstaw prawnych do rozpatrzenia dokumentu, jeśli w rejestrach państwowych nie widnieje oficjalny wynik punktowy z WZON.

Elektroniczne wnioski finansowe do ZUS można przesyłać wyłącznie przez internet za pośrednictwem trzech bezpiecznych kanałów. Jakich?

Platformy eZUS (nowoczesnego systemu, który zastąpił dawne PUE ZUS). Rządowego portalu informacyjno-empatii Emp@tia (mrpips.gov.pl). Zintegrowanych systemów bankowości internetowej większości komercyjnych banków w Polsce.

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