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Babcia i dziadek też mają prawa. Coraz więcej spraw trafia do sądów

Seniorzy z dziewczynką uśmiechają się przy posiłku
Polskie prawo chroni więź między dziadkami a wnukami, ale kluczowe w sądzie zawsze jest dobro dziecka.Shutterstock
Justyna Klupa
Justyna KlupaDziennikarka serwisu GazetaPrawna.pl
dzisiaj, 08:45

Rozwód rodziców, rodzinne kłótnie i nagłe cięcie więzi. W polskich domach coraz częściej dochodzi do dramatów, w których poszkodowani są najstarsi członkowie rodziny. Gdy prośby nie pomagają, dziadkowie decydują się na krok ostateczny: walkę przed sądem. Czy prawo stoi po ich stronie?

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Odcięci od wnuków. Co mogą zrobić dziadkowie?

Sytuacja powtarza się w wielu polskich rodzinach: po rozwodzie małżonków jedno z nich blokuje dostęp do dziecka nie tylko byłemu partnerowi, ale i jego rodzicom. W niektórych przypadkach bywa też tak, że zwykły konflikt pokoleniowy kończy się zakazem widywania wnuków. Wielu dziadków nie wie, że w takiej sytuacji nie są bezbronni.

Wbrew powszechnej opinii, prawo do budowania relacji z dzieckiem nie jest wyłącznym przywilejem matki i ojca. Polskie przepisy jasno wskazują, że o kontakt z nim mogą walczyć także inni krewni.

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KRO staje po stronie seniorów. Co mówią przepisy?

Zgodnie z art. 113(6) KRO, prawo do kontaktów z dzieckiem przysługuje również dziadkom, rodzeństwu, a nawet osobom niespokrewnionym, które przez długi czas sprawowały nad maluchem faktyczną opiekę.

W praktyce oznacza to, że babcia i dziadek mają prawo złożyć do sądu wniosek o uregulowanie kontaktów. Sądy rejonowe widzą wyraźny wzrost liczby takich spraw. Najczęściej stoją za nimi dwa scenariusze:

  • Odwet po rozwodzie: Jeden z rodziców mści się na rodzinie eks-partnera.
  • Konflikt pokoleniowy: Głęboki spór między dziadkami a obojgiem rodziców.
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Kiedy sąd powie nie? Kluczowe jest dobro dziecka

Choć przepisy dają dziadkom zielone światło do walki o wnuki, nie oznacza to, że dostaną oni prawa automatycznie. Sąd, wydając rozstrzygnięcie, musi wziąć pod uwagę przede wszystkim dobro dziecka. Wiąże się to z badaniem relacji w rodzinie.

– Trzeba mieć jednak na uwadze, że prawo dziadków do uregulowania kontaktów nie jest takie samo, jak prawo rodzica.Kontakty z dziadkami i innymi osobami niż rodzice muszą przede wszystkim służyć dobru dziecka. Sąd może też odmówić uregulowania kontaktów w sytuacjach, gdy dziadkowie są silnie skłóceni z rodzicami dziecka, podważają ich kompetencje rodzicielskie lub metody wychowawcze, a kontakty z nimi naruszają rolę rodzica w życiu dziecka – mówi Julia Jurczuk-Macek, adwokat prowadząca własną kancelarię.

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Co to oznacza? Jeśli okaże się, że dziadkowie zamiast budować ciepłą atmosferę, wykorzystują spotkania do nastawiania dziecka przeciwko rodzicom, ich wniosek zostanie odrzucony. Sędzia może powiedzieć "nie", gdy dziadkowie:

  • Są skrajnie skłóceni z rodzicami i przenoszą ten konflikt na dziecko.
  • Notorycznie podważają autorytet matki lub ojca.
  • Krytykują metody wychowawcze przy wnuku.
  • Próbują przejąć rolę rodziców w życiu codziennym.

Walka o wnuki w sądzie to ostateczność, która zawsze wiąże się z ogromnymi emocjami. Przepisy dają narzędzia do obrony więzi rodzinnych, ale na pierwszym miejscu zawsze musi stać psychika i spokój najmłodszych.

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Źródło: gazetaprawna.pl

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