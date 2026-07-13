Dodatkowe pieniądze dla chorych na stawy. Kryterium dochodowe nie istnieje – sprawdź, jak dostać zasiłek w 2026 roku

Dodatkowe pieniądze bez względu na dochód. Polacy z chorymi stawami mogą dostać comiesięczny przelew

Problemy z układem ruchu to jedna z najczęstszych przyczyn przewlekłego bólu i niesprawności w naszym społeczeństwie. Zwyrodnienia, reumatoidalne zapalenie stawów czy poważne dysfunkcje ortopedyczne obniżają komfort życia i generują duże wydatki. Niektórzy chorzy są też uzależnieni od innych. Mogą oni ubiegać się o comiesięczne wsparcie finansowe od państwa. Świadczenie to jest przyznawane całkowicie niezależnie od osiąganych zarobków czy majątku. Mowa o zasiłku pielęgnacyjnym, który w 2026 roku stanowi realną pomoc dla wielu pacjentów.

Urzędowa pułapka, w którą wpada tysiące Polaków. ZUS czy MOPS? Jeden błąd i nie ma wypłaty

Wielu pacjentów poszukujących pomocy finansowej gubi się w gąszczu przepisów i istnienia różnorakich form wsparcia. Najczęstszym błędem jest mylenie zasiłku pielęgnacyjnego z dodatkiem pielęgnacyjnym. Choć brzmią podobnie, przyznają je różne instytucje na odmiennych zasadach.

Dodatek pielęgnacyjny to świadczenie powiązane z prawem do emerytury lub renty. Wypłaca je bezpośrednio Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) . W 2026 roku jego wysokość wynosi 366,68 zł . Co istotne, seniorzy, którzy ukończyli 75. rok życia , otrzymują te pieniądze automatycznie – ZUS przyznaje je z urzędu, bez konieczności składania formularzy czy przechodzenia komisji lekarskich.

to świadczenie powiązane z prawem do emerytury lub renty. Wypłaca je bezpośrednio . W jego wysokość wynosi . Co istotne, seniorzy, którzy , otrzymują te pieniądze automatycznie – ZUS przyznaje je z urzędu, bez konieczności składania formularzy czy przechodzenia komisji lekarskich. Zupełnie inaczej działa zasiłek pielęgnacyjny, o którym mowa w art. 16 ustawy o świadczeniach rodzinnych. Jest to instrument pomocy społecznej realizowany przez organy samorządowe – najczęściej Miejskie lub Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej (MOPS/GOPS) bądź wydziały świadczeń w urzędach gmin. Kwota tego zasiłku wynosi obecnie 215,84 zł miesięcznie.

Największą zaletą tego ostatniego jest brak jakiegokolwiek kryterium dochodowego. Istnieje jednak zasada: oba te świadczenia się wykluczają. Osoba, która pobiera już dodatek z ZUS, nie dostanie zasiłku z MOPS.

Państwo ma pieniądze dla chorych na stawy. Komu należy się zasiłek pielęgnacyjny?

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje określonym grupom wiekowym, które posiadają konkretną sytuację zdrowotną i życiową. Ustawodawca podzielił uprawnionych na cztery kategorie:

Dzieci do 16. roku życia: Muszą posiadać oficjalne orzeczenie o niepełnosprawności . Zasiłek ma pomóc rodzicom w pokryciu kosztów opieki i rehabilitacji.

Muszą posiadać oficjalne . Zasiłek ma pomóc rodzicom w pokryciu kosztów opieki i rehabilitacji. Osoby powyżej 16. roku życia: Mogą ubiegać się o zasiłek, jeśli legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności .

Mogą ubiegać się o zasiłek, jeśli legitymują się orzeczeniem o . Osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności: W tym przypadku kluczowy jest moment powstania dysfunkcji. Świadczenie przysługuje tylko wtedy, gdy niepełnosprawność pojawiła się przed ukończeniem 21. roku życia .

W tym przypadku kluczowy jest moment powstania dysfunkcji. Świadczenie przysługuje tylko wtedy, gdy . Seniorzy powyżej 75 lat: Jeśli nie pobierają dodatku z ZUS, zasiłek z MOPS przysługuje im automatycznie, ze względu na sam wiek.

Sam opis choroby nie wystarczy. O to zapyta orzecznik na komisji w 2026 roku

Wielu pacjentów przeżywa rozczarowanie, gdy po przedstawieniu dokumentacji spotyka się z odmową. Warto mieć świadomość, że samo zdiagnozowanie schorzenia, nawet o charakterze przewlekłym, to za mało, żeby otrzymać pieniądze. Kluczowe znaczenie ma niezdolność do samodzielnej egzystencji. Oznacza to, że podczas komisji lekarz zapyta chorego również o to, w czym konkretnie choroba go ogranicza.

Pytania dotyczą podstawowych czynności dnia codziennego: samodzielnego jedzenia, ubierania się, utrzymania higieny czy poruszania się poza domem. W praktyce sprowadza się to do tego, że jeśli zniszczone stawy uniemożliwiają samodzielną egzystencję bez stałej lub długotrwałej pomocy innych osób, pojawia się realna szansa na zasiłek.

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Praktyka orzecznicza pokazuje, że istnieje kilka konkretnych sytuacji zdrowotnych związanych z chorymi stawami, które najczęściej kwalifikują pacjentów do otrzymania zasiłku pielęgnacyjnego. Wymienić wśród nich można:

Deformacje palców dłoni: Gdy agresywne zmiany reumatyczne niszczą drobne stawy rąk, prowadząc do silnych przykurczów. Jeśli pacjent traci funkcję chwytną dłoni i nie jest w stanie samodzielnie utrzymać sztućców, zapięć guzików, uczesać się czy otworzyć drzwi kluczem, jego zależność od pomocy innych staje się oczywista.

Gdy agresywne zmiany reumatyczne niszczą drobne stawy rąk, prowadząc do silnych przykurczów. Jeśli pacjent traci i nie jest w stanie samodzielnie utrzymać sztućców, zapięć guzików, uczesać się czy otworzyć drzwi kluczem, jego zależność od pomocy innych staje się oczywista. Poważne problemy z mobilnością: Zaawansowane zwyrodnienia bioder ( koksartroza ) lub kolan ( gonartroza ) drastycznie ograniczają poruszanie się. Szansę na zasiłek mają osoby, które z powodu chorych stawów nie są w stanie samodzielnie wyjść z domu, pokonać schodów, a nawet bezpiecznie skorzystać z toalety czy wanny bez asysty bliskich.

Zaawansowane zwyrodnienia bioder ( ) lub kolan ( ) drastycznie ograniczają poruszanie się. Szansę na zasiłek mają osoby, które z powodu chorych stawów nie są w stanie samodzielnie wyjść z domu, pokonać schodów, a nawet bezpiecznie skorzystać z toalety czy wanny bez asysty bliskich. Sztywność osi szkieletowej: W przebiegu ZZSK (zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa) dochodzi do stopniowego kostnienia kręgosłupa. Jeśli choroba odebrała pacjentowi możliwość schylania się, siadania, swobodnego obracania głowy czy zachowania równowagi, codzienna samoobsługa staje się fizycznie niemożliwa.

W przebiegu dochodzi do stopniowego kostnienia kręgosłupa. Jeśli choroba odebrała pacjentowi możliwość schylania się, siadania, swobodnego obracania głowy czy zachowania równowagi, staje się fizycznie niemożliwa. Złożone schorzenia (wielochorobowość): Bardzo często umiarkowane zmiany w stawach nie wystarczyłyby do uzyskania zasiłku. Jednak, gdy chorym stawom towarzyszą inne poważne problemy – na przykład duża otyłość olbrzymia drastycznie obciążająca układ ruchu lub zaawansowane problemy kardiologiczne – sumaryczny ubytek sprawności uniemożliwia samodzielną egzystencję, co otwiera drogę do świadczenia.

Trzy sygnały alarmowe z organizmu. Zauważyłeś je? Natychmiast złóż wniosek

Podsumowując kryteria medyczne, pacjent rozważający złożenie wniosku powinien dostrzec u siebie trzy wyraźne sygnały. Chodzi o:

Całkowity lub znaczny brak zdolności do samodzielnej egzystencji w sferze osobistej. Konieczność stałej lub długotrwałej pomocy innych osób przy prostych czynnościach. Wyraźne, udokumentowane medycznie ograniczenia w poruszaniu się i podstawowej samoobsłudze.

Zdjęcie RTG to za mało. Zobacz, jak krok po kroku dostać zasiłek

KROK 1: Orzeczenie o niepełnosprawności

Pierwszym krokiem jest złożenie wniosku w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności (PZON). Do formularza należy dołączyć aktualną dokumentację medyczną od reumatologa lub ortopedy. Jeśli orzecznik wyda decyzję odmowną, wnioskodawca ma dokładnie 14 dni na złożenie odwołania do Wojewódzkiego Zespołu (WZON).

Najczęstszy błąd pacjentów: Składanie wniosku z samymi suchymi wynikami badań, np. opisami prześwietleń RTG czy rezonansu. Orzecznik w PZON musi widzieć opis ograniczeń ruchowych, a nie tylko stopień fizycznego zwyrodnienia kości. Warto zwrócić się do lekarza prowadzącego z prośbą, żeby w dokumentacji wprost napisał, jak choroba wpływa na chwytność dłoni, stabilność chodu czy zdolność schylania się.

KROK 2: Wniosek o zasiłek

Z gotowym, prawomocnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności należy udać się do właściwego dla miejsca zamieszkania ośrodka pomocy społecznej (MOPS lub GOPS). Dokumenty można również złożyć online przez rządowy portal Emp@tia, używając profilu zaufanego.

W tych przypadkach system bezlitośnie odrzuci wniosek

Istnieją sytuacje prawne, w których pomimo spełnienia kryteriów medycznych i niepełnosprawności ruchowej, wypłata zasiłku zostanie zablokowana przez system. Dzieje się tak w trzech przypadkach:

Gdy pobierasz już wspomniany dodatek pielęgnacyjny z ZUS – system kategorycznie zakazuje łączenia tych dwóch form wsparcia.

– system kategorycznie zakazuje łączenia tych dwóch form wsparcia. Gdy chory przebywa w instytucji zapewniającej całodobową, w pełni bezpłatną opiekę , np. w Domu Pomocy Społecznej (DPS) czy Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym (ZOL).

, np. w Domu Pomocy Społecznej (DPS) czy Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym (ZOL). Gdy członek rodziny pobiera już na chorego za granicą świadczenie o podobnym charakterze opiekuńczym.

Zasiłek pielęgnacyjny to realne 215,84 zł miesięcznie, które może zasilić budżet osoby z chorymi stawami. Ponieważ przyznawany jest bez względu na dochód, warto podjąć wysiłek i złożyć wniosek, pamiętając o kluczowym znaczeniu dobrze przygotowanej dokumentacji medycznej opisującej codzienną sprawność.