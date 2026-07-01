Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości podczas środowej konferencji prasowej zapewnił, że komisja, która mogłaby zostać powołana do zbadania nieprawidłowości w Warszawskim Szpitalu Południowym będzie apolityczna.

Kaczyński przekazał, że projekt ustawy w tej sprawie jest już gotowy. Jak dodał Szpital Południowy jest symbolem „szerszego problemu”, który specjalna komisja miałaby szansę pomóc rozwiązać.

Komisja bez polityków

W ocenie PiS komisja ma szansę się sprawdzić, jeśli w jej składzie nie będą wchodzić politycy. - Wybory dokonuje Sejm, ale kandydatów zgłaszają różne organizacje zawodowe ze strefy medycznej. W jej weszłoby też trzech prawników - wyjaśnił Kaczyński.

Prezes PiS dodał, że komisja miałaby mieć dość szerokie uprawnienia i nie podlegać żadnemu organowi państwowemu. - Ma przeprowadzić badania odnoszące się do sytuacji nadzoru nad jednostkami ochrony zdrowia, które są ujęte w odpowiedniej ustawie, czyli nie tylko szpitale - mówił Kaczyński.

PiS chciałby, żeby specjalna komisja zajęła się sprawdzaniem jednostek nie tylko na terenie Warszawy, ale na całym Mazowszu.

- Można powiedzieć, że powstanie organ, który pomoże wyjaśnić, co się działo w Szpitalu Południowym, ale też w innych szpitalach - doprecyzował prezes PiS.