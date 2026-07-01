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Afera wokół Szpitala Południowego. PiS chce powołania specjalnej komisji. Kaczyński zdradził szczegóły

Jarosław Kaczyński o aferze w Szpitalu Południowym. "Powiedzieć, że to łajdactwo, to jakby nic nie powiedzieć"
Afera wokół Szpitala Południowego. PiS chce specjalnej komisji. Kaczyński o szczegółachAgencja Gazeta / Fot. Slawomir Kaminski / Agencja Wyborcza.pl
oprac. Aleksandra Gruszczyńska
dzisiaj, 12:34

Prawo i Sprawiedliwość chce powołania specjalnej komisji zaufania w związku z nieprawidłowościami w Warszawskim Szpitalu Południowym. - Mamy już projekt ustawy. To nie jest komisja śledcza, to nie jest instytucja, którą można porównać do jakiejkolwiek, która do tej pory funkcjonowała w polskim systemie politycznym - mówił Jarosław Kaczyński.

Skrót artykułu

Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości podczas środowej konferencji prasowej zapewnił, że komisja, która mogłaby zostać powołana do zbadania nieprawidłowości w Warszawskim Szpitalu Południowym będzie apolityczna.

Kaczyński przekazał, że projekt ustawy w tej sprawie jest już gotowy. Jak dodał Szpital Południowy jest symbolem „szerszego problemu”, który specjalna komisja miałaby szansę pomóc rozwiązać.

Komisja bez polityków

W ocenie PiS komisja ma szansę się sprawdzić, jeśli w jej składzie nie będą wchodzić politycy. - Wybory dokonuje Sejm, ale kandydatów zgłaszają różne organizacje zawodowe ze strefy medycznej. W jej weszłoby też trzech prawników - wyjaśnił Kaczyński.

Prezes PiS dodał, że komisja miałaby mieć dość szerokie uprawnienia i nie podlegać żadnemu organowi państwowemu. - Ma przeprowadzić badania odnoszące się do sytuacji nadzoru nad jednostkami ochrony zdrowia, które są ujęte w odpowiedniej ustawie, czyli nie tylko szpitale - mówił Kaczyński.

PiS chciałby, żeby specjalna komisja zajęła się sprawdzaniem jednostek nie tylko na terenie Warszawy, ale na całym Mazowszu.

- Można powiedzieć, że powstanie organ, który pomoże wyjaśnić, co się działo w Szpitalu Południowym, ale też w innych szpitalach - doprecyzował prezes PiS.

Źródło: gazetaprawna.pl

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PiSJarosław Kaczyńskiszpital południowy

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