Gazeta Prawna
Kraj

Afera w rządowej agencji. CBA zatrzymuje kolejnych podejrzanych. Jest komunikat

CBA
CBA zatrzymało kolejne osoby związane z aferą RARSCBA
oprac. Aleksandra Gruszczyńska
dzisiaj, 12:29

Wraca sprawa afery w rządowej agencji. Do akcji wkroczyli agenci CBA, którzy w środę rano zatrzymali kolejnych podejrzanych. Jak przekazał rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński, zatrzymani to 36-letni Paweł P., byłego pracownika Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych oraz dwoje byłych prezesów fundacji BGK: 52-letnia Renata K. i 42-letni Włodzimierza D.

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Do zatrzymań doszło na polecenie prokuratora śląskiego wydziału zamiejscowego Prokuratury Krajowej.

„Istnieje uzasadnione podejrzenie, że darowizny pozyskiwane przez fundację od Spółek Skarbu Państwa - zamiast na działalność charytatywną - były przeznaczane na działalność polityczną” - napisał na portalu X Dobrzyński.

Śledztwo w sprawie afery w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych

Wielowątkowe śledztwo dotyczy między innymi przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w latach 2021-2023 przez pracowników Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych podczas organizowania i procedowania zakupów towarów dla agencji oraz działania na szkodę interesu publicznego.

Dobrzyński przekazał, że do tej pory 14 podejrzanym przedstawiono 33 zarzuty karne.

W sprawie nieprawidłowości w RARS toczą się dwa śledztwa: jedno dotyczy m.in. umów na dostawę agregatów prądotwórczych, maseczek i rękawiczek ochronnych. W tej sprawie zarzuty przedstawiono kilkunastu osobom oraz skierowano do sądu dwa akty oskarżenia. Drugie śledztwo dotyczy zakupu najniższej jakości węgla w latach 2022-2023 za rządów Mateusza Morawieckiego przez agencję.

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Źródło: PAP
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