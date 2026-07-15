Do zatrzymań doszło na polecenie prokuratora śląskiego wydziału zamiejscowego Prokuratury Krajowej.

„Istnieje uzasadnione podejrzenie, że darowizny pozyskiwane przez fundację od Spółek Skarbu Państwa - zamiast na działalność charytatywną - były przeznaczane na działalność polityczną” - napisał na portalu X Dobrzyński.

Śledztwo w sprawie afery w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych

Wielowątkowe śledztwo dotyczy między innymi przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w latach 2021-2023 przez pracowników Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych podczas organizowania i procedowania zakupów towarów dla agencji oraz działania na szkodę interesu publicznego.

Dobrzyński przekazał, że do tej pory 14 podejrzanym przedstawiono 33 zarzuty karne.

W sprawie nieprawidłowości w RARS toczą się dwa śledztwa: jedno dotyczy m.in. umów na dostawę agregatów prądotwórczych, maseczek i rękawiczek ochronnych. W tej sprawie zarzuty przedstawiono kilkunastu osobom oraz skierowano do sądu dwa akty oskarżenia. Drugie śledztwo dotyczy zakupu najniższej jakości węgla w latach 2022-2023 za rządów Mateusza Morawieckiego przez agencję.