Prezes Prawa i Sprawiedliwości zaskoczył. Jarosław Kaczyński wyjawił w czwartek, że zwróci Ukraińcom Order Jarosława Mądrego. Wyjaśnił, że jego decyzja jest gestem lojalności wobec prezydenta Karola Nawrockiego.
Jarosław Kaczyński podjął decyzję. Prezes PiS oświadczył, że zwróci Ukraińcom otrzymany od nich Order Jarosława Mądrego. Jak dodał, to dość wysokie rangą odznaczenie.
– To będzie wyraz mojego stosunku nie tyle do Ukraińców, a do elit ukraińskich. To także akt lojalności wobec naszego prezydenta – ogłosił Kaczyński. Jak dodał, od początku był zwolennikiem, by konfliktu na linii Warszawa-Kijów nie eskalować. Dodał jednak, że konflikt jest gwałtownie eskalowany przez drugą stronę.
Kaczyński przypomniał także, jaki jest jego stosunek do rzezi wołyńskiej i zbrodni UPA i na Wołyniu i w Małopolsce. - Przyznanie się do winy, przeprosiny, pochowanie wszystkich ofiar i oczywiście wcześniejsze ekshumacje. To są nasze warunki - dodał.
Jarosław Kaczyński został odznaczony Orderem Księcia Jarosława Mądrego II Klasy latem 2022 roku. Drugim odznaczonym był wówczas Mateusz Morawiecki. Były premier zapowiedział jednak, że nie ma zamiaru zwracać odznaczenia.
Polsko-ukraiński konflikt. O co w nim chodzi?
Napięcie między Warszawą a Kijowem sięgnęło zenitu po tym, jak prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek wojskowych nazwę „Bohaterów UPA”. Dla Polaków było to jak policzek. Próby wpłynięcia na zmianę decyzji Zełenskiego podejmowane były przez polskich dyplomatów, a nawet premiera Donalda Tuska i wicepremiera szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza.
Zaraz po decyzji Zełenskiego prezydent Karol Nawrocki ogłosił, że zastanawia się nad odebraniem prezydentowi Ukrainy Orderu Orła Białego. Głowa państwa podjęła ostatecznie decyzję o pozbawieniu Zełenskiego odznaczenia w miniony piątek.
Zełenski order odesłał pocztą na koszt nadawcy, co potwierdziła Kancelaria Prezydenta. W geście solidarności z Zełenskim także byli prezydenci Ukrainy zdecydowali się na zwrot polskich odznaczeń. Wśród nich znaleźli się: Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko.
Po aferze orderowej Wołodymyr Zełenski zrezygnował z udziału w trwającej od czwartku w Gdańsku Konferencji na rzecz Odbudowy Ukrainy. Zamiast niego do Polski przyjechała premier Julia Swyrydenko.
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