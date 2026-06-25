Jarosław Kaczyński podjął decyzję. Prezes PiS oświadczył, że zwróci Ukraińcom otrzymany od nich Order Jarosława Mądrego. Jak dodał, to dość wysokie rangą odznaczenie.

– To będzie wyraz mojego stosunku nie tyle do Ukraińców, a do elit ukraińskich. To także akt lojalności wobec naszego prezydenta – ogłosił Kaczyński. Jak dodał, od początku był zwolennikiem, by konfliktu na linii Warszawa-Kijów nie eskalować. Dodał jednak, że konflikt jest gwałtownie eskalowany przez drugą stronę.

Kaczyński przypomniał także, jaki jest jego stosunek do rzezi wołyńskiej i zbrodni UPA i na Wołyniu i w Małopolsce. - Przyznanie się do winy, przeprosiny, pochowanie wszystkich ofiar i oczywiście wcześniejsze ekshumacje. To są nasze warunki - dodał.

Jarosław Kaczyński został odznaczony Orderem Księcia Jarosława Mądrego II Klasy latem 2022 roku. Drugim odznaczonym był wówczas Mateusz Morawiecki. Były premier zapowiedział jednak, że nie ma zamiaru zwracać odznaczenia.

Polsko-ukraiński konflikt. O co w nim chodzi?

Napięcie między Warszawą a Kijowem sięgnęło zenitu po tym, jak prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek wojskowych nazwę „Bohaterów UPA”. Dla Polaków było to jak policzek. Próby wpłynięcia na zmianę decyzji Zełenskiego podejmowane były przez polskich dyplomatów, a nawet premiera Donalda Tuska i wicepremiera szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza.

Zaraz po decyzji Zełenskiego prezydent Karol Nawrocki ogłosił, że zastanawia się nad odebraniem prezydentowi Ukrainy Orderu Orła Białego. Głowa państwa podjęła ostatecznie decyzję o pozbawieniu Zełenskiego odznaczenia w miniony piątek.

Zełenski order odesłał pocztą na koszt nadawcy, co potwierdziła Kancelaria Prezydenta. W geście solidarności z Zełenskim także byli prezydenci Ukrainy zdecydowali się na zwrot polskich odznaczeń. Wśród nich znaleźli się: Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko.

Po aferze orderowej Wołodymyr Zełenski zrezygnował z udziału w trwającej od czwartku w Gdańsku Konferencji na rzecz Odbudowy Ukrainy. Zamiast niego do Polski przyjechała premier Julia Swyrydenko.