Tajemnicze zniknięcie tuż po pokazie mody

Zaginięcie 24-letniej Jessiki J. wstrząsnęło jej bliskimi oraz tysiącami osób śledzących jej karierę artystyczną. Zaledwie kilka dni przed tragedią młoda kobieta brała aktywny udział we wrocławskim tygodniu mody, prezentując projekty na wybiegach. Ostatni raz widziano ją w poniedziałek, 13 lipca 2026 r., około godziny 21:00, kiedy to wróciła do swojego mieszkania we Wrocławiu.

Od tamtej pory kontakt z nią całkowicie się urwał. Sytuację potęgował fakt, że wychodząc z domu, Jessica nie zabrała ze sobą ani telefonu komórkowego, ani żadnych dokumentów tożsamości. W akcję poszukiwawczą natychmiast zaangażowali się policjanci z Komisariatu Policji Wrocław-Fabryczna, a apele o pomoc w odnalezieniu modelki błyskawicznie obiegły media społecznościowe i profile powiązane z branżą modową.

Dramatyczny finał akcji ratunkowej. Służby wykluczają udział osób trzecich

Finał intensywnych poszukiwań okazał się najgorszym z możliwych scenariuszy. W środę, 15 lipca, wrocławska policja poinformowała o odnalezieniu zwłok poszukiwanej 24-latki. Ciało zostało wydobyte ze zbiornika wodnego zlokalizowanego na terenie miasta.

Jak przekazała w oficjalnym komunikacie podkomisarz Aleksandra Freus z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, na miejscu odnalezienia zwłok przeprowadzono czynności pod nadzorem prokuratury. Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że na ten moment nic nie wskazuje na to, aby do śmierci młodej kobiety przyczyniły się osoby trzecie. Dokładne przyczyny oraz okoliczności tego tragicznego zdarzenia będą wyjaśniane w toku dalszego postępowania prokuratorskiego.

Wrocław i woda – przerażająca statystyka utonięć

Tragedia Jessiki to kolejny czarny punkt na mapie Wrocławia, który pod względem statystyk utonięć jest jednym z najbardziej niebezpiecznych miejsc w całym kraju. Choć miasto słynie ze swojej malowniczej i gęstej sieci rzek, kanałów oraz zbiorników wodnych, to właśnie one regularnie stają się miejscem dramatycznych wypadków.

Statystyki są bezwzględne – we Wrocławiu średnio raz na 30 dni dochodzi do śmierci człowieka w wodzie. Dane z ubiegłych lat pokazują, jak ogromna jest skala tego problemu:

W latach 2018–2023 w samej Odrze oraz innych wrocławskich akwenach życie straciło aż 71 osób.

Liczba ta jest najwyższym wskaźnikiem w całej Polsce, przewyższając ponad dwukrotnie statystyki odnotowywane w Warszawie czy Krakowie.

Analiza profilu ofiar wskazuje, że zdecydowaną większość – bo aż 61 z 71 osób – stanowili mężczyźni.

Najwięcej tragedii dotykało osoby w przedziale wiekowym od 31 do 50 lat oraz osoby powyżej pięćdziesiątego roku życia.

Ratownicy wodni zwracają uwagę, że choć część z tych dramatycznych spraw to zamachy samobójcze, niezwykle duży odsetek stanowią nieszczęśliwe wypadki. Do tragedii bardzo często dochodzi pod osłoną nocy, zwłaszcza w ścisłym centrum miasta. Wystarczy chwila nieuwagi, potknięcie lub nagła utrata równowagi na stromym, kamienistym brzegu rzeki czy kanału, by spacer nad wodą zakończył się nieodwracalną tragedią. Służby apelują o szczególną ostrożność i rozwagę podczas przebywania w pobliżu miejskich akwenów.