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Trzej prezydenci Ukrainy oddają Order Orła Białego

Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko
Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko i Petro PoroszenkoAgencja Gazeta / Agencja Gazeta
Michał Kaźmierczak
Michał KaźmierczakWydawca, dziennikarz i komentator polityczny, pasjonat technologii
dzisiaj, 09:47

Trzech byłych prezydentów Ukrainy oddaje Order Orła Białego. Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko ogłosili swoją decyzję po odebraniu tego odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu przez Karola Nawrockiego. W kolejnych oświadczeniach politycy podkreślali, że nie zgadzają się z decyzją polskiego prezydenta i traktują ją jako cios wymierzony nie tylko w Zełenskiego, ale również w państwo ukraińskie.

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Jako pierwszy decyzję o zrzeczeniu się najwyższego polskiego odznaczenia państwowego ogłosił Leonid Kuczma. Były prezydent Ukrainy przypomniał, że został uhonorowany Orderem Orła Białego w 1997 roku. W wydanym oświadczeniu poinformował, że nie widzi możliwości zachowania odznaczenia po decyzji dotyczącej Wołodymyra Zełenskiego.

Kuczma zwrócił uwagę, że podczas sprawowania urzędu rozwijanie relacji z Polską należało do najważniejszych kierunków jego polityki zagranicznej. Podkreślił również znaczenie współpracy z byłym prezydentem Polski Aleksandrem Kwaśniewskim. Jak zaznaczył, wspólnie podejmowali działania mające prowadzić do pojednania obu narodów i ograniczenia sporów historycznych.

Przypomniał przy tym wspólne oświadczenie z 2003 roku, którego fundamentem była zasada „Wybaczamy i prosimy o wybaczenie”. W jego ocenie przez wiele lat pozwalała ona budować partnerskie relacje między Warszawą i Kijowem.

Wiktor Juszczenko wskazuje na symboliczne znaczenie odznaczenia

Niedługo później podobną decyzję ogłosił Wiktor Juszczenko. Były prezydent Ukrainy podkreślił, że Order Orła Białego nie był wyłącznie wyróżnieniem dla konkretnej osoby.

Według Juszczenki odznaczenie stało się symbolem szacunku dla narodu ukraińskiego, który od ponad trzech lat prowadzi walkę z rosyjską agresją. Polityk zaznaczył, że Ukraińcy płacą bardzo wysoką cenę za obronę własnej niepodległości, suwerenności oraz prawa do istnienia własnego państwa.

W jego ocenie decyzja dotycząca Wołodymyra Zełenskiego wykracza poza spór personalny i dotyczy znacznie szerszego kontekstu relacji między oboma krajami.

Petro Poroszenko krytykuje decyzję Karola Nawrockiego

Jeszcze ostrzej sprawę ocenił Petro Poroszenko. Były prezydent Ukrainy stwierdził, że decyzja Karola Nawrockiego jest błędna i krzywdząca dla ukraińskiego społeczeństwa.

Poroszenko przypomniał, że już wcześniej zapowiadał możliwość zwrotu odznaczenia. Jak podkreślił, liczył na zmianę stanowiska polskiego prezydenta, jednak ostatecznie do niej nie doszło.

Były prezydent odniósł się także do reakcji rosyjskich polityków. Zwrócił uwagę, że decyzja Nawrockiego spotkała się z aprobatą Dmitrija Miedwiediewa, byłego prezydenta Rosji i jednego z najbliższych współpracowników Władimira Putina. W ocenie Poroszenki Kreml wspiera wszelkie działania prowadzące do osłabienia współpracy Ukrainy i Polski.

Zełenski odesłał Order Orła Białego

Do serii politycznych oświadczeń doszło po decyzji Wołodymyra Zełenskiego o zwrocie Orderu Orła Białego. Ukraiński prezydent poinformował o tym dzień po ogłoszeniu przez Karola Nawrockiego decyzji o odebraniu mu odznaczenia.

Nawrocki uzasadnił swój krok nadaniem jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy imienia „Bohaterów UPA”. Polski prezydent uznał tę decyzję za nie do pogodzenia z polską pamięcią historyczną dotyczącą zbrodni wołyńskiej oraz działalności Ukraińskiej Powstańczej Armii.

Order Orła Białego jest najwyższym polskim odznaczeniem państwowym. Przyznawany jest osobom szczególnie zasłużonym dla Rzeczypospolitej Polskiej oraz rozwoju relacji międzynarodowych.

Kolejne rezygnacje z polskich odznaczeń

Na geście Wołodymyra Zełenskiego oraz byłych prezydentów Ukrainy lista protestów się nie zakończyła. Ze zrzeczenia się polskich odznaczeń państwowych poinformowali również minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha, szef Biura Prezydenta Ukrainy Andrij Jermak, jego zastępca Ihor Żowkwa oraz ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar.

Wszyscy wskazali, że ich decyzja jest odpowiedzią na odebranie Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu.

Źródło: gazetaprawna.pl

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Karol Nawrockiwołodymyr zełenskiorder orła białego

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