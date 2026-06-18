Wielka waloryzacja od 1 lipca. Te kwoty mogą jednak mocno zaskoczyć Polaków

Waloryzacja emerytur w lipcu w Niemczech wpłynie na wyższe o 4,24 proc. świadczenia dla ponad 100 tys. Polaków. Dotyczy to osób pobierających niemiecką emeryturę. Operator pocztowy Deutsche Post rozpoczyna dystrybucję listów z decyzjami dotyczącymi nowej wysokości wypłat – informuje Fakt.

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Podwyżki emerytur obejmą dwie grupy Polaków. Jakie?

Osoby, które zdecydowały się na stałe osiedlić za Odrą . Emerytury otrzymuje około 83,3 tysiąca Polaków .

. Emerytury otrzymuje około . Osoby, które po latach pracy w Niemczech postanowiły wrócić nad Wisłę. Do tej grupy co miesiąc trafia 27 376 wypłat.

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Najbardziej uderzające w oficjalnych danych są dysproporcje w średniej wysokości otrzymywanych kwot. Osoby mieszkające na stałe w Niemczech mogą liczyć na średnie świadczenie rzędu czterocyfrowego, podczas gdy seniorzy pobierający pieniądze w Polsce otrzymują ułamek tej kwoty:

Obywatel Polski mieszkający w Niemczech : średnio 1 014 EUR miesięcznie.

: średnio miesięcznie. Polski emeryt pobierający świadczenie w Polsce: średnio 246 EUR miesięcznie.

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Z czego wynika różnica w wysokości świadczeń? Kluczem do zrozumienia tych rozbieżności jest specyfika niemieckiego prawa ubezpieczeniowego. W tamtejszym systemie nie funkcjonuje pojęcie ustawowej emerytury minimalnej – podkreśla serwis. Wysokość świadczenia uzależniona jest od dwóch zmiennych: łącznego stażu pracy oraz wysokości odprowadzanych składek od realnych zarobków. Osoby mieszkające obecnie w Polsce zazwyczaj mają za sobą zaledwie epizodyczną karierę na niemieckim rynku pracy (od kilku do kilkunastu lat), co przełożyło się na proporcjonalnie mniejszy kapitał początkowy.

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