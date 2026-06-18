Na konta seniorów popłyną wyższe emerytury, a operator pocztowy już rozpoczął masową akcję wysyłania listów z nowymi wyliczeniami. Wszystko za sprawą lipcowej waloryzacji. Wyjaśniamy, kto ma powody do radości, a kogo czeka zimny prysznic.
Wielka waloryzacja od 1 lipca. Te kwoty mogą jednak mocno zaskoczyć Polaków
Waloryzacja emerytur w lipcu w Niemczech wpłynie na wyższe o 4,24 proc. świadczenia dla ponad 100 tys. Polaków. Dotyczy to osób pobierających niemiecką emeryturę. Operator pocztowy Deutsche Post rozpoczyna dystrybucję listów z decyzjami dotyczącymi nowej wysokości wypłat – informuje Fakt.
Niemiecki Bundesrat zdecydował. Polscy seniorzy dostaną nowe listy
Podwyżki emerytur obejmą dwie grupy Polaków. Jakie?
- Osoby, które zdecydowały się na stałe osiedlić za Odrą. Emerytury otrzymuje około 83,3 tysiąca Polaków.
- Osoby, które po latach pracy w Niemczech postanowiły wrócić nad Wisłę. Do tej grupy co miesiąc trafia 27 376 wypłat.
Wyższe przelewy dla ponad 100 tysięcy Polaków. Szykują się duże zmiany od lipca
Najbardziej uderzające w oficjalnych danych są dysproporcje w średniej wysokości otrzymywanych kwot. Osoby mieszkające na stałe w Niemczech mogą liczyć na średnie świadczenie rzędu czterocyfrowego, podczas gdy seniorzy pobierający pieniądze w Polsce otrzymują ułamek tej kwoty:
- Obywatel Polski mieszkający w Niemczech: średnio 1 014 EUR miesięcznie.
- Polski emeryt pobierający świadczenie w Polsce: średnio 246 EUR miesięcznie.
W Niemczech nie ma emerytury minimalnej. Oto brutalna prawda o stawkach
Z czego wynika różnica w wysokości świadczeń? Kluczem do zrozumienia tych rozbieżności jest specyfika niemieckiego prawa ubezpieczeniowego. W tamtejszym systemie nie funkcjonuje pojęcie ustawowej emerytury minimalnej – podkreśla serwis. Wysokość świadczenia uzależniona jest od dwóch zmiennych: łącznego stażu pracy oraz wysokości odprowadzanych składek od realnych zarobków. Osoby mieszkające obecnie w Polsce zazwyczaj mają za sobą zaledwie epizodyczną karierę na niemieckim rynku pracy (od kilku do kilkunastu lat), co przełożyło się na proporcjonalnie mniejszy kapitał początkowy.
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