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Od lipca wyższe emerytury z Niemiec dla Polaków. Kwoty mocno zaskoczą

Seniorka trzyma w dłoniach pieniądze
Od lipca wyższe emerytury dla PolakówShutterstock / Andrii Iemelianenko
Justyna Klupa
Justyna KlupaZ wykształcenia prawniczka, z zamiłowania redaktorka. Zaczynała w „Pulsie Biznesu”, a dziś współtworzy redakcję serwisu GazetaPrawna.pl, gdzie pisze głównie o prawie, społeczeństwie i biznesie. Lubi opowiadać o ludziach stojących za sukcesem firm i o tym, jak pasja spotyka się z profesjonalizmem. Z zainteresowaniem śledzi rozwój polskich marek modowych oraz to, jak prawo i gospodarka wpływają na branże kreatywne. Fanka dobrej kawy i pudelków. W wolnym czasie podróżuje, słucha muzyki i sięga po reportaże.
dzisiaj, 09:26

Na konta seniorów popłyną wyższe emerytury, a operator pocztowy już rozpoczął masową akcję wysyłania listów z nowymi wyliczeniami. Wszystko za sprawą lipcowej waloryzacji. Wyjaśniamy, kto ma powody do radości, a kogo czeka zimny prysznic.

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Wielka waloryzacja od 1 lipca. Te kwoty mogą jednak mocno zaskoczyć Polaków

Waloryzacja emerytur w lipcu w Niemczech wpłynie na wyższe o 4,24 proc. świadczenia dla ponad 100 tys. Polaków. Dotyczy to osób pobierających niemiecką emeryturę. Operator pocztowy Deutsche Post rozpoczyna dystrybucję listów z decyzjami dotyczącymi nowej wysokości wypłat – informuje Fakt.

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  • Osoby, które zdecydowały się na stałe osiedlić za Odrą. Emerytury otrzymuje około 83,3 tysiąca Polaków.
  • Osoby, które po latach pracy w Niemczech postanowiły wrócić nad Wisłę. Do tej grupy co miesiąc trafia 27 376 wypłat.
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Najbardziej uderzające w oficjalnych danych są dysproporcje w średniej wysokości otrzymywanych kwot. Osoby mieszkające na stałe w Niemczech mogą liczyć na średnie świadczenie rzędu czterocyfrowego, podczas gdy seniorzy pobierający pieniądze w Polsce otrzymują ułamek tej kwoty:

  • Obywatel Polski mieszkający w Niemczech: średnio 1 014 EUR miesięcznie.
  • Polski emeryt pobierający świadczenie w Polsce: średnio 246 EUR miesięcznie.
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Z czego wynika różnica w wysokości świadczeń? Kluczem do zrozumienia tych rozbieżności jest specyfika niemieckiego prawa ubezpieczeniowego. W tamtejszym systemie nie funkcjonuje pojęcie ustawowej emerytury minimalnej – podkreśla serwis. Wysokość świadczenia uzależniona jest od dwóch zmiennych: łącznego stażu pracy oraz wysokości odprowadzanych składek od realnych zarobków. Osoby mieszkające obecnie w Polsce zazwyczaj mają za sobą zaledwie epizodyczną karierę na niemieckim rynku pracy (od kilku do kilkunastu lat), co przełożyło się na proporcjonalnie mniejszy kapitał początkowy.

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Źródło: gazetaprawna.pl

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