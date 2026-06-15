Teresa Lipowska nadal pozostaje aktywna zawodowo. Gwiazda serialu „M, jak Miłość” na planie filmowym pojawia się nie tylko dlatego, że chce, ale także dlatego, że musi. Aktorka już w 2022 roku w rozmowie z „Super Expresem” zdradziła, że jej emerytura nie jest wystarczająca i dorabianie jest koniecznością. Ujawniła wówczas, że co miesiąc otrzymuje z ZUS 2200 zł.

Waloryzacja podniosła wysokość emerytury

Według wyliczeń portalu O2, po waloryzacji emerytura Lipowskiej może sięgać obecnie 3000 zł. Sama aktorka wprost przyznaje, że choć jej potrzeby nie są bardzo wygórowane i na przelewy z ZUS nie narzeka, nie byłaby w stanie żyć tylko dzięki emeryturze. Lipowska w rozmowie z mediami zaznaczyła, że jest optymistką i najważniejsze, by dopisywało jej zdrowie, by mogła nadal grać.

Tyle Teresa Lipowska może zarobić na planie serialu

Na planie serialu „M, jak Miłość” aktorka pojawia się od ponad 25 lat. Gra Barbarę – nestorkę rodu Mostowiaków. Lipowska wielokrotnie deklarowała, że nie planuje odchodzić z serialu, bo lubi to, co robi. – Ta praca daje mi kontakt z ludźmi. Bardzo lubię spotkania z publicznością i rozmowy z widzami – podkreślała aktorka.

Jak wylicza portal O2, wynagrodzenie za jeden dzień zdjęciowy może sięgać nawet 3000 zł. W praktyce oznacza to, że Teresa Lipowska za kilka dni pracy może otrzymać co najmniej tak wysoki przelew, jak jej miesięczna emerytura.